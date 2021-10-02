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Видеоопрос: «Боитесь ли вы четвертой волны коронавируса?»

00:00, 02.10.2021
Видеоопрос: «Боитесь ли вы четвертой волны коронавируса?»
Фото: Ринат Назметдинов

В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Во многих регионах заговорили о четвертой волне COVID-19. Число новых случаев превышает 23 тысячи в день. По официальным данным, общее количество инфицированных с начала пандемии приблизилось к отметке 7,5 млн человек. В своем еженедельном видеоопросе «Реальное время» узнало у жителей Казани, боятся ли они четвертой волны коронавируса.

— Боитесь ли вы четвертой волны коронавируса? Вызывает ли у вас это беспокойство? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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