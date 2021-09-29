Парк Уфы обновят 50 подержанных трамваев Собянина

Составы из Первопрестольной столица Башкирии получит безвозмездно «с барского плеча»

Фото: Эмиль Зиянгиров

Сообщения о том, что трамвайные депо Уфы могут пополнить подержанные московские вагоны, — едва ли не единственная позитивная новость об уфимском электротранспорте. В августе был риск того, что движение трамваев и троллейбусов вовсе могут остановить на неделю, а еще ранее муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) было объявлено банкротом. О том, помогут ли столичные машины исправить сложную ситуацию, — в материале «Реального времени».

Беспросветное банкротство

В процедуру банкротства МУЭТ города Уфы вошло еще в июле 2017 года, а 28 декабря 2020 года решением Арбитражного суда Башкортостана предприятие объявили финансово несостоятельным. Управление задолжало 325 млн рублей налогов. Общая сумма требований кредиторов, включенная в реестр, составляет 345,3 млн рублей. Несмотря на введение конкурсного производства предприятие продолжает работу, однако из-за финансового краха число трамваев и троллейбусов на линии постоянно сокращалось.

— Из-за отсутствия возможности провести ремонт простаивают более 100 трамваев и троллейбусов, авто- и спецтехника. Кроме того, из-за отсутствия финансов нарушены сроки по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов, — сообщил конкурсный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко.

Риск прекращения движения трамваев и троллейбусов с 1 августа 2021 года был вполне реальным. Сотрудников и имущество МУЭТ тогда пришлось передавать другой организации — Управлению инфраструктурой транспорта (УИТ). Это предприятие возникло в результате реорганизации МУЭТ в 2016 году. Однако здесь возникли вопросы лицензирования перевозок. МУП «УИТ» без договора с администрацией Уфы не может перевозить пассажиров, так что оплаченные за проезд деньги попадают на заблокированные счета МУЭТ. На проведение конкурса на право перевозки пассажиров нужно время, так что вопрос существования уфимского электротранспорта повис в воздухе.

На встрече с журналистами мэр Уфы Сергей Греков объявил, что в столице Башкортостана появятся новые трамваи. Фото: уфа.рф

Новые «старые» трамваи

На встрече с журналистами мэр Уфы Сергей Греков объявил радостную новость. В столице Башкортостана появятся новые трамваи. Правда, новыми они будут лишь по сравнению с большинством уфимских вагонов, степень износа которых уже достигла всех мыслимых и немыслимых пределов.

— Мы делаем все, чтобы работа МУП «УИС», МУЭТа и других наших банкротных предприятий не остановилась. У каждого из них своя судьба и вопросы, которые необходимо решать. Мы понимаем, что износ общественного транспорта составляет 98%, в Москве — 50%. Думаю, что тем самым мы обновим тот транспорт, который имеем.

В пресс-службе администрации Уфы «Реальному времени» раскрыли подробности доставки московских трамваев. Техника будет передана бесплатно, но, когда вагоны выйдут на маршруты, пока неизвестно:

— В рамках достигнутых договоренностей с правительством Москвы Уфе будут безвозмездно переданы трамвайные вагоны, ранее эксплуатируемые на территории Москвы, моделей КТМ 71-623-02 в количестве 23 единиц и «Татра ТЗ» в количестве 27 единиц. На линию указанные трамваи будут допущены после их доставки, проведения технического осмотра и обкатки. Мероприятия по приобретению, а также расходы на закупку трамваев в бюджете города в настоящее время не предусмотрены.

В нашей ситуации это может быть спасением

Насколько получение московских трамваев может облегчить тяжелую ношу уфимского электротранспорта, «Реальному времени» рассказал эксперт по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев:

— В принципе в б/у трамваях из Москвы нет ничего плохого, особенно в нашей ситуации. Я бы даже сказал, что в нашей ситуации это может быть спасением. Но как всегда есть одно «но». Мы поехали, посмотрели и после этого успокоились, думая, что, пока мы тут решаем свои проблемы и изобретаем хоть какую-то концепцию развития транспорта, эти трамваи будут нас ждать. Не будут. Трамваи из Москвы тоже разные, есть живые, на ходу, которые можно хоть завтра выпускать на линию, а есть реальный хлам. Когда партию снимают с линии, за ними сразу выстраивается очередь. Те, кто поумнее, едут в Москву, сидят и сторожат хорошие машины, те, кто понаивнее, как мы, получают то, что осталось, и не факт, что это будет ездить. Сейчас, к примеру, грузят трамваи в Барнаул, которые не ждали у моря погоды, быстро провели конкурс на перевозку этих трамваев, и они уже едут туда. А у нас пока даже не определили перевозчика.



Не все просто и с закупаемыми моделями. По мнению эксперта, итоговое число трамваев, которые выйдут на линию, может существенно сократиться, потому что неисправные вагоны придется разбирать на запчасти.

КТМ 71-623-02 в Москве. Фото: wikipedia.org. 71-623 в Москве

— Если говорить конкретно о «Татрах», то там модифицированные «Татры» с начинкой, которую туда поставили в Москве. Они неплохие, но в регионах говорят, что есть очень серьезные проблемы с запчастями для них. Лично я не знаю ни один регион, который бы запустил все 100% трамваев на линию, часть в любом случае идет на разбор на запчасти. В ряде регионов, где также не особо торопились забирать, вообще большая часть стоит и требует ремонта.



Немаловажную роль в спасении уфимского электротранспорта сыграет и выбранный чиновниками путь развития, уверен Олег Арефьев. Придет в Уфу инвестор или город будет решать проблему своими силами?

— Если мы планируем реконструировать сеть с помощью инвестора и планируем реально, а не просто размышляем на эту тему, то зачем тогда старые трамваи нам нужны: инвестор не будет с ними возится, он привезет свои новые. А если берем трамваи и говорим, нет, мы решили восстанавливать сеть своими силами, тогда нужно понимать, как мы это сделаем. Лично с моей точки зрения нужно начинать вести себя более активно, пробиваться в федеральные программы и развивать своими силами. Это самый рациональный путь для города, но в городе нет специалистов, способных это сделать, вот вообще нет.

Не стоит забывать и о трамвайной инфраструктуре. Состояние путей и депо, по мнению эксперта, таково, что новые вагоны просто не смогут технически работать в таких условиях, а старые необходимо будет постоянно ремонтировать.

— При таком состоянии, в котором находится наше путевое хозяйство, кроме этих вагонов, на них никто работать не сможет, да и эти постоянно нужно будет ремонтировать. Плюс к этому, нужно понимать, что трамвайные депо сами находятся просто в плачевном состоянии, особенно первая площадка на Аграрном: там часть боксов закрыта и разваливается, часть депо по факту в нерабочем состоянии. И встает вопрос, куда мы их будем ставить и где ремонтировать. Ну и собственно главный, наверное, вопрос — кто ими будет управлять: вагоновожатых, как и водителей автобусов, даже сейчас не хватает.

«Татра ТЗ» в Москве. Фото: wikipedia.org.

Когда в Уфе определятся с дальнейшим путем развития транспорта, пока неясно даже уфимскому мэру. На встрече с журналистами Сергей Греков прямо заявил: «Выверенной, четкой концепции развития транспорта в Уфе нет». Так что до сих пор непонятно, куда движется уфимский трамвай, но пассажиры беспокоятся, ведь с таким подходом любая остановка может оказаться конечной.