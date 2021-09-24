Казань «дозрела» до первой лиги интеллектуальных транспортных систем

Фото: Максим Платонов

На одной из площадок в рамках третьего дня форума Kazan Digital Week эксперты обсудили вопросы развития интеллектуальных транспортных систем. 27 городских агломераций получили финансирование на реализацию мероприятий по ИТС, однако его недостаточно. Эксперты предлагают увеличивать объем федеральной поддержки для регионов, которые идут с опережением плановых показателей. В Минтрансе будут определять 5 уровней зрелости агломераций по ИТС, и только 3 городские агломерации соответствуют первому уровню — среди них и Казань. Подробности — в материале «Реального времени».

Новые правила в отношении ИТС

Первые проекты по созданию интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России появились еще в середине 2000-х годов. Год назад, по данным ГК «Росавтодор», их было не более 15, но ситуация меняется. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги предусмотрено внедрение ИТС в 64 городских агломерациях с численностью населения более 300 тысяч человек. Развертывание этих комплексов позволит решить наиболее насущные транспортные проблемы к 2024 году, считают эксперты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка 42 млрд рублей.



В рамках третьего дня форума Kazan Digital Week прошло заседание рабочей группы по внедрению ИТС на дорожной сети субъектов России ФДА «Росавтодор».

— ИТС, как сервис, реально работает, — заявил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов.

Вместе с тем, в отношении их развития остается еще много вопросов. В 2020 году по официально утвержденной методике 27 городских агломераций получили финансирование на реализацию мероприятий по ИТС. Однако в ходе реализации проектов стало понятно, что средств недостаточно для того, чтобы покрыть затраты на создание систем, обозначенных в методике. Эксперты опасаются, что из-за этого к 2024 году возможен не совсем прогнозируемый результат. Поэтому Минтранс РФ разработал концепцию изменения мероприятия, в котором обозначило обновленный подход к разработке, формированию заявки и оценки ее ранжирования. В ведомстве предложили разделить методику на два документа:

методика разработки заявок на первым этапе, через который должны будут пройти все агломерации, участвующие в проекте; порядок оценки ранжирования, который будет погружен в постановление правительства — до него дойдут только те регионы, которые правильно сформировали заявку.

Кроме того, Минтранс предлагает сократить перечень обязательных подсистем в городских агломерациях, при этом определив 5 уровней зрелости. Согласно уточненным критериям по ней, только 3 городские агломерации соответствуют первому уровню зрелости. В их число попала и Казань. Было предложено привязаться к классификации дорог в городских агломерациях. К ноябрю должны появиться новые нормативные акты в сфере ИТС.

Минтранс предлагает сократить перечень обязательных подсистем в городских агломерациях, при этом определив 5 уровней зрелости. Фото Humanitas2016 / wikipedia.org

Защита конкуренции и необоснованные жалобы

Вопрос о технической документации вызывает много споров. По словам экспертов, иной раз на одну техническую документацию подается 4 жалобы, Вроде бы это защита конкуренции. Но, с другой стороны, жалобы порой бывают необоснованными и приостанавливают торги. По этой причине регион не может сделать кассовый план.

Президент Ассоциации транспортных инженеров, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев, в свою очередь, выделил следующие проблемы:

ИТС часто сводят к АСУДД, а это гораздо более широкое понятие, нехватка квалифицированных кадров.

С этой целью, по словам спикера, в скором времени запустят программы подготовки специалистов ИТС. Кроме того, при разговоре об ИТС нельзя упускать из виду сервисы, отмечает Жанказиев. Они, по его мнению, способны даже увеличивать пропускную способность дорог.

Впрочем, во многом дело сводится к финансированию. В дефиците средств видят главную проблему в реализации программы многие участники дискуссии.

Разным регионам — разное финансирование?

Заместитель руководителя ФДА «Росавтодор» Игорь Костюченко отметил, что можно увеличить объем федеральной поддержки для некоторых регионов.

— Я предлагаю не уходить в революцию, а развиваться эволюционно, — заявил он. — С точки зрения методики я не зря упомянул термин «бюджетный процесс». Вот в ноябре что-то будет утверждено в каком-то виде, и это, конечно, хорошо. Но с точки зрения правоприменения этого нормативно-правового акта с чем я более согласен — мы фиксируем стартовую позицию (это минимальный уровень систем, которые предполагаются к развитию). Далее мы должны говорить о том, что мы определяем минимальный уровень требований к локальным проектам. При этом ряд субъектов идет с опережением. И тем из них, которые идут с опережением в плане увеличения требований, мы можем увеличивать объем федеральной поддержки.

На тему финансирования высказался и Рифкат Минниханов:

— Я бы давал дополнительные деньги регионам, которые находят какие-то внебюджетные средства для развития этих сервисов. Им будет еще интереснее работать. Хорошо освоишь — еще получишь. Вот таким принципом нужно руководствоваться.

Спикер также поднял тему экологии в сфере транспорта. «Я считаю ошибочным исключение экологического показателя. На сегодня он становится даже одним из основных. Мы с 2012 года ездим на зарубежные конференции, и везде на первом плане экология. В 2021 году мы запустили адаптивную систему управлению дорожным движением и параллельно — развязку. Что дало больший эффект? И то, и другое. Экологичность — это один из основных показателей, который заставит нас переходить на электромобили. А сегодня мы эту тему вообще загоняем — нет ни инфраструктуры, ничего. Когда на форум приехало 25 таких машин, 3 из Иннополиса, а также из Ульяновска. А в перспективе предусмотрено, что дальше появятся зарядные станции?"

