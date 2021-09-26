Что убило Содом и Гоморру, когда люди появились в Америке и за что мы ненавидим капусту

Новости науки за неделю с 20 по 26 сентября

Первые люди в Америке появились 23 тысячи лет назад?

На дне древнего озера в Северной Америке нашли отпечатки ног нескольких людей. Все бы ничего, да вот только появились они гораздо раньше, чем принято думать о заселении людьми этого континента. Вообще, единодушия среди ученых по этому поводу нет. Консенсусное мнение — о том, что люди пришли в Северную Америку из Азии примерно 13 тысяч лет назад, воспользовавшись для этого Беринговым перешейком (сейчас на этом месте Берингов пролив).

Между тем сухопутная дорога в Америку из Евразии была и задолго до этого — 25—20 тысяч лет назад. Эта область суши называлась Берингия, и находилась она на месте шельфа Чукотского и Берингова морей. И была она определенно удобнее, чем узкий перешеек, который от нее остался через 12 тысяч лет. Сейчас находят все больше фактов, которые говорят о том, что по территории Берингии обитатели азиатских равнин заходили в Северную Америку и расселялись там. Правда, ученых смущал тот факт, что Берингия 25 тысяч лет назад была покрыта льдами, да и Северная Америка — тоже. О серьезной «морозоустойчивости» наших предков говорить не приходится, так что ученые решили: скорее всего, переселенцы для миграции на юг Северной Америки шли по незамерзающему коридору вдоль западного побережья Северной Америки, а он был доступен примерно 23 тысячи лет назад (потом его проглотил очередной максимум оледенения).

Собственно, к чему мы ведем: на дне древнего озера в нацпарке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико археологи из Британии и США обнаружили множество окаменевших отпечатков ног человека. И оставлены они в геологических отложениях возрастом 23—21 тысячу лет. Авторы статьи резонно аргументируют: в отличие от культурных артефактов, датировка которых может сильно «гулять», геологическая стратификация четко привязана к конкретному моменту времени, а значит, ей можно верить.

Фото: naked-science.ru

Так что возможно, что первые люди в Америке появились куда раньше, чем принято думать — еще 23 тысячи лет назад, до того, как ледники на долгие времена перекрыли путь миграции человека из Азии.

Что общего между Содомом, Гоморрой и Тунгуской?

Древний ближневосточный город Телль-эль-Хаммам на территории современной Иордании, по свежим доказательствам ученых, погиб из-за взрыва гигантского ледяного метеорита. Именно эти события могли лечь в основу библейской легенды о Содоме и Гоморре, а случились они примерно в 1650 году до нашей эры. В ней рассказывается, что бог наказал грешных жителей этих городов, обрушив на них с неба камни и огонь и убив все живое в округе.

Ученые раскапывают слой древесного угля, золы, расплавленных кирпичей и глиняных черепков уже не первый год. Уже давно понятно, что больше трех с половиной тысяч лет назад огненная буря стерла город с лица земли. Но до сих пор не было понятно, что же за катастрофа ее вызвала. В качестве обвиняемых выступали извержение вулкана, землетрясение, пожар или война. Но кирпичи, глиняная посуда и металл при таких температурах не плавятся: эксперименты показали, что температура в эпицентре событий достигала полутора тысяч градусов Цельсия (для этого кирпич-сырец плавили в лабораторных муфельных печах).

Источник: nature.com

Чешские, канадские и американские ученые разных специальностей (археологи, геологи, палеоботаники, медики и даже эксперты по космическим ударам) провели новое исследование и решили: виновник библейской катастрофы — крупный метеорит, который взорвался в 4 километрах над городом, ровно по тому же механизму, что и Тунгусский метеорит в 1908 году. Мощность взрыва была в тысячу раз сильнее, чем атомная бомба в Хиросиме. Город вспыхнул моментально, а через несколько секунд мощная ударная волна уничтожила здания и разорвала на куски всех его жителей.

А через минуту огонь добрался до Иерихона, который находился в 22 км от эпицентра событий, смел с лица земли стены и сжег город. Вот и еще одна библейская катастрофа.

Картину событий восстанавливали 15 лет, использовали для этого компьютерную модель, в основу которой положили уже известные столкновения с метеоритами и параметры ядерных взрывов. Нашли и вещественные доказательства новой версии: сплавленные шарики из железа и песка, минералы ударного происхождения, которые образуются при огромном давлении (импактный кварц и песчинки алмазоподобного вещества — диамандоиды).

