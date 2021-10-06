День в истории: Благовещенский собор Казани, последняя Дума империи и эра звукового кино

Чем примечательна дата 6 октября?

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 6 октября, Всемирный день охраны мест обитаний и День российского страховщика. В разные годы и столетия в эту дату вспыхнула одна из русско-турецких войн, завершила работу последняя Госдума Российской империи, в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», началась эра звукового фильма, произошла одна из самых разрушительных катастроф XX века — сильнейшее землетрясение в Туркмении с жертвами свыше 170 тысяч человек, в СССР совершил свой дебютный полет легендарный истребитель МиГ‑29 и появилась популярная соцсеть Instagram. Родились в этот день последний французский монарх Луи-Филипп I, изобретатель Реджинальд Фессенден, французский архитектор Шарль Ле Корбюзье, народная артистка СССР Верико Анджапаридзе, норвежский путешественник Тур Хейердал. Умерли переводчик Нового Завета и Пятикнижия Уильям Тиндал, народный художник СССР, автор монумента «Рабочий и колхозница» Вера Мухина, народный артист Советского союза и кинорежиссер Ролан Быков, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, советский рок-музыкант и киноактер Игорь Тальков. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Шаляпина, Год родных языков и народного единства

В 1552 году после взятия Казани в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы в Кремле освятили деревянную церковь, построенную по указанию царя Ивана Грозного за три дня. Спустя три года, летом 1555-го, в Казань прибыл архиепископ Казанский и Свияжский Гурий и собор стал храмом святительской кафедры. Позже построили каменный Благовещенский собор. Над его возведением с 1556 по 1562 годы работали 80 псковских мастеров.

В конце 70‑х годов XIX века в Казани наступил расцвет фотографического дела — именно к этому периоду относятся первые фотоальбомы с видами города. В последующие годы интерес к фотоискусству продолжал расти, что привело к появлению казанского фотографического общества. В 1895 году в квартире профессора ботаники Императорского казанского университета Николая Сорокина встретились девять человек. Они сообщили, что Министерством внутренних дел империи учрежден устав казанского фотографического общества. Председателем избрали Сорокина. Его товарищем стал Р.К. Краус, а казначеем был избран С.В. Манассеин. Количество членов и кандидатов фотографического общества менялось на протяжении его деятельности. К осени 1896 года в нем состояло уже 62 действительных члена и 13 кандидатов. Общество продолжало функционировать и в XX веке, в 1906-м его председателем стал Макс Пикеринг.



В 2019-м в Казани состоялся ежегодный «Кросс нации». Путь его участников пролег по территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Наибольшее число бегущих было на дистанции 3 км. Одновременно с «Кроссом нации» в столице Татарстана прошел традиционный «Казанский полумарафон». Его участники проверили свою подготовку и выносливость по выбору на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Фото: Максим Платонов

В октябре 2020 года в Казани проходили гастроли спектаклей «Золотой маски». В театре Камала зрителям представили культовый для театрального мира спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» в интерпретации режиссера театра им. Пушкина Юрия Бутусова. Так, в 2014-м игравшей в нем актрисе Александре Урсуляк вручили премию в номинации «Лучшая женская роль», а самого Бутусова отметили специальной премией жюри «Золотой маски».

В прошлом году в Госсовете республики прошло заседание Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Грядущий год, объявленный в республике Годом родных языков и народного единства, обязывал обсуждать новые проекты по популяризации «туган тел». В этих целях комиссия учредила творческие конкурсы «Үз юлым», «Tatar сүзе» и детский кинофестиваль «Милли мультфест», призванные показать красоту татарского языка и побудить интерес к его изучению. Не обошлось и без критики: председатель комиссии Марат Ахметов высказал свои претензии к министерствам, не уделявшим должного внимания проблемам «туган тел». О провинившихся членах кабмина он пообещал доложить сразу лично президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Роспуск последней Думы Российской империи, первый полет МиГ-29

В 1768 году Османская империя объявила России войну — начался очередной вооруженный конфликт двух держав. Поводом к ней послужило отклонение турецкого ультиматума о выводе русских войск из Речи Посполитой. России из войны все же удалось выйти победителем. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору ей отошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегающими территориями. Кроме того, под протекторат Российской империи переходило Крымское ханство, ставшее независимым от Турции. Русский флот получил право на свободный проход через Босфор и Дарданеллы. Эта войны принесла России и боевую славу: армия под командованием Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила войска противника в битвах при Кагуле, Ларге и Козлуджи, а флот под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова принес победу в Хиосском сражении и в Чесменской бухте.

И. Айвазовский. «Чесменский бой». 1848. Источник: wikipedia.org

В 1905-м в Москве родился Федор Шаляпин-младший — сын известного оперного певца, казанца Федора Шаляпина и его первой жены, итальянской прима-балерины Иолы Торнаги. Как и отец, он добился успеха и известности, но уже в актерской карьере. Свой путь он начал с Голливуда, однако роли, прославившие его, Шаляпин-младший получил лишь в преклонном возрасте. За шесть лет до смерти, в 1986 году, он исполнил роль Хорхе Бургосского в фильме «Имя розы», где главную роль играл Шон Коннери. Свою последнюю заметную роль сын известного оперного певца сыграл в фильме «Ближний круг» (1991), в котором рассказывается о сталинской советской России. Умер Шаляпин-младший в сентябре 1992-го в Риме.

В 1917 году Временное правительство распустило последнюю, четвертую по счету, Государственную думу Российской Империи. Парламент начал свою работу 15 ноября 1912-го под председательством Михаила Родзянко и на фоне событий внутри страны и за ее пределами, тесно связанными с Первой мировой войной, стал основным ядром оппозиции императору Николаю II. Незадолго до роспуска, в феврале 1917 года, государь даже указал прекратить заседания парламента до апреля, но депутаты продолжили собираться на частных совещаниях. После падения монархии полный состав Государственной думы больше не собирался, но ее Временный комитет, образованный 27 февраля 1917-го, проводил регулярные заседания.

44 года назад, в 1977-м, свой первый полет совершил легендарный МиГ‑29 — советский многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения. Поднял в воздух самолет, разработанный в опытно-конструкторском бюро им. Микояна, летчик-испытатель Александр Федотов. Уже в 1983 году МиГ‑29 поступил на вооружение отечественных военно-воздушных сил. Интерес самолет вызвал и у иностранных держав: на Западе его прозвали Fulcrum, то есть «точка опоры». Истребитель в те времена стал первым по многим параметрам, поэтому нередко его называют самолетом-новатором: впервые в мировой авиации система управления вооружением судна включала не только традиционную бортовую радиолокационную станцию, но и оптико-локационную систему и нашлемную систему целеуказания.

Фото: aviation21.ru

Разрушительное землетрясение в Ашхабаде, война Судного дня и запуск Instagram

В 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж» — символ французской столицы наряду с Эйфелевой башней и Лувром. Название основатели заведения Жозеф Оллер и Шарль Зидлер выбрали с отсылкой на деревянную мельницу с крыльями красного цвета, установленную на крыше здания (Moulin Rouge переводится на русский язык как «красная мельница»). Открытие кабаре они приурочили к началу работы Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни. Посмотреть канкан в «Мулен Руж» приходил не только средний класс, но и аристократы, даже Пикассо, Оскар Уайльд и принц Уэльский.

Фото: russia-now.com

Почти сто лет назад началась эра звукового кино: в 1927 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого в мире звукового фильма. Картина режиссера Алана Кросланда под названием «Певец джаза» стала весьма успешной. Прибыль компании Warner Brothers от ее проката составила $3,5 миллиона. В России первый звуковой кинозал открылся лишь спустя два года. В кинозалах на Невском проспекте в Ленинграде со звуком можно было посмотреть документальные картины.



В 1948 году в Ашхабаде, столице Туркменской ССР, произошло одно из самых сильнейших и разрушительных землетрясений на планете. Точное число погибших до сих пор неизвестно. В книге первого президента страны Сапармурата Ниязова «Рухнама» указано, что во время землетрясения из 198-тысячного населения Ашхабада погибли 176 тысяч человек. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составила 7,3 балла, в эпицентре она достигала 9—10 баллов по шкале MSK-64. Очаг находился почти под самым городом на глубине 18 километров. С 1995 года 6 октября в Туркменистане проводят День памяти.

Фото: wikipedia.org

В 1973 году в канун одного из самых почитаемых еврейских праздников Йом-Кипур (Судный день) Египет и Сирия атаковали Израиль — началась четвертая арабо-израильская война, известная также как война Судного дня или Октябрьская война. Причиной нападения стало желание Египта вернуть свои земли, потерянные в войне 1967 года. Продолжался вооруженный конфликт недолго — всего 18 дней. Уже 24 октября боевые действия прекратились на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском. Однако несмотря на непродолжительность война Судного дня стала одной из самых тяжелых для Израиля.



Ежегодно в эту дату во многих странах проводят мероприятия, призванные привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны на Земле: 6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний. О том, что на планете практически не осталось мест, куда не ступала нога человека, задумались еще в прошлом столетии. По подсчетам Международного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. Чтобы предотвратить необратимые последствия, губительные для всего живого, в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания и был учрежден Всемирный день охраны мест обитаний.

В 2010-м в магазине приложений App Store впервые появилось приложение Instagram, с помощью которого у людей появилась возможность делиться со своими подписчиками фотографиями и небольшими видеороликами. Почти спустя год им пользовались уже более 10 млн человек. «Родителями» Instagram стали два американца — Кевин Систром и Майк Кригер, которые спустя два года продали свое детище компании Facebook. Последней соцсеть принадлежит до сих пор. На сегодняшний день Instagram — это одна из самых популярных интернет-площадок для общения. В октябре прошлого года общее количество активных пользователей Instagram оценивалось в 1,16 миллиарда. В ней можно делиться историями, фотографиями и видео, а также общаться в специальном мессенджере.

Фото: vctr.media

Традиционно в октябре объявляют лауреатов Нобелевской премии. В 2017-м в этот день стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира — награда досталась международной компании по запрещению ядерного оружия ICAN. На премию претендовали 318 кандидатов, из которых 215 — граждане и 103 — общественные и международные организации. ICAN удостоилась премии за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров».

В 2020-м объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Награды получили сразу три ученых. Роджер Пенроуз удостоился премии за открытие связи механизмов формирования черных дыр, а Андре Гец и Райнхард Генцель — за открытие сверхмассивных черных дыр в центре Галактики.



В прошлом году мир музыки лишился американского гитариста-виртуоза, основателя рок-группы Van Halen Эдди Ван Халена. «Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — сообщил о смерти сын музыканта. Умер легендарный гитарист на 66-м году жизни, рак горла врачи диагностировали ему в конце 1990-х. За восемь лет до смерти Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World.

