Цитаты недели: Жириновский — об очередях за айфонами, Хабиров — о носочках, Кадыров — об ЛГБТ

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об отсутствии алгоритма действий в экстремальных ситуациях
На прошедшей неделе 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли 6 студентов, гостей и сотрудников вуза, еще 47 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. После трагедии глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что администрация и персонал вуза не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, который должен был появиться после трагедии в Казани. Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.
Об отоплении
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что слишком раннее включение отопления может привести к росту недовольства жителей из-за высокой стоимости услуги. Глава республики обратил внимание на погоду: по его словам, еще какое-то время температура воздуха продержится на уровне 15 градусов выше нуля, а значит, с подачей тепла можно и повременить.
Об угрозе для рубля
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал «Российской газете» главную угрозу для рубля. По его мнению, ею является возможность нового витка финансового кризиса, из-за которого последует серьезное ослабление российской валюты. Он считает, что политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе.
Об отсутствии «петухов» в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику. Это произошло после того, как во время выступления перед сессией Генеральной ассамблеи ООН американский лидер призвал страны защищать права представителей ЛГБТ-сообщества в разных регионах, «от Чечни до Камеруна». Кадыров назвал высказывание Байдена «странным» и «вздорным».
О выборах в Госдуму
Выборы в Государственную думу, состоявшиеся 17—19 сентября, прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента. Он отметил, что увеличение числа думских фракций говорит о развитии демократии в стране, и напомнил: вне зависимости от партийной принадлежности предвыборные обещания нужно выполнять.
О согласовании условий слияния СИБУРа и ТАИФа
Так председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон прокомментировал то, что СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акция АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.
О теневом президенте Украины
Киевский политолог Михаил Басараб назвал «серого кардинала» Украины — это Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче. Чтобы захватить всю власть, как утверждает политолог, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Об отказе выступать за сборную России
В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России по футболу, в который вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Игрок впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Однако уже во вторник Дзюба отказался помочь команде в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу, аргументировав тем, что не набрал форму.
Об очередях за новыми iPhone
В прошедшую пятницу в России стартовали продажи iPhone 13. Стоимость смартфонов начинается от 79,99 тысячи рублей: цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей. По уже сложившейся традиции за новыми смартфонами выстраиваются очереди, о которых высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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