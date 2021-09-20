«Сюрпризов по итогам выборов не жду. Их и не должно быть»
Российские политологи — о шансах Госдумы восьмого созыва стать пятисоставной и дальнейших результатах
Четыре часа назад в России закрылись избирательные участки по выборам в Госдуму, на которых проголосовали 45,15% избирателей страны, а в Татарстане — 74,9% (по данным на 18:00). Высокую явку в нашей республике, Москве, Ярославской, Мурманской областях и еще ряде регионов политологи связали не столько с трехдневным голосованием, сколько с тем, что один день выдался рабочим. Тем временем «Единая Россия» смогла приблизиться к поставленной задаче в 40—45% голосов. Некоторое время создавали интригу результаты голосования за коммунистов, потому что многие воспринимали их как единственную альтернативу. Из нового — вхождение в традиционно четырехсоставный российский парламент пятой партии «Новые люди». Однако, называя ее «кремлевским проектом», эксперты предупреждают, что сильно на ситуацию это не повлияет, и делают вывод: «больших сюрпризов не увидим». В республике всю ночь будет идти подсчет голосов, а предварительные данные будут озвучены руководством ЦИК Татарстана лишь после полудня. Подробнее — в материале «Реального времени».
В России прошли первые в истории трехдневные выборы в Госдуму. Согласно закону, парламент страны избрали путем прямого голосования по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Одну половину депутатского корпуса нижней палаты парламента (225 мандатов) — по одномандатным округам. Вторую половину (другие 225 депутатов) — путем голосования за политические партии. В этот раз на выборы пошли 14 политических объединений: 1. КПРФ; 2. «Зеленые»; 3. ЛДПР; 4. «Новые люди»; 5. «Единая Россия»; 6. «Справедливая Россия — За правду»; 7. «Яблоко»; 8. «Партия роста»; 9. «Российская партия свободы и справедливости»; 10. «Коммунисты России»; 11. «Гражданская платформа»; 12. «Зеленая альтернатива»; 13. «Родина»; 14. «Партия пенсионеров».
Кроме того, 13 партий участвовали в выборах высших должностных лиц регионов, 14 политический объединений — в выборах в региональные законодательные органы. Так, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидировал с 57,64% голосов на выборах главы региона после обработки 80,27% протоколов. По итогам обработки первых протоколов, тульский губернатор Алексей Дюмин набрал 85% голосов, а врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских — свыше 84% голосов. Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг набрал 94,69% голосов на выборах руководителя региона по итогам обработки 10,16% протоколов.
Как отметили большинство опрошенных «Реальным временем» политологов, выборы российского парламента прошли при достаточно высокой явке в ряде регионов, в том числе и Татарстане — 74,9% (по данным на 18:00), что объяснили «традицией республики». Эксперты также отметили возможное вхождение в состав Госдумы пятой партии «Новые люди». По данным ЦИК, по результатам обработки 10% протоколов в российский парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду».
Партия «Единая Россия» после подсчета 12,68% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидировала в 131 одномандатном округе, КПРФ — в 10 округах, «Справедливая Россия — За правду» — в пяти, «Новые люди» — в одном, «Гражданская платформа» — тоже в одном.
В 21:00 председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подвел итоги выборов в республике:
Активно, по его словам, голосовали избиратели за рубежом, в 144 странах работали 348 участков. «Это востребованная опция, востребованный сервис, который должен работать», — отметил глава ЦИК РТ. Кроме того, поступило около 50 звонков по поводу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Татарстанцы интересовались, почему в нашей республике нет такой возможности. Как заверил Кондратьев, с большой долей вероятности, Татарстан будет участвовать в электронном голосовании в ходе следующей избирательной кампании. «В чем загвоздка сейчас? Технически мы готовы, но надо еще раз в обществе обсудить этот вопрос, провести по нему гражданскую экспертизу», — отметили в ЦИК.
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Дмитрий Орешкин политолог
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На явку не 3 дня повлияли, а то, что один день рабочий был, пятница. Приводной электорат, его начальство приводит на работу, требует проголосовать. Поэтому вот этот вот всплеск явки в первые несколько часов пятницы свидетельствует о том, что административный ресурс был задействован во всех возможных объемах. Достаточно вспомнить, какие регионы продемонстрировали самую высокую явку в первые часы голосования. Это Чечня, Кузбасс, Саратовская область.
