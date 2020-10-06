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Притча о добром человеке в интерпретации Юрия Бутусова

23:30, 06.10.2020

В Казани проходят гастроли спектаклей «Золотой маски»

Притча о добром человеке в интерпретации Юрия Бутусова
Фото: Максим Платонов

Сегодня в театре Камала в рамках гастролей фестиваля «Золотая маска» в Казани представили спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» в интерпретации режиссера театра имени Пушкина Юрия Бутусова. Это произведение Брехта давно стало культовым для театрального мира. В 2014 году задействованной в спектакле актрисе Александре Урсуляк была вручена премия в номинации «Лучшая женская роль». Кроме того, режиссер Юрий Бутусов был отмечен специальной премией жюри «Золотой маски».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова

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