Осторожно! Под напряжением!

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Как разместить розетки в доме и как их выбрать

Когда начинается внутренняя отделка помещений дома, всегда встает вопрос о том, как выбрать и где расположить розетки и выключатели. Ведь с одной стороны, хочется обеспечить себе безопасное использование электричества, а с другой — сделать все удобно, чтоб розеток хватило на все и чтобы не тянуть по дому бесконечные метры удлинителей и проводов. Отвечаем на самые популярные вопросы о том, как разместить розетки и выключатели в доме и как их выбрать.

На какую высоту ставить розетки и выключатели?

В этом вопросе жестких регламентов нет: главное, чтобы вам было удобно их использовать. Обычные розетки сегодня часто ставят совсем невысоко — сантиметрах в 20 — 30 от пола. Это эстетичнее, чем с использованием классической схемы, когда розетки ставили примерно в метре от пола — все кабели останутся внизу и меньше будут попадаться на глаза. Если речь идет о телевизоре, установленном на стене — то розетку под него надо ставить на той же высоте, что и сам телевизор, рядом с кронштейном. А «батарею розеток» над кухонным столом обычно размещают на высоте 150 мм от столешницы.

Что касается выключателей, то классическое место их размещения — рядом с дверью, примерно в 0,9 метрах от пола. Это оптимально, потому что в таком случае даже маленький ребенок сможет включить свет (но и внезапно выключить тоже). Если имеется в виду совсем темное помещение без окон (например, иногда в домах в таких помещениях обустраивают кухню), то надо выбирать такой выключатель, который оборудован легкой подсветкой — по ней его должно быть легко найти в темноте.

Фото electry.ru

Как рассчитать оптимальное количество розеток для дома? Как все предусмотреть?

Ответ на этот вопрос прост и неумолим: всего не предусмотрите, поэтому все равно запаситесь тройниками. Но если делать все по уму, то количество тройников и удлинителей в последующем можно свести к минимуму. Для начала, есть нормативные требования, определяющие минимум розеток на ток в помещениях, в зависимости от их функционального назначения. По ним:

в жилой комнате должно быть не менее одной розетки на каждые полные и неполные 3 метра периметра помещения;

на каждые полные и неполные периметра помещения; в коридоре — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 квадратных метров площади;

на каждые полные и неполные площади; в кухне — не менее 4 розеток .

Но разумеется, этого минимума не хватает никогда. Если исходить из банального жизненного опыта и общих рекомендаций специалистов, то есть смысл предусмотреть следующие локации розетки:

прихожая: если в ней стоит трюмо или туалетный столик, то над ним есть смысл сделать двойную розетку. Еще пара пригодится примерно на высоте в 0,3 м от пола — для того же пылесоса, например.

коридор: пара розеток над полом (пылесос, дрель, воздухоувлажнитель и прочие бытовые приборы);

не жалейте розеток на кухню. Здесь используется максимальное количество электроприборов, а потому розетками есть смысл напичкать каждый угол. К примеру: минимум 4 из них должны быть в зоне готовки (под миксер, блендер, электрогриль и прочие кухонные прелести), обязательно предусмотрите розетки в зонах, где стоят микроволновка, мультиварка, электрический чайник и другие стационарно расположенные кухонные приборы. Не забудьте о розетках под холодильник, электроплиту или духовку (если будете ставить таковые) и вытяжку.

В ванной комнате стоит предусмотреть пару розеток — под фен и под электробритву. Если стиральная машина стоит здесь же, а не в отдельном хозяйственно-бытовом помещении (как это часто делают в частных домах) — позаботьтесь и о ее питании. Важно предусмотреть, что степень защиты у розеток во влажных помещениях должна быть не менее IP44.

В спальне: по 1-2 розетки с обеих сторон кровати (под зарядные устройства и лампы), несколько розеток в 30 см от пола (под утюг, пылесос, обогреватель и другие бытовые приборы).

Гостиная: в зависимости от того, какое оборудование будете ставить в комнате. 4—6 розеток пригодится под телевизор, роутер и другое подобное оборудование. Рядом с диваном тоже нужна пара источников питания. Если у стены стоит журнальный столик — не лишней будет розетка и рядом с ним.

Фото dompraktika.ru

Как размещать розетки в ванной и в других комнатах с повышенной влажностью?

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, во влажных помещениях пространство делится на три зоны по удаленности от источников влаги. Установка розеток разрешена только в максимально удаленной, третьей зоне. От ванны и раковины должно быть не менее 60 см, лучше — если это расстояние будет не меньше метра. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, многие прячут розетку в нишу, ставят перед ней перегородку или устанавливают ее в подвесном шкафу. Обязательно надо выбирать источник питания, оснащенный защитной крышкой (для предотвращения попадания брызг — а значит, для защиты от короткого замыкания).

А заземление нужно?

Это зависит от того, двухпроводная или трехпроводная система электроснабжения реализована в вашем доме. Если система двухпроводная без защитного проводника, то заземляющий контакт подключать будет просто не к чему. А значит, розетка нужна будет без заземления.

Если же вы делаете трехпроводную систему с защитным проводником, то розетка должна быть только с заземлением. И вот почему. При нормальной работе электроприборов не возникает напряжения на корпусе, и до них можно спокойно безопасно дотрагиваться. Но если по какой-то причине была повреждена изоляция, то напряжение переходит на корпус прибора (это может быть утюг, стиральная машина или, к примеру, чайник). Прикоснувшись к нему, вы можете получить серьезный удар током.

Но если электрическая система трехпроводная, то металлический корпус прибора соединяется с защитным проводником через дополнительный контакт в розетке. И если повреждается изоляция, то возникает короткое замыкание. Автоматический выключатель в щитке обесточит неисправный прибор, и беды не случится. Так что розетка с заземлением и трехпроводная система электропроводки — это максимальный уровень электробезопасности, который можно придумать.

Фото: wp.com

Как выбрать качественную современную розетку?

Есть несколько характерных признаков розеток, сделанных, что называется, по последнему слову техники.

Во-первых, это пластиковый корпус. Не гонитесь за керамикой: она, может быть, и выглядит дорого и интересно, но она впитывает влагу, а в поры забивается пыль. И это плохо сказывается на диэлектрических свойствах материала. Кроме того, керамика очень хрупкая, а зачем вам трещины в розетке?

Во-вторых, у современных розеток суппорт выполнен из оцинкованной стали или пластика. И тогда даже при случайном замыкании фазного проводника на суппорт прикосновение к нему будет безопасным, вас не ударит током.

В-третьих, у розеток последнего поколения лицевые панели крепятся на защелки, а не на винты. А значит, монтировать их будет быстрее и легче. На защелках крепится и декоративная рамка, а адаптивное крепление сделает легким монтаж, даже если стена по какой-то причине неровная.

И, наконец, обратите внимание на защитную шторку розетки (она жизненно необходима, если у вас есть дети. В самых продвинутых устройствах шторка крепится не к лицевой панели, а непосредственно в механизм корпуса. Это позволяет уберечь вилку электроприбора от поломки.