Если говорить об итогах, «Единая Россия», наверное, около 30 миллионов голосов получит. На прошлых выборах она получила 28 с половиной миллионов голосов. Сейчас, может даже и побольше. Но вопрос в том, какая была протестная явка. Пришли ли люди, критически настроенные, голосовать. Традиционно они выборы игнорируют. «Единая Россия» поставила себе задачу в 40—45 процентов, она близка к выполнению за счет этого административного привода. Ничего удивительного в результате этих выборов ожидать не приходится. Интересно, конечно, посмотреть, сколько коммунисты получат, потому что они воспринимаются, как единственная альтернатива. Вопрос чисто символический, удастся «Единой России» одержать сокрушительную победу или не удастся.
Не ходят на выборы порядка 50 миллионов человек, по разным причинам. Кто-то не успевает, кто-то не хочет, кто-то считает ниже своего достоинства. Этот электорат на ¾ состоит из людей, которые критически относятся к власти. Это плюс-минус сорок миллионов человек, которые выборы игнорируют. Если бы значимая часть из них, два, три, пять миллионов пришла голосовать, то у них был бы вопрос — за кого? «Яблоко» надеется, что за него проголосуют, кто-то проголосует за коммунистов, а кто-то будет искать альтернативу. Либо «Партия пенсионеров», либо «Новые люди». Реальные пенсионеры голосуют либо за «Единую Россию», либо за «КПРФ». Я думаю, что единственный шанс пройти в парламент есть у «Новых людей», что, конечно, сильно ситуацию не поменяет, потому что, в общем-то, это кремлевский проект, все понимают, кто следит.
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Константин Калачев политтехнолог
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По Татарстану все понятно. Там все предсказуемо и с явкой, и с результатом. Я думаю, традиции в очередной раз победили. А что касается страны в целом, мы с вами видели, что два дня шла манипуляция экзитполами, в которых на четвертое место ставили не «Справедливую Россию — Патриоты — За правду», а «Новых людей». На самом деле, название новой партии действительно удачное. С учетом разочарования многих в старых партиях и желании проголосовать за что-то новое «Новые люди» действительно получили шанс попасть в Госдуму.
А вот надежды, связанные со «Справедливой Россией», с ее объединением с «Патриотами» и партией «За правду» не оправдались. Мне кажется, они балансировали. Они, конечно, преодолевают пятипроцентный барьер, но практически на грани. Понятно, что если будет пятипартийный парламент, меньше мандатов получит системообразующая партия. Но она в любом случае компенсирует это тотальным превосходством в одномандатных избирательных округах. Порядка 190 мандатов «Единая Россия» там взять реально может.
У нас было всего около 20 конкурентных округов. Даже если в половине из них единороссы проиграют, есть часть округов, где баллотируется либо технический единоросс, либо их вообще нет: они отданы представителям других партий, либо самовыдвиженцам. В любом случае, так или иначе, конституционное большинство совершенно реально. Явка за счет трехдневного голосования и дистанционного электронного будет не ниже, чем на прошлых выборах в 2016 году, а, скорее всего, даже выше судя по тому, какие цифры мы имеем предварительно.
В общем, с точки зрения расклада сил поменяться может только одно: появятся «Новые люди» в Госдуме или нет. Все остальное останется по-старому. Да, в новой «Единой России» наполовину обновился список. Там будут волонтеры-общественники, но с учетом фракционной дисциплины что это меняет с точки зрения голосования? Ничего. Разве что с точки зрения позиционирования и демонстрации возможностей обновления. Так что никаких сенсаций я не жду.
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Олег Матвейчев политолог, политконсультант, профессор Высшей школы экономики
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Думаю, что никаких больших сюрпризов мы не увидим. И выборы покажут то, что уже, собственно, показывали социологи и опубликованные экзитполы. Первое место, безусловно, в районе 50 процентов, займет «Единая Россия». Это связано, прежде всего, с огромным давлением, которое тот же Запад пытался на нас в очередной раз оказать. Это бесконечно совершаемые провокации, отказы посылать наблюдателей, объявление выборов нелигитимными до их проведения и тому подобное. Такого рода давление возрождает так называемый крымский консенсус. То есть когда на нас начинают давить извне и усиливают всю эту клевету и холодную войну, народ мобилизуется вокруг власти. Тем более, что первыми в списке «Единой России» стоят Шойгу и Лавров как люди, которые отвечают за внешний контур.
Второе место традиционно займут коммунисты. Тоже со своим результатом в районе 20 процентов или больше-меньше. Коммунисты всегда занимают примерно такие места и на президентских выборах, и в Госдуму. Их избиратели это довольно устойчивая часть нашего общества, ностальгирующего, прежде всего, по Советскому Союзу, по его социальным благам, гарантиям и так далее. Все это тоже понятно.
Хуже в этот раз выступит ЛДПР. Очевидно, что Жириновский провел вялую кампанию. Он сдал и уже не может выступать так энергично, как делал всегда, когда был звездой выборов. В этот раз мы видим, что все очень плохо. Плюс традиционный для него Дальний Восток его в этот раз не поддерживает. Ситуация в Хабаровске развернулась не в пользу ЛДПР. И хотя кандидат в губернаторы Хабаровского края от этой партии Михаил Дегтярев там выигрывает выборы, люди обижены именно непосредственно на самого Жириновского и ЛДПР, причем как те, кто был за Фургала, так и те, кто был против него, все оказались против, и этот фон распространяется и по другим дальневосточным регионам. На примере Хабаровского края люди посмотрели и разочаровались, поэтому Жириновский провалится. С одной стороны, человек, пришедший от ЛДПР, оказался трехкратным убийцей. С другой стороны, те, кто в это не верил, не понимают, почему тогда Жириновский не приехал и не вмешался, не стал отстаивать и так далее. То есть в любом случае хоть так, хоть так — разочарование.
Следующими, по всей видимости, будет «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», взяв свои опять же традиционные 6-7 процентов. Или 8 — может быть, они чуть-чуть добавят по сравнению с предшествующими результатами из-за того, что влилась еще и партия «За правду». Ну и на грани прохождения и, возможно, что преодолеют барьер, «Новые люди». Они очень удачно выбрали себе название и уже на прошлых выборах в Единый день голосования проскочили в нескольких парламентах. Таким образом они отвечают на запрос на обновление.
Партия «Яблоко» проваливается, потому что она ассоциируется с прозападными силами — теми самыми, которые оказывали на Россию давление. К тому же, эта партия отстаивает либеральный курс 90-х годов и вобрала в себя разных политиков. В том числе таких, которые находятся на грани несистемных высказываний. Это все, естественно, выталкивает партию вниз. Похоже, что она уже деградирует окончательно и перестанет существовать. В общем, перспектив не видно. Вряд ли кто еще преодолеет барьер. Есть Партия пенсионеров, но не похоже, что они наберут больше пяти процентов голосов. И среди остальных партий таких тоже нет.
По одномандатным округам каких-то особых сюрпризов не ждем. Понятно, что есть так называемые расторгованные округа: когда партии договорились о том, что по данным округам не выставляют сильных кандидатов, чтобы заранее было ясно, что победит такой-то. Таких округов в стране штук 20. По всей видимости, в них и произойдет победа коммунистов, ЛДПР и «Справедливой России», чтобы договоренности состоялись. В нескольких, трех-пяти округах могут внезапно выскочить темные лошадки. Мы не знаем, кто это будет, но на расклад сил в Госдуме это никак не повлияет.
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Алексей Мартынов политолог, член Международного экспертного центра электоральных систем
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По моим ощущениям, на этот раз будет довольно высокая явка избирателей: за 50, скажем, к 55 процентам, что значительно больше, чем было в прошлый раз, в 2016 году, когда был и крымский консенсус, и всякая такая благость. А сегодня вам, пожалуйста, и пандемия, и экономический кризис, и послевкусие пенсионной реформы, а также беспрецедентное внешнее давление на выборы и так далее. И тем не менее у нас люди, как правило, отвечают на все вызовы личной активностью.
Кстати говоря, я думаю, что результат правящей партии тоже будет повыше, чем в 2016 году, как бы это парадоксально ни звучало. Мы вообще люди в большинстве своем парадоксально мыслящие — я имею в виду русских людей, живущих в России, всех национальностей и вероисповеданий — и не поддаемся прогнозам. Благодаря всем этим внешним историям поддержка «Единой России» только увеличивается.
Те же самые истории, только уже внутреннего толка, я имею ввиду всякие «Умные голосования» Навального и так далее, удивительным образом сподвигли демшизу голосовать за коммунистов. У Зюганова прибавляется к прошлому результату процентов пять-семь. Из новелл могу назвать провал кампании обычно ярко выступающей ЛДПР. Это театр одного актера, который, мягко говоря, уже приелся, постарел, стал повторяться и так далее.
Вот и все новеллы. Единственной интригой до последней секунды остается прохождение пятипроцентного барьера новой партией «Новые люди». Будем смотреть по итогам: либо да, либо нет. Шансы середина на половину колеблются от региона к региону. По опубликованным экзитполам все это уже было видно. Но они не учитывают электронное голосование, а это несколько миллионов голосов в семи регионах. Как и голосование в специальных сообществах. Например, в армии. А это тоже вместе с гражданскими служащими несколько миллионов человек плюс члены их семей. С учетом того, что министр обороны возглавляет список правящей партии, понятно, куда в этом смысле направлен весь электоральный ресурс армии. То же самое можно сказать про Министерство иностранных дел. С одной стороны, это была точная находка. А с другой, возможность уговорить двух таких тяжеловесов, как Лавров и Шойгу, возглавить список правящей партии, это сразу плюс 10%.
Нет сомнений, что вопреки всему тому, что происходит вокруг этих выборов, и благодаря уникальной парадоксальности нашего мышления, которое за больше чем тысячу лет изучения наши внешние «друзья» так и не поняли, результат будет выше по всем параметрам, чем в 2016 году. То есть явка будет выше, это уже очевидно. В прошлый раз, в 2016 году, она составила 47%. Соответственно, результат партии власти тоже будет выше. С учетом того, что уверенно берут свое одномандатники, поддержанные «Единой Россией», а там порядка 180 одномандатных округов, она в итоге получит больше мест, чем было в седьмом созыве.
Благодаря этим разным факторам партия власти усиливает свое представительство в восьмом созыве и количественно, и качественно. Это тоже важно. Это дает возможность и мандат высшему руководству страны продолжить двигаться тем же курсом в том же направлении: это укрепление суверенитета, построение или развитие социального государства, что зафиксировано у нас в Конституции, расширение в реальном режиме, а не в виде всяких популистских баек, социальной поддержки самых широких слоев населения нашей страны, которые в ней нуждаются, укрепление обороноспособности и так далее.
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Марат Баширов политтехнолог, президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига), член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике
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Я ожидаю, что «Единая Россия» наберет, как всегда, больше 45 процентов голосов. Вторые будут коммунисты. Думаю, что много голосов потеряет ЛДПР. На мой взгляд, этой партии был нужен своеобразный кадровый апгрейд. ЛДПР этого не сделала. А лидер, которого мы наблюдали все эти несколько недель — господин Жириновский, уже явно пожилой человек, который часто работает на грани эпатажа. Все-таки избиратели ждут какого-то системного спора, а не клоунады, когда глава приезжает на съезд своей партии на тройке лошадей. Это просто смешно.
На мой взгляд, потеряет и «Справедливая Россия» в том блоке, в котором она сейчас существует с партиями «Патриоты» и «За правду». У нее, на мой взгляд, нет целостного образа, нет предложений, которые были бы легко различимы. Всегда, если вы берете себе в качестве своеобразного образа, почти что девиза нечто, связанное с понятными словами, а в данном случае это, конечно, слово справедливость, то должны отрабатывать эту заявку, предлагать то, что касается справедливости в первую очередь, какой бы темы это ни касалось. А тут, на мой взгляд, был тоже голимый популизм. Избиратель очень тонко чувствует, что ему что-то произносят только ради того, чтобы получить голоса, и на это не ведется.
Вполне возможно, что на грани прохождения окажутся «Новые люди». Я на самом деле очень надеюсь, что они пройдут. Мне кажется, это правильно. Посмотрим: в конечном итоге последнее слово за избирателями. Дело не в том, что «Новые люди» мне симпатичны, хотя там достаточно тех, кого я знаю лично. Они представили нам новый формат работы оппозиции. Это все-таки оппозиционное движение, но в него входят люди, которые не разрушