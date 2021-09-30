«Блоги впереди паровоза: как нарастить экспорт в Китай по железной дороге» — президент iMARS Алексей Чуйкин
В iMARS считают, что исследование рынка и продвижение могут изменить объемы экспорта
Экспорт продукции АПК по железной дороге (в том числе «холодная логистика») — уже рабочая альтернатива морской и автомобильной доставке в Китай. Сухопутные маршруты позволяют в разы сократить сроки перевозки. При поддержке пресс-службы компании iMARS попытались разобраться — экспортерам все еще трудно выйти за рамки единичных тестовых отправок.
По мнению президента iMARS Алексея Чуйкина, проблема носит системный характер: недостаток грузовой базы не позволяет установить конкурентоспособный ж/д тариф, а высокая стоимость не привлекает экспортеров. Разорвать замкнутый круг можно, только ответив на вопрос «кому» и «как» мы продаем в Китае и сфокусировав на этом систему господдержки экспорта.
Государственный KPI
Институты развития могут облегчить жизнь экспортерам. Обеспечение участия в выставках, вывод на маркетплейсы, компенсация затрат на сертификацию и логистику — все это большой шаг вперед.
Но за контурами господдержки остаются ключевые функции — продажи и маркетинг. Даже если подобная поддержка декларируется, то услуги по продвижению обычно предоставляются без учета реальных потребностей экспортеров и их уникального позиционирования.
Получив поддержку, например, по выводу на китайский маркетплейс, экспортеры остаются один на один с нулевыми продажами. Из-за несформированного рынка экспортного маркетинга экспортерам выставляются огромные счета за продвижение. Причем счета могут выставлять сервисные партнеры, которые сами получают средства от институтов развития. Подобная ситуация вызывает искреннее непонимание в среде экспортеров.
Не лучше обстоят дела с выставками, бизнес-миссиями и биржами контактов, которые по плану должны привлекать китайских импортеров и дистрибьюторов. За скобками здесь остается тот факт, что успешные истории, когда китайский партнер «тянул» на себе вывод нового продукта в Китай, относятся скорее к разряду исключений.
Доступным и практически реализуемым окном в Китай остается онлайн-торговля, которая предполагает прямую коммуникацию с требовательным китайским потребителем на самом конкурентном рынке в мире. Именно здесь экспортеры нуждаются в господдержке больше всего — считают в iMARS.
Объединение (не)возможно
Совместное продвижение — естественный «ответ» экспортного сообщества на маркетинговый вызов китайского рынка. Идеи объединения российских производителей в кластеры давно витают в воздухе на различных совещаниях и форумах. Самый простой принцип — объединение на основе товарной группы (например, под эгидой уже существующих ассоциаций производителей).
На практике оказывается, что данный подход имеет серьезные ограничения. Несколько производителей одной категории совсем не против соседствовать в одном ж/д составе или на одном судне, но по прибытии в регион назначения неожиданно становятся конкурентами в борьбе за одних и тех же импортеров, за одну и ту же полку супермаркета.
Консолидировать объемы может крупный трейдер, однако в самой конструкции уже заложен конфликт интересов: со временем возникает естественное желание уделить больше внимания собственной торговой марке (СТМ), а прочих экспортеров вновь предоставить самим себе.
Коммуникационный поезд
По мнению президента iMARS Алексея Чуйкина, для того, чтобы экспортеры начали предъявлять значительные объемы к перевозке, в том числе по железной дороге, должна быть проведена огромная работа по исследованию рынка, адаптации продукции, выходу на маркетплейсы, созданию контента и продвижению.
Для активизации российского экспорта следует научиться запускать «маркетинговые поезда» в Китай: на регулярной основе производить замеры потребительских предпочтений и конкурентного окружения, изучать и адаптировать лучшие практики продвижения на китайском рынке. Подобная информация представляет огромную ценность для экспортеров и позволяет избежать ненужных ошибок.
Значительный прирост должны принести объединенные маркетинговые и рекламные компании. Причем акцент следует делать не только на товарах одной категории, но и на товарах со схожим позиционированием. Объединение нескольких неконкурирующих товаров в одну группу позволит значительно сэкономить на маркетинге в пересчете на одного экспортера.
Со временем будет расти общий уровень маркетинговых компетенций российских компаний в Китае. И при грамотной поддержке государства наращивание грузовой базы станет лишь вопросом времени.
Справка
iMARS — одна из ведущих коммуникационных и консалтинговых групп, входящая в топ-5 российского коммуникационного рейтинга НР2К. iMARS активно работает в Китае — в Пекине действует дочерняя китайская компания YI MEI XING, занимающаяся маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции.
Среди ключевых клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», Российский экспортный центр, «Айсберри», Unilever, РЖД, СИБУР, НСПК, «Росатом», Ростуризм, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и другие.
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