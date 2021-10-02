За неиспользованный отпуск компенсацию рассчитают по-новому

Минтруд предложил новые правила и разъяснил, как пользоваться нынешними

Фото: Максим Платонов

Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс, касающиеся расчета компенсаций за неиспользованный отпуск, сейчас идет их обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов. Пока же в России действуют правила, рожденные еще в советские времена. Может ли работодатель заставить сотрудника отдыхать ежегодно, кто имеет право самостоятельно выбирать время для своего отпуска, разбиралась «Парламентская газета».

График — святое

По Трудовому кодексу любой сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. В конце каждого года — не позднее 17 декабря — в организации составляют график, кому когда отдыхать в следующем году. Если такого документа нет, компанию могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. График отпусков — обязательный документ для работодателя и работника, положения которого они должны строго соблюдать. Правда, бывает, когда производственная необходимость не позволяет руководству отпустить сотрудника по графику, но тогда нужно заручиться письменным согласием работника перенести отпуск. При этом его все равно надо отгулять не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который его предоставляли.

Когда нельзя отказать

Если сотрудник намерен пойти в отпуск не по графику, начальство имеет полное право ему отказать, кроме ситуаций, описанных в Трудовом кодексе: например, женщине, собравшейся в отпуск по беременности и родам, нужно дать ее законный ежегодный отпуск непосредственно перед декретом либо сразу после отпуска по уходу за ребенком. Нельзя не отпустить и сотрудника, жена которого сидит в декрете. По заявлению также можно уйти в дополнительный отпуск лицам, которые одновременно работают и учатся, но тогда следует предоставить работодателю справку — вызов из учебного заведения.

Женщине, собравшейся в отпуск по беременности и родам, нужно дать ее законный ежегодный отпуск непосредственно перед декретом либо сразу после отпуска по уходу за ребенком. Фото: insalisa1980.byethost7.com/

Есть и те, кто может брать отпуск вообще в любое время по своему желанию. Например, многодетные родители. Благодаря законодательным изменениям, принятым в 2021 году, для них эта льгота стала еще доступнее. Прежде отдыхать не по графику разрешалось, пока в семье есть не менее трех детей до 12 лет. Теперь это право сохраняется, пока детям не исполнится 18, но при этом младшему ребенку еще нет 14 лет. Им положен ежегодный оплачиваемый отпуск в 31 календарный день. Также в любое удобное время могут отдыхать несовершеннолетние сотрудники.

Работники, отозванные из ежегодного отпуска, могут оставшиеся дни использовать в любое удобное для них время в течение текущего года или присоединить их к отпуску в следующем году.

Также выбирать время отпуска могут почетные доноры и один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. А женам военнослужащих отпуск можно брать одновременно с отпуском мужей.

Управа на трудоголика

Есть люди, которых не заставишь пойти отдыхать. И перед ними у работодателя порой числится огромная задолженность по отпускам. С одной стороны, закон не обязывает работника уходить в отпуск. С другой, за нарушение утвержденного графика отпусков без уважительных причин сотрудника, исходя из норм ТК, можно привлечь к дисциплинарной ответственности. И это вполне объяснимо: накопленные отпускные дни обременяют компании фонд оплаты труда. Да и при увольнении такого трудоголика придется заплатить ему компенсацию за все неотгулянные дни. Более того, если сотрудник не ходил в отпуск более двух лет подряд, организацию или компанию могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Конечно, плохо, что люди не используют свой очередной отпуск, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Это говорит о перегрузе — каждому положен месяц в году на отдых», — сказал сенатор.

Привычка «не догуливать», по его словам, особенно характерна для госслужащих: «Люди дорожат своим местом, им хочется сделать свою работу качественно, и они готовы часть своего отдыха потратить на непредвиденную работу», — пояснил сенатор.



Как получить компенсацию за недогулы

Министерство труда и социальной защиты на своей официальной странице в Instagram разъяснило, когда можно рассчитывать на компенсацию за неиспользованный отпуск. Заменить деньгами можно только те дни отдыха, которые превышают стандартный 28-дневный отпуск. То есть хоть каждый год этим могут воспользоваться, например, преподаватели, прокуроры, спасатели и другие категории работников, отпуск которых может быть от 30 до 56 дней.

«Дополнительную часть (ту, которая превышает 28 дней, или часть из этих дней) можно заменить денежной выплатой», — сказано в сообщении Минтруда. Если же у сотрудника стандартный отпуск — 28 дней, его можно использовать только для отдыха либо получить деньгами при увольнении. В Минтруде напомнили, что для некоторых работников отпуск обязателен и его компенсация деньгами не разрешена. В их число входят будущие мамы, несовершеннолетние работники и трудящиеся на вредных или опасных производствах. При увольнении они также получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Однако работникам с вредными условиями труда при их письменном согласии можно заменить часть отпуска на компенсацию, уточнили в ведомстве.

Проект новых поправок в Трудовой кодекс уточняет, как считать неиспользованные дни. Например, если человек отработал в организации 11 месяцев, ему положен полноценный отпуск, и он должен получить компенсацию в размере среднего заработка за все дни отдыха, проведенные на работе. В остальных случаях он может рассчитывать на пропорциональную компенсацию, когда учитывают лишь положенные ему дни. Например, сотрудник отработал всего полгода и уже имеет право отдохнуть. Но это будет не полноценный отпуск: количество положенных за год дней каникул работодатель разделит на 12 и умножит на число отработанных месяцев, в данном случае на 6.

При увольнении, если примут поправки Минтруда, тоже будут рассчитывать компенсацию чуть иначе. Если у работника скопилось менее 15 неотгулянных дней, то за каждый ему заплатят, как и по прежним правилам. Но если отпуска накопилось больше, то все дни округлят до месяца, и компенсацию он получит, как за месяц работы.

Удлиненный отпуск дают медработникам. Фото: Максим Платонов

Кому положена льгота

Некоторым категориям работников ежегодно предоставляют дополнительные оплачиваемые дни отдыха. Это обусловлено трудностями при выполнении должностных обязанностей и необходимостью дополнительного времени для восстановления сил. По сути, это компенсация за особый характер работы, большую психологическую или физическую нагрузку.

В ст. 116 ТК РФ указано, кому оплачивается льготный отпуск:

трудящимся с ненормированным рабочим днем;

специалистам, обязанным выполнять работы во вредных и тяжелых условиях;

гражданам, работающим в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним районах;

сотрудникам, выполняющим работы особого характера;

пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, а также в других авариях, подвергшимся воздействию радиации.

Удлиненный отпуск дают и представителям некоторых профессий — спортсменам, тренерам, медработникам и иным лицам, в том числе оказывающим психиатрическую помощь, а также помощь больным туберкулезом, педагогам, спасателям, муниципальным и государственным служащим. Также на льготные отпуска имеют право работники прокуратуры, Следственного комитета, сотрудники органов внутренних дел, таможенных органов, судьи, сотрудники представительств России за границей.