Борис Кагарлицкий об IT-омбудсмене: «Никакого смысла не вижу. Мы идем к катастрофе, ничего не поделаешь»

Известный социолог считает неудачным российский опыт введения уполномоченных по правам

Фото: Максим Платонов

До конца года в России может появиться очередной омбудсмен, на этот раз «айтишный». Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на полях международного форума Kazan Digital Week, предложил ввести нового уполномоченного по правам, чтобы вернуть IT-специалистов в страну. По задумке авторов идеи, это якобы «поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере». Однако есть мнения, что уже существующие институты «омбудсменства» в России малоэффективны — они (как бизнес-омбудсмен, так и детский омбудсмен) либо исчерпали себя, либо в принципе не оправдали ожиданий. Директор Института глобализации и социальных движений (Москва), кандидат политических наук Борис Кагарлицкий в авторской колонке для «Реального времени» рассказал, почему считает омбудсменов «симуляторами», зачем они нужны ведомствам, и как «приватизированное» отдельными лицами государство уже не способно «переварить» западные институты.

«Получаются просто симуляторы»

Никакого смысла в введении института очередного омбудсмена я лично не вижу. Но проблема наша, собственно, даже не в омбудсменах, а в том, что у нас в принципе нет институтов гражданского общества, обладающих реальным влиянием и способностью как-либо контролировать государство. Поэтому создание разного рода постов и должностей ничего ровным счетом не меняет. Получаются просто симуляторы.

Попытка продолжать развитие неэффективного института омбудсменства российскими властями связана с так называемой «ведомственной логикой»: чиновники думают так: «Если у какого-то ведомства есть свой омбудсмен, то почему бы и в нашем ведомстве ему не быть»? Больше никакого смысла в этом создании омбудсменов нет.

Чем больше должностей, постов всяческих, статусов — тем для ведомства, как оно считает, лучше. Тем более это приводит к тому, что у них появляются в результате немаленькие бюджеты.

Но проблема наша, собственно, даже не в омбудсменах, а в том, что у нас в принципе нет институтов гражданского общества, обладающих реальным влиянием и способностью как-либо контролировать государство.

«Проблема уже в том, что у нас скоро не будет и государства»

Гражданское же общество в России (если оно даже появится) никого назначить и ничего отменить в системе российской власти сегодня не может, оно не в состоянии этого сделать. И ликвидировать неэффективный институт омбудсменов — тоже не сможет. Это может сделать только власть. И причем не власть в государственном смысле, а власть как ряд определенных чиновников, которые государством, строго говоря, тоже не являются. Это просто конкретные люди, которые разными способами по разным причинам в свое время приватизировали властные полномочия.

Проблема даже не в том, что у нас нет гражданского общества. Проблема уже в том, что у нас скоро не будет и государства в обычном смысле этого слова.

Гражданское общество в России (если оно даже появится) никого назначить и ничего отменить в системе российской власти сегодня не может, оно не в состоянии этого сделать.



Почему власть не должна самостоятельно назначать омбудсменов

Возможно, в регионах и могут встречаться удачные примеры, когда определенные чиновники выбирают для контроля за отдельными отраслями популярных блогеров или общественных деятелей… Но ведь это же тоже неправильно! Что значит «власть выбирает»?!

Хороший чиновник выберет так хорошего блогера, плохой чиновник — выберет плохого блогера! Это признак не только бессилия гражданского общества, но и признак того, что наше государство «приватизировано».

Уровень управления государства у сегодняшних российских властей — как во времена Германии в эпоху Тридцатилетней войны, когда не было государственных институтов, а были определенные люди, обладающие властью, принимавшие кадровые решения без каких-либо правил, норм и стандартов!



Проблема в том, что даже если у вас в Татарстане чиновник выбрал на определенный пост хорошего блогера, это ужасно. Чиновники вообще не должны иметь к этому никакого касательства. Должны существовать — и для чиновников — правила очень жесткие, которые нельзя обойти. Вспомните знаменитую историю декабристов, когда одному из них император Николай I сказал: «Знаете, а я ведь могу вас и помиловать!». На что декабрист ответил: «В этом-то и беда, ваше величество».

Должны существовать — и для чиновников — правила очень жесткие, которые нельзя обойти.

На Западе демократия выродилась — в России ее просто нет

Замечу также, что пересаживать определенные институты с западной почвы на российскую сегодня — невозможно. Нужно, чтобы они выросли сами, это во-первых. А во-вторых, западное гражданское общество тоже находится в кризисе, и брать Запад в качестве какого-то образца сейчас — мягко говоря проблематично!

Но если на Западе мы видим выродившуюся демократию, то у нас ее просто нет никакой. Если на Западе демократия просто вырождается, то в России последовательно ликвидируют все условия для ее существования.

Что можно в ответ предложить конкретного? Конечно, необходимо менять всю систему институтов — но без катастрофы мы уже не обойдемся. Мы идем к катастрофе, ничего не поделаешь. Ну не в первый раз и не в последний раз такое было в России. Других путей лично я уже не вижу.

Борис Кагарлицкий, записал Сергей Афанасьев