Арктический лед тает рекордными темпами

За два минувших года уровень арктического льда опустился до рекордно низкого уровня: по сравнению с 1979 годом он сократился на 13%. Например, ледовый панцирь Баренцева моря похудел на 90%. Об этом говорится в ежегодном отчете, который составили 120 ученых из трех десятков стран. Процесс потепления Северного Ледовитого океана ускоряет и глобальное потепление океана. Результат — экстремальные наводнения и дисбаланс видового состава морской экосистемы.

Например, именно этот процесс стал причиной рекордного наводнения 2019 года в Венеции и несколько эпизодов потопов в Средиземноморье того же года. В Северном море сильно упало количество промысловых видов рыбы: камбалы, морского окуня, кефали и других. Руководитель группы экспертов Карина фон Шукманн пишет:

— Изменение климата, загрязнение и чрезмерная эксплуатация морских ресурсов оказывают беспрецедентное давление на океан, требуя срочной необходимости в устойчивых мерах по управлению и адаптации. Рассмотрение океана как фундаментального фактора в системе Земля и понимание многомерной и взаимосвязанной природы океана является основой устойчивого будущего.

Фото: будущее-арктики.рф

Авторы отчета пишут, что на океан как никогда более сильно влияют климатические изменения: с 1993 по 2019 годы средние морские температуры росли со скоростью 0,015 градуса в год, а кислорода в воде становится все меньше. Нужны срочные действия.

Самая детальная картинка с Луны

Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) США опубликовала самые подробные снимки лунного кратера Тихо, какие только удавалось получить человечеству до сих пор. Разрешение картинки 5х5 метров, и получить их удалось на радиотелескопе в обсерватории Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии. Телескоп в 2020 году оснастили новейшей технологией преобразования радиолокационных сигналов в графическое изображение.

GBT — самый крупный на сегодня в мире полностью управляемый радиотелескоп. Съемку нескольких участков Луны (например, того самого Тихо и мест посадки кораблей программы «Аполлон») он провел вместе с телескопами комплекса VLBA (Very Long Baseline Array), расположенными на всей территории США. Итог — самое подробное изображение с Луны. В нем 1,4 млрд пикселей.

Всего лишь несколько лет назад, чтобы обработать весь массив данных, полученный с этих телескопов, потребовались бы месяцы вычислений только на получение одного изображения. В будущем американские астрономы надеются использовать мощную радиолокационную систему GBT в сочетании с покрытием неба, которое она обеспечивает, для того, чтобы получать изображения и других объектов Солнечной системы — как можно более детально. Уже совсем скоро будут опубликованы новые детальные изображения лунной поверхности.

Фото: public.nrao.edu

Раскрыта страшная тайна противной капусты

И наконец, о главной сенсации сегодняшней подборки. У австралийских ученых, судя по всему, кончились темы для исследований, и поэтому они обратились к величайшей загадке нутрициологии: решили выяснить наконец, почему люди не любят капусту. Выяснились поистине шокирующие и революционные вещи: людям (особенно детям) не нравится ее вкус и запах!

Но не спешите смеяться. Виновата не только капуста, но и те бактерии, которые живут в полости рта некоторых людей. И вот с этого момента становится интересно. Просто не все люди одинаково воспринимают всю, так сказать, гамму капустного вкуса. Просто растения из рода Brassica (к которому относятся белокочанная капуста, а также ненавистные для многих брокколи, брюссельская и цветная капусты) содержат в своих тканях особое вещество: сульфоксид S-метил-L-цистеин. При воздействии на него особого фермента из тканей растения и, главное, ферментов, которые производятся бактериями, живущими в полости рта некоторых людей, это вещество начинает крайне неприятно пахнуть. Говоря по-русски — смердеть, а говоря по-научному — производить сильные сернистые запахи (они характеризуются как гнилостные и тухлые).

Ученые пошли дальше: выяснили, что у взрослых людей уровень зловредных ферментов, фатально преображающих капустный аромат, разный. И еще оказалось, что дети тех людей, у которых этот уровень высокий, тоже ненавидят капусту. Так что наследственная нелюбовь к капусте основана на том, что у детей и родителей общий микробиом полости рта. Поэтому если вы сами терпеть не можете брокколи и вас воротит от брюссельской капусты, не спешите пытаться запихать эти полезные продукты в ребенка: он чувствует к ним то же отвращение, что и вы.