Дирекция парков и скверов раскрыла доходы от своей деятельности — 56,5 млн рублей

В ведение организации отдали еще три новых объекта

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году Дирекция парков и скверов заработала 56,5 млн рублей, что на 16,5 млн больше, чем за весь прошлый год. Вопреки ожиданиям, наибольший доход в бюджет организации приносит не аренда площадей для размещения объектов торговли и питания, а работа центра семьи «Казан», который сдает свои залы для свадебной регистрации и собирает деньги за доступ к смотровой площадке, организованной на его крыше. На «деловом понедельнике» в мэрии Казани также обсудили подачу тепла в дома горожан, организацию празднования декады пожилых людей и проведенные экологические акции, во время которых не только убирают мусор, но и сохраняет редкие виды растений. Подробности — в материале «Реального времени».

Доходы от парковки у парка «Урам» пойдут на автоматы

Итоги летнего сезона подвел руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов. В этом году организация заработала 56,5 млн рублей, что на 16,5 млн больше, чем за весь прошлый год. Большая часть этой суммы — вклад центра семьи «Казан», который предоставляет услуги аренды залов для регистрации браков и входа на смотровую площадку. 12,7 млн рублей — доходы от размещенных в парках объектов питания и услуг. Всего в общественных пространствах в этом году работал 61 нестационарный торговый объект, 42 из которых были разыграны на февральском аукционе сроком на 3 года.

Еще 1,6 млн рублей составила прибыль от новой парковки у экстрим-парка «Урам». По словам Гарипова, вырученные деньги планируется вложить в установку автоматов для оплаты парковки. Постоянным спросом у казанцев пользуется сервис по предоставлению места в барбекю-зоне на набережной озера Кабан. На сегодня зарегистрировано 1,2 тыс. броней, прибыль от услуги составила 600 тыс. рублей.

В этом году под кураторство Дирекции попали новые объекты — парк в ЖК «Салават купере» и два участка набережной — от Кировской дамбы до Казанского кремля и от здания Национальной библиотеки до моста «Миллениум». Теперь общая площадь территорий, отданных в ведение организации, составляет 280,6 га.

В этом году под кураторство Дирекции попали два участка набережной. Фото: Максим Платонов

— Завершаются работы по благоустройству парка «Черное озеро». Сейчас там отремонтирован забор по периметру парка, благоустраивается территория между зданиями. В ближайшее время здесь также появятся навигация и дополнительные малые архитектурные формы, — анонсировал спикер.

Всего с мая по сентябрь в парках и скверах Казани, по словам Гарипова, состоялось почти 500 мероприятий, которые посетили более 280 тыс. человек. Он отметил, что все большей популярностью у горожан стали пользоваться не только спортивные и развлекательные, но и образовательные мероприятия.

— Люди предпочитают не только отдыхать в парках, а проводить свой досуг с пользой, — подчеркнул он. А также амбициозно заявил, что 27 сотрудников дирекции получили такие уникальные компетенции, что могут создать для своих коллег из других регионов методички и презентации по управлению и содержанию общественных пространств и взаимодействию с бизнесом в парках.



Гарипов отметил, что все большей популярностью у горожан стали пользоваться не только спортивные и развлекательные, но и образовательные мероприятия. Фото: kzn.ru

В экологических акциях участвует все больше молодежи

Председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов рассказал об экологических акциях, прошедших в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Руководитель исполкома Казани назвал их подготовительными работами к реализации Стратегии развития прибрежных территорий Казанки.

Всего было проведено 64 акции по очистке территорий, прилегающих к водным объектам. В них приняли участие около 2 тыс. человек, площадь очищенной территории составила 27 км. На полигоны захоронения вывезено более 3,5 тыс. мешков мусора. Активные казанцы, волонтеры помогают не только убирать мусор, но и участвуют в сохранении редких видов растений. Например, в Русско-Немецкой Швейцарии в апреле состоялся субботник, направленный на борьбу с борщевиком.

По просьбе экологов-активистов для сохранения популяции растений, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в прошлом году исполком города зарезервировал земельный участок по улице Торфяной площадью 4,2 га, который получил статус особо охраняемой природной территории. В июле на этом месте высадили 700 корней касатика сибирского, занесенного в Красную книгу. Посадочный материал вырастили в лаборатории «Инженерные проблемы биотехнологии» КНИТУ-КХТИ школьники, занимающиеся в экологическом кружке. На территории парка установили модульное помещение для работы кружка юных натуралистов.

В Русско-Немецкой Швейцарии в апреле состоялся субботник, направленный на борьбу с борщевиком. Фото: Максим Платонов

12 сентября на озерах Лебяжьем и Малом Чайковом прошла еще одна акция — по пересадке более 300 корней ириса аировидного, ранее произраставшего на высыхающем лугу.

— На необходимость проведения этих работ обратил внимание руководитель секции реинтродукции редких видов Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев. Специалисты убеждены, что спасение популяции ирисов послужит целям сохранения биоразнообразия и поспособствует скорейшей реабилитации и восстановлению биотопов водоемов, — пояснил Саляхутдинов.

Он отметил, что в экологических акциях участвуют люди всех возрастов, но в последнее время все чаще — молодежь. Поэтому специально для молодых людей всю информацию размещают в соцсетях.

Саляхутдинов отметил, что в экологических акциях участвуют люди всех возрастов, но в последнее время все чаще — молодежь. Фото: kzn.ru

Без отопления остались семь домов

Отопительный сезон в Казани в этом году стартовал раньше срока — 16 сентября (в прошлом году — 21 сентября). В школы, детские сады и другие объекты социальной сферы тепло было подано еще раньше — 9 сентября. Сейчас, по словам председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Анисимова, из 5 371 многоквартирного дома, имеющего централизованное отопление, не подключены к теплу семь домов. В этих домах есть решение собственников о переносе пуска тепла на более поздний срок либо завершаются ремонтные работы и оформление документов о готовности здания, пояснил Анисимов. Еще более 400 домов отапливаются самостоятельно — квартирными котлами и крышными котельными.

В настоящий момент управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями завершается работа по отладке и регулировке отопления и переводу в рабочий режим в условиях зимы. На это отводится две недели.

— На сегодняшний день в работе находятся все крупные источники теплоснабжения «Татэнерго», котельные АО «Казэнерго» и ведомственные котельные. По мере поступления заявок от потребителей осуществлялся запуск сезонных котельных, — сообщил глава Комитета ЖКХ.

Новшество этого года — появление специального портала «Пуск тепла» в системе «Открытая Казань», куда могут подать жалобу замерзающие казанцы. Жалобы также принимают управляющие компании и горячие линии Комитета ЖКХ и администраций района. По словам Анисимова, заявки населения по подключению тепла в квартиры выполняются «в приоритетном порядке». Тем не менее с момента пуска отопления поступило 16 тыс. обращений, из них более 11 тыс. — в систему «Открытая Казань» (в прошлом году — более 9,5 тысячи).

Сейчас, по словам Дмитрия Анисимова, из 5 371 многоквартирного дома, имеющего централизованное отопление, не подключены к теплу семь домов. Фото: kzn.ru

Рост жалоб в мэрии связывают с популярностью сервиса «Открытая Казань». В этом году к этой системе подключилось еще 85 многоквартирных домов, в которых проживают 33 тыс. человек. Всего в системе 47 управляющих организаций, обслуживающих более 800 тыс. жителей.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров покритиковал работу коммунальщиков.

— Погода очень холодная и сырая, поэтому много обращений от горожан, у которых тепла еще нет. Люди обращаются и в районные администрации, и в исполком, хотя в первую очередь эти вопросы нужно задавать управляющим компаниям. Но раз обращения доходят до нас, значит, управляющие компании на местах недорабатывают. Нужно обращать особое внимание на жалобы жителей, — заявил он.