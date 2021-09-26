Цитаты недели: Жириновский — об очередях за айфонами, Хабиров — о носочках, Кадыров — об ЛГБТ

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об отсутствии алгоритма действий в экстремальных ситуациях

После трагедии в Казани, где в мае этого года были расстреляны девять учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране обязано было усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, тревожные кнопки. Обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. Однако этого сделано не было. Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц, администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

На прошедшей неделе 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате которой погибли 6 студентов, гостей и сотрудников вуза, еще 47 человек получили ранения и травмы разной степени тяжести. После трагедии глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что администрация и персонал вуза не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, который должен был появиться после трагедии в Казани. Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.



Об отоплении

Проявите мудрость. Если мы сейчас везде понавключаем, и к жителям придут платежки за сентябрь, они нас на вилы поднимут — и будет справедливо. В конце концов, дома форточку не надо открывать, носочки потеплее надел — и походил 3-4 дня. А то нам «влупят» за весь сентябрь, а потом предложат перерасчет.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что слишком раннее включение отопления может привести к росту недовольства жителей из-за высокой стоимости услуги. Глава республики обратил внимание на погоду: по его словам, еще какое-то время температура воздуха продержится на уровне 15 градусов выше нуля, а значит, с подачей тепла можно и повременить.



Об угрозе для рубля

Основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 — за евро. В последний раз «американец» достигал такой отметки в ноябре 2020 года, а «европеец» — в декабре 2014 года.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган назвал «Российской газете» главную угрозу для рубля. По его мнению, ею является возможность нового витка финансового кризиса, из-за которого последует серьезное ослабление российской валюты. Он считает, что политические угрозы временно отошли на второй план из-за проблем в Китае и газового кризиса в Европе.



Об отсутствии «петухов» в Чечне

Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику. Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику. Это произошло после того, как во время выступления перед сессией Генеральной ассамблеи ООН американский лидер призвал страны защищать права представителей ЛГБТ-сообщества в разных регионах, «от Чечни до Камеруна». Кадыров назвал высказывание Байдена «странным» и «вздорным».



О выборах в Госдуму

Ее состав определили граждане России, реализовав свое конституционное, суверенное право, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки или проголосовали на дому, или — где была такая возможность — дистанционно, но в любом случае выполнили свой гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное. Центризбирком подвел окончательные итоги. Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских: это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия «Новые люди». Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил.

Выборы в Государственную думу, состоявшиеся 17—19 сентября, прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в нижнюю палату парламента. Он отметил, что увеличение числа думских фракций говорит о развитии демократии в стране, и напомнил: вне зависимости от партийной принадлежности предвыборные обещания нужно выполнять.



О согласовании условий слияния СИБУРа и ТАИФа

Мы присутствуем на событии мирового масштаба. Рождается компания, которая может занять пятое место в нефтегазохимическом бизнесе мира. Мы давно к этому шли, давно это обсуждали. Самое главное, чтобы люди одинаково смотрели на свое развитие, цели были одинаковые. И долгие обсуждения привели к тому, что мы закрываем эту сделку и благодарны за эту поддержку. Президент Владимир Путин первого декабря проводил совещание на «ЗапСибНефтехиме» на тобольской площадке, и ему все понравилось. Сейчас в правительстве на уровне президента уделяется много внимания тому, чтобы Россия продавала не только нефть и газ, а продукты высокого передела. Это как раз нефтехимические заводы. Татарстан — уникальное место с точки зрения этих площадок.

Так председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон прокомментировал то, что СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акция АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.



О теневом президенте Украины

В стране возник теневой президент Андрей Ермак (руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, — прим. ред.). Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом начало авторитарного режима.

Киевский политолог Михаил Басараб назвал «серого кардинала» Украины — это Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче. Чтобы захватить всю власть, как утверждает политолог, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.



Об отказе выступать за сборную России

Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца, у сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным, о чем я честно и сказал тренеру.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России по футболу, в который вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Игрок впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Однако уже во вторник Дзюба отказался помочь команде в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу, аргументировав тем, что не набрал форму.



Об очередях за новыми iPhone

Сегодня любая очередь воспринимается как диковинка, ведь всего в избытке: иди да покупай. Так что выстроившиеся в Москве очереди за новым «Айфоном» — это, скорее, баловство, модное приключение: «Хочу купить телефон самым первым и поэтому приду в магазин заранее, буду ждать у дверей на раскладном стульчике». И никого не волнует, что уже завтра в тех же магазинах никакой толкучки не будет — приходи да покупай сколько хочешь. Но еще не так давно, 30 лет назад, в Москве очереди стояли на каждом углу: за мясом, за водкой, за одеждой, даже, бывало, за носками и туалетной бумагой. Очередь была на покупку машины, причем не месяц или два, а несколько лет! Очередь в парикмахерскую, в баню. Очередь на право купить турпутевку за границу и только в «дружественную» страну, например в Венесуэлу, на Кубу или в Северную Корею. А еще нужно было выездную визу получить. Вот так жилось в стране «развитого социализма».

В прошедшую пятницу в России стартовали продажи iPhone 13. Стоимость смартфонов начинается от 79,99 тысячи рублей: цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей. По уже сложившейся традиции за новыми смартфонами выстраиваются очереди, о которых высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

