Теперь Жамнов вместо Знарка: «Игра престолов» с элементами комедии от ФХР
Забудьте все, что было: они все переиграли. Неделя цирка и внутренних расприй от Федерации хоккея
За несколько дней Федерация хоккея России подарила нам целый сериал, при просмотре которого стоило бы запастись не только попкорном, но и экстрактом ромашки. Сначала Владислав Третьяк сообщил, что с Олегом Знарком достигнута договоренность и он возглавит сборную на предстоящей Олимпиаде в Пекине, а накануне мы узнали, что в ФХР все переиграли. Теперь в Пекине нашей командой будет управлять Алексей Жамнов, опыта главным не имевший. Более того, по некоторой информации, Знарок станет всего лишь консультантом и на скамейке присутствовать не будет. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в том, как так вышло, почему кандидатура Знарка встретила противодействие от «влиятельных руководителей» и кто такой Жамнов-тренер?
ФХР назначала Жамнова в качестве соломки перед падением?
Громоподобное переназначение Алексея Жамнова вместо, казалось бы, уже назначенного Олега Знарка ничего у хоккейной общественности, кроме недоумения и нервного смеха, не вызывает.
При этом единственный общий вывод, к которому пришли абсолютно все, — в Федерации хоккея России и в отечественном хоккее вообще происходит что-то нездоровое. Проще говоря, бардак.
«Главное, чтоб в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — так прокомментировали это назначение в Кремле, и этот комментарий лучше всего олицетворяет состояние дел в российском хоккее. Не выступить хуже футболистов (что даже при усилиях будет тяжело) — это, видимо, нынешняя программа минимум.
Грешным делом даже закрадываются мысли, что решение о назначении Алексея Жамнова может использоваться как соломка, которую стелют перед возможным падением. Мол, «а какие с нас вопросы, мы рискнули и сделали ставку на дебютанта, он не справился». И люди, которые не первый день в хоккее, прекрасно понимают, кто бы мог стелить себе такую соломку. Это не Третьяк.
«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог», — комментировал президент федерации Владислав Третьяк назначение Жамнова на предстоящие Игры в Пекине.
«Роман не виноват», или «Игра престолов» по-ФХРски
Вот такие разные информации из коридоров ФХР дают два хоккейных инсайдера и журналиста Павел Лысенков и Иван Богун. Если их сравнивать, то несложно уловить некоторые расхождения.
Надо понимать, что если речь заходит о противодействии кандидатуре Олега Знарка со стороны «влиятельных руководителей», несложно догадаться, чья в теории это могла бы быть фигура. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг был инициатором расставания со Знарком в 2018 году и из сборной России, и из петербургского СКА. Тогда, напомним, специалист выиграл корейскую Олимпиаду. По некоторым данным именно конфликт Ротенберга и Знарка стоил последнему обоих постов.
Однако журналист СЭ Иван Богун уверяет, что Роман Ротенберг тут не причем, и вообще…
И вот тут то теория о «соломке» все больше обретает реальные очертания. Информация о том, что второй человек в Федерации хоккея России, да еще и руководитель штаба национальной команды не принимал никакого участия в выборе будущего тренера как минимум выглядит сомнительной.
Впрочем, оставим обе информации на ваш суд. В конечном счете, влиятельных фигур в хоккейном мире, имевших дело в прошлом с Олегом Знарком достаточно и наверняка есть затаившие обиду. Нам остается только догадываться, кто в итоге переиграл ситуацию.
Так кто такой Жамнов вне игровой карьеры?
Окей, как игрок он действительно оставил след в истории НХЛ и «Чикаго», став первым и единственным русским капитаном «Блэкхокс». Становился и олимпийским чемпионом в Альбервиле в 1992. Но что мы знаем о Жамнове-тренере?
Мотивационную часть этого назначения Владислав Третьяк представил тем, что Алексей Жамнов якобы умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, а еще «мотиватор и стратег». Но фишка в том, что на тренерском поприще мы коммуникативные и психологические способности Алексея Жамнова оценить не могли, и не совсем понятно из какого именно опыта Третьяк решил, что этот специалист умеет находить общий язык с хоккеистами всех поколений.
Наверняка речь о периоде, когда Жамнов находился штабе сборной под руководством Олега Знарка. В той самой команде «Олимпийских атлетов из России», которая взяла «золото» Олимпиады в Пхенчхане. Вероятно, под умением находить общий язык имеется ввиду то, как неформально общались с ним хоккеисты сборной общались и обращались к Алексею Жамнову.
«Жама» — именно так по-простому и не слишком «субардинационно» тогда обращались игроки команды в чемпионской раздевалке к Алексею Юрьевичу. И ведь это были игроки, собранные из команд Континентальной лиги, а не звезды НХЛ а-ля Алесандр Овечкин или Никита Кучеров, перед которыми авторитет еще нужно выстроить.
Вряд ли хоть один хоккеист той команды или из национальных команд на любом другом чемпионате мира обращался так фамильярно к суровому Олегу Знарку. Ну ладно, разве что кроме Артемия Панарина, который вынуждал того носить кофе за проигрыш в шахматах и еще параллельно подтрунивать тестя. Но это уже другая история, семейная.
С другой стороны если верить некоторым источникам, именно Жамнов в том памятном финале с немцами, когда команда горела на последних минутах решил выпустить на лед Никиту Гусева, а тот своей шайбой спас нашу команду от позора.
Два не связанных друг с другом источника ( :) ) рассказывали, что именно Алексей Жамнов рулил скамейкой в концовке того самого матча с Германией в Пхенчхане. Выпустить Каприза в меньшинстве вместо Кошечкина — его решение, тогда весь ТШ уже плыл. С юбилеем, легенда!— Александр Рогулев (@a_rogulev) October 1, 2020
В дальнейшем Жамнов поработал в «Спартаке», где занимался в основном менеджерской работой, трансферами, а однажды в плей-офф Кубка Гагарина в серии со СКА заменял главного тренера, где даже пару раз победил.
Вот и весь тренерский опыт нового рулевого национальной команды. К чему бы это не привело, нас с вами ждет веселая Олимпиада. Либо мы увидим красивую историю как дебютант сходу принес России оглушительный успех, либо будем наблюдать, как функционеры из ФХР будут упорно искать виноватых.
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