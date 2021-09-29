Новости спорта

05:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Теперь Жамнов вместо Знарка: «Игра престолов» с элементами комедии от ФХР

00:00, 29.09.2021

Забудьте все, что было: они все переиграли. Неделя цирка и внутренних расприй от Федерации хоккея

Теперь Жамнов вместо Знарка: «Игра престолов» с элементами комедии от ФХР
Фото: fhr.ru

За несколько дней Федерация хоккея России подарила нам целый сериал, при просмотре которого стоило бы запастись не только попкорном, но и экстрактом ромашки. Сначала Владислав Третьяк сообщил, что с Олегом Знарком достигнута договоренность и он возглавит сборную на предстоящей Олимпиаде в Пекине, а накануне мы узнали, что в ФХР все переиграли. Теперь в Пекине нашей командой будет управлять Алексей Жамнов, опыта главным не имевший. Более того, по некоторой информации, Знарок станет всего лишь консультантом и на скамейке присутствовать не будет. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в том, как так вышло, почему кандидатура Знарка встретила противодействие от «влиятельных руководителей» и кто такой Жамнов-тренер?

ФХР назначала Жамнова в качестве соломки перед падением?

Громоподобное переназначение Алексея Жамнова вместо, казалось бы, уже назначенного Олега Знарка ничего у хоккейной общественности, кроме недоумения и нервного смеха, не вызывает.

При этом единственный общий вывод, к которому пришли абсолютно все, — в Федерации хоккея России и в отечественном хоккее вообще происходит что-то нездоровое. Проще говоря, бардак.

«Главное, чтоб в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — так прокомментировали это назначение в Кремле, и этот комментарий лучше всего олицетворяет состояние дел в российском хоккее. Не выступить хуже футболистов (что даже при усилиях будет тяжело) — это, видимо, нынешняя программа минимум.

Грешным делом даже закрадываются мысли, что решение о назначении Алексея Жамнова может использоваться как соломка, которую стелют перед возможным падением. Мол, «а какие с нас вопросы, мы рискнули и сделали ставку на дебютанта, он не справился». И люди, которые не первый день в хоккее, прекрасно понимают, кто бы мог стелить себе такую соломку. Это не Третьяк.

Фото: fhr.ru

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог», — комментировал президент федерации Владислав Третьяк назначение Жамнова на предстоящие Игры в Пекине.

«Роман не виноват», или «Игра престолов» по-ФХРски

Вот такие разные информации из коридоров ФХР дают два хоккейных инсайдера и журналиста Павел Лысенков и Иван Богун. Если их сравнивать, то несложно уловить некоторые расхождения.

«Федерацией планировался тандем Олег Знарок — Алексей Жамнов, но при согласовании фигура Знарка встретила сопротивление, появились фигуры Никитина и Федорова, тогда федерация крутанула тандем Жамнов — Знарок, сохранив его и найдя компромисс. «Сложности возникли, потому что помимо ФХР есть сильные руководители. Не буду называть их фамилии — тем, кто следит за хоккеем, они известны. <…> И тут возник жаркий спор. Одно мнение — предлагается Олег Знарок. Второе мнение — нужно ставить Игоря Никитина. Третье мнение — главным должен быть Сергей Федоров. В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером делают Алексея Жамнова», — написал Лысенков в «Телеграм».

Надо понимать, что если речь заходит о противодействии кандидатуре Олега Знарка со стороны «влиятельных руководителей», несложно догадаться, чья в теории это могла бы быть фигура. Вице-президент ФХР Роман Ротенберг был инициатором расставания со Знарком в 2018 году и из сборной России, и из петербургского СКА. Тогда, напомним, специалист выиграл корейскую Олимпиаду. По некоторым данным именно конфликт Ротенберга и Знарка стоил последнему обоих постов.

Однако журналист СЭ Иван Богун уверяет, что Роман Ротенберг тут не причем, и вообще…

«По моей информации, формально судьбоносное решение принимали Борис Михайлов, Валерий Каменский, Павел Буре и Владислав Третьяк. Но мы-то с вами понимаем, что за каждым из них стояли свои люди, некоторые из которых даже присутствовали на заседании — если откроете раздел «Правление» на официальном сайте ФХР, то легко сложите 2+2. Вы спросите меня: «А где же Роман Борисович? Куда ж мы без главы штаба?». И вот тут самое интересное — насколько знаю, глава штаба не присутствовал на заседании и вообще никак не участвовал в принятии решения. Как-то так», — написал Богун в своем телеграм-канале.

И вот тут то теория о «соломке» все больше обретает реальные очертания. Информация о том, что второй человек в Федерации хоккея России, да еще и руководитель штаба национальной команды не принимал никакого участия в выборе будущего тренера как минимум выглядит сомнительной.

Впрочем, оставим обе информации на ваш суд. В конечном счете, влиятельных фигур в хоккейном мире, имевших дело в прошлом с Олегом Знарком достаточно и наверняка есть затаившие обиду. Нам остается только догадываться, кто в итоге переиграл ситуацию.

Так кто такой Жамнов вне игровой карьеры?

Окей, как игрок он действительно оставил след в истории НХЛ и «Чикаго», став первым и единственным русским капитаном «Блэкхокс». Становился и олимпийским чемпионом в Альбервиле в 1992. Но что мы знаем о Жамнове-тренере?

Как игрок Жмнов действительно оставил след в истории НХЛ. Фото: nhl.com

Мотивационную часть этого назначения Владислав Третьяк представил тем, что Алексей Жамнов якобы умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, а еще «мотиватор и стратег». Но фишка в том, что на тренерском поприще мы коммуникативные и психологические способности Алексея Жамнова оценить не могли, и не совсем понятно из какого именно опыта Третьяк решил, что этот специалист умеет находить общий язык с хоккеистами всех поколений.

Наверняка речь о периоде, когда Жамнов находился штабе сборной под руководством Олега Знарка. В той самой команде «Олимпийских атлетов из России», которая взяла «золото» Олимпиады в Пхенчхане. Вероятно, под умением находить общий язык имеется ввиду то, как неформально общались с ним хоккеисты сборной общались и обращались к Алексею Жамнову.

Мотивационную часть назначения Владислав Третьяк представил тем, что Алексей Жамнов умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов. Фото: fhr.ru

«Жама» — именно так по-простому и не слишком «субардинационно» тогда обращались игроки команды в чемпионской раздевалке к Алексею Юрьевичу. И ведь это были игроки, собранные из команд Континентальной лиги, а не звезды НХЛ а-ля Алесандр Овечкин или Никита Кучеров, перед которыми авторитет еще нужно выстроить.

Вряд ли хоть один хоккеист той команды или из национальных команд на любом другом чемпионате мира обращался так фамильярно к суровому Олегу Знарку. Ну ладно, разве что кроме Артемия Панарина, который вынуждал того носить кофе за проигрыш в шахматах и еще параллельно подтрунивать тестя. Но это уже другая история, семейная.

С другой стороны если верить некоторым источникам, именно Жамнов в том памятном финале с немцами, когда команда горела на последних минутах решил выпустить на лед Никиту Гусева, а тот своей шайбой спас нашу команду от позора.


В дальнейшем Жамнов поработал в «Спартаке», где занимался в основном менеджерской работой, трансферами, а однажды в плей-офф Кубка Гагарина в серии со СКА заменял главного тренера, где даже пару раз победил.

Вот и весь тренерский опыт нового рулевого национальной команды. К чему бы это не привело, нас с вами ждет веселая Олимпиада. Либо мы увидим красивую историю как дебютант сходу принес России оглушительный успех, либо будем наблюдать, как функционеры из ФХР будут упорно искать виноватых.

Эрик Добролюбов
СпортХоккейОбщество

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости спорта

05:54 МСК Все новости
Новости раздела