В США умер музыкант Эдди ван Хален

Музыкант и основатель рок-группы Van Halen Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет после долгой борьбы с раком горла. Об этом сообщил его сын в Twitter.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», — говорится в сообщении.

Портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что музыкант умер в окружении своей семьи: жены Дженни, сына Вольфганга и брата Алекса. За последние 72 часа его состояние ухудшилось. Медики обнаружили, что рак горла переместился в мозг и другие органы.

Эдди Ван Хален боролся с раком более 10 лет.

Группу Van Halen Эдди основал вместе со своим братом, который играл на барабанах. В 2007 году Ван Халена включили в Зал славы рок-н-ролла. Музыкант считается одним из величайших гитаристов всех времен.

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