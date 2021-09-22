Бизнес-аккаунт дня: казанская школа для желающих научиться водить автомобиль

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 156-я

К этому году количество автошкол в России из-за изменений в законодательстве сократилось почти в два раза — те, кто не соответствовал, покинули рынок. В Казани сегодня работают около полусотни автошкол. Одна их них — «Драйв» — на рынке уже более 10 лет. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Я б в водители пошел, пусть меня научат

Автошкола «Драйв» своих первых учеников, желающих получить права категории «В», приняла в 2008 году. С тех пор обучение здесь прошли более 30 тысяч казанцев, кратно выросло и количество филиалов — их уже 25. Теперь здесь учат водить не только легковой автомобиль, но и автобус, и большегруз. Можно отучиться на права D, CE и другие категории.

У автошколы солидный автопарк — более 80 единиц различных автомашин и собственный автодром. Как отмечают в автошколе, у ее учеников один из лучших показателей сдачи экзамена в ГИБДД.

Сегодня аналитический разбор аккаунта автошколы провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Цените ваших подписчиков — отвечайте хотя бы с помощью эмодзи

Шапка профиля. Ник описывает аккаунт. Имя профиля выбрано правильно, по нему потенциальные клиенты легко смогут найти аккаунт школы.

В описании профиля использовано привлекательное для целевой аудитории УТП — «Лидеры в рейтинге сдачи с первого раза». Тут важно быть готовыми подтвердить информацию, ответить на возможные вопросы, что это за рейтинг, кто и когда его проводил. Стоит добавить график занятий. Если есть вечерние группы и занятия в выходные, то сообщите и об этом. Строку с указанием категорий оформите так же, как и другие строки, иначе теряется единый стиль оформления описания.

В части описания про запись на бесплатный урок не нужно использовать капслок. Там же рекомендуем применить призыв к действию — записывайтесь на бесплатный урок. Если не получается уместить информацию в 150 символов, то можно пожертвовать эмодзи, подумать, как сократить имеющийся текст. Например, вместо «Первый взнос 5000 р.» лучше просто написать «Рассрочка». Достаточно указать количество филиалов, а призыв здесь можно убрать.

Ссылку на сайт стоит сделать короче. Для этого воспользуйтесь сервисом сокращения ссылок www.bit-ly.ru. Короткая ссылка смотрится визуально красивее.

Рекомендуем добавить кнопку «Позвонить». Кто-то может решить связаться с вами по телефону. Искать самостоятельно ваш номер пользователь может не захотеть и предпочтет перейти в аккаунт ваших конкурентов.

В качестве аватара удачно выбран логотип школы — яркий и запоминающийся. Обложки актуального оформлены в едином с логотипом красном свете, что визуально связывает их.

В хайлайтс есть вся нужная информация. Рекомендация: в подписях к обложкам используйте единый размер шрифта и уберите первую папку с отзывами.

С модерацией в аккаунте работа не активная, притом что комментариев мало. Комментарии с положительными отзывами остаются без реакции со стороны автошколы. Цените ваших подписчиков, отвечайте хотя бы с помощью эмодзи.

Главное для Instagram — визуальное наполнение

Контент. В ленте контент разнообразный — есть полезный, продающий, развлекающий. Используется видеоконтент. Наибольший отклик у пользователей вызывают посты об инструкторах. Как вариант, стоит попробовать сделать с ними прямые эфиры для большего вовлечения подписчиков.

Мы рассматриваем профиль в «Инстаграм», а для этой сети главное — визуальное наполнение. Поэтому при наполнении ленты контентом важно уделить внимание оформлению. Пользователи должны получить не только полезную информацию, но и вдохновиться визуальным контентом. Продумайте единый стиль для оформления аккаунта.

Если вами выбран упор на фотоконтент, то стоит рассмотреть единый стиль обработки фото. Выберите для фото подходящий фильтр. В постах с видео используйте обложки. Контент также можно объединить рамками со смежным рисунком или рамками с чередованием. В качестве фирменного цвета у аккаунта выбран красный цвет, возможно, стоит использовать для визуального объединения контента графические элементы в этом цвете. Продумайте, как визуально подавать заголовки — сейчас они выглядят непривлекательно.

В постах используются хештеги, есть даже собственные хештеги автошколы. Но не стоит одни и те же хештеги использовать из поста в пост. А хештег #Татарстан вряд ли приведет вам новых клиентов.

По данным сервиса по анализу аудитории аккаунтов, средняя вовлеченность — 1,6%. У профиля 9 721 подписчик, и показатель вовлеченности при таком количестве низкий. Возможно, причиной низкой вовлеченности является высокий процент коммерческих аккаунтов среди подписчиков — 39%. Обычно коммерческие аккаунты не проявляют активности в «Инстаграм», не ставят лайки и не комментируют посты.

Следствие низкой вовлеченности — снижение охватов, соответственно, меньше клиентов. Для того, чтобы повысить вовлеченность, рекомендуем проверить вашу аудиторию, при необходимости почистить. Также рекомендуем улучшить визуальную подачу в ленте.