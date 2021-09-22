День в истории: военный городок в казанском Кремле, русские на Аляске и отмена рабства в Америке

Чем примечательна дата 22 сентября

Сегодня, 22 сентября — Всемирный день без автомобиля. В разные годы и столетия в этот день в России появились каменные верстовые столбы, на Аляске основали первое русское поселение, русско-австрийские войска победили турецкую армию в битве при Рымнике, в Москве заложили Храм Христа Спасителя, а в Америке объявили об отмене рабства. Также в эту дату началось преобразование рабочего поселка Нижнекамский в город Нижнекамск, по указу первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева был создан историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» и учреждена Академия наук Татарстана. Родились 22 сентября английский физик и химик Майкл Фарадей, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин, британская теннисистка Шарлотта Купер, русский философ и писатель Алексей Лосев, советский лингвист, автор «Словаря русского языка» Сергей Ожегов. Умерли народный артист СССР Борис Ливанов, американский скрипач Исаак Штерн и дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Казанский Кремль стал военным городком, 30 лет Академии наук Татарстана

В 1890 году оргкомитет Казанской научно-промышленной выставки, с намерением увековечить это событие, обратился с просьбой внести свою лепту в сооружение музея и его пополнение предметами с выставки. Казанский городской глава Сергей Дьяченко провел на эти цели первый сбор денег и смог собрать 5200 рублей. Музей открылся через пять лет.



Общий вид павильонов Казанской научно-промышленной выставки. Фото: humus.livejournal.com

В 1918 году после боев за Казань большевики объявили Казанский Кремль военным городком. Оказались закрыты все храмы, верующим позволили вынести из Благовещенского собора раку с мощами святителя Гурия Казанского, а из Спасского монастыря — раку с мощами святителя Варсонофия, древние иконы Николы Ратного и Спаса Всемилостливого, древнюю запрестольную икону и крест.



Ровно 30 лет назад, в 1991 году по указу президента Татарстана Минтимера Шаймиева была учреждена Академия наук Татарстана. В совет ее учредителей вошли 16 человек. Были объявлены вакансии на 30 действительных членов и 50 членов-корреспондентов. Согласно официальному указу Академия создана «в целях обеспечения высокого уровня развития фундаментальных наук в республике, усиления их роли в решении актуальных проблем материальной и духовной культуры, народного хозяйства, координация научно-исследовательских работ, ведущихся в академических, отраслевых институтах и вузах». Сейчас Академия включает в себя 6 научно-исследовательских университетов, 7 научных центров и лабораторий, а также Дом ученых.



Фото: tatarica.org

Первое поселение русских на Аляске, Храм Христа Спасителя



22 сентября 1784 года, на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного на юге Аляски, русский купец Григорий Шелихов основал первое постоянное поселение «Гавань Трех Святителей». Бухта получила название в честь одного из кораблей, входивших в отряд Шелихова. Русские старались выстроить с коренным населением гармоничные отношения. Православные священники начали на Аляске создавать двуязычные (русско-алеутские) школы. Через 10 лет, после землетрясения и цунами, поселение переселилось туда, где сейчас находится главный город острова Кадьяк.

В 1839 году в Москве на месте Алексеевского женского монастыря торжественно заложили первый камень Храма Христа Спасителя в честь 25-летия годовщины окончания Отечественной войны 1812 года и взятия Парижа в марте 1814 года. Закладка храма стала всенародным праздником с войсковым парадом и крестным ходом по Москве, с чествованиями ветеранов и молитвами в память павших. Возглавляли процессию высшее духовенство, император Николай I и вся его свита. Храм Христа Спасителя строился почти 44 года, с 1839 по 1883 годы и был уничтожен взрывом в 1931 году. Полностью восстановили его только в 2000 году.



А. Афанасьев. «Историческое изображение торжества, происходившего при заложении храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года». Источник: wikipedia.org

В 1993 году 29 регионов признали указ президента Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов незаконным. По этой причине за неблагонадежность отключена спецсвязь в Генеральном штабе и Министерстве обороны. В здании Верховного Совета был создан штаб по защите Конституции и правопорядка. Обязанности президента возложили на вице-президента Александра Руцкого, который отменил указ Ельцина. В свою очередь, Борис Ельцин подписал ряд указов. Ельцин постановил считать незаконными и не подлежащими исполнению акты, издаваемые Руцким в должности президента РФ, а государственным органам, предписали руководствоваться Указом «О поэтапной конституционной реформе в РФ» .



Отмена рабства в Америке, первые почтовые открытки



В 1862 году 16-й президент США Авраам Линкольн объявил об отмене рабства в Америке. Он заявил, что с 1 января 1863 году все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, были напечатаны спецвыпуски с ней. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции. Однако фактически работорговля действовала на американском континенте до конца XIX века.

Источник: wikimedia.org

В 1869 году в Австрии выпуcтили первые в мире почтовые открытки. Профессор политэкономии Венской военной академии Иммануил Герман предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. Первые открытки представляли из себя небольшие листочки из плотной желтой бумаги с почтовой маркой с линейками для адреса и австро-венгерским гербом. «Корреспонденцкарты» быстро завоевали популярность: за первые два месяца их продали около 3 миллионов. Рисунков на них пока не было, они появились через год. Затем На первой художественной открытке был нарисован артиллерист возле пушки.



В 1980 началась ирано-иракская война, которая длилась восемь лет. Без объявления войны Ирак вторгся в Иран. В конфликте обе стороны применяли химическое оружие, в войне участвовали дети, Иран практиковал тактику «живых волн», когда подавляется психика и воля обороняющихся. Погибло более 20 тысяч человек среди гражданского населения.



Фото: wikipedia.org

В 1993 году произошло крушение экспресса «Sunset Limited» на Биг-Баю-Канот — болотистой несудоходной протоке реки Мобил в штате Алабама (США). Лоцман буксира-толкача «Мовилл» в условиях тумана пытался пришвартоваться и врезался левой баржей в опору моста. Но мост был прочным и не рухнул, он мог выдержать проезды 20 товарных поездов в день. От удара ферма сместилась на метр в сторону по часовой стрелке и рельсы изогнулись, но не сломались. Так как рельсы не повредились, и рельсовые цепи не нарушились, система переключения светофора на «красный» не сработала. Через 10 минут трансконтинентальный поезд «Сансет Лимитед» с 220 пассажирами врезался в ферму моста на скорости 116 км/ч. В воде оказался головной и еще два вагона. В результате катастрофы погибли 47 человек, в том числе 5 членов поездной бригады, многие из них утонули.

Фото: wikipedia.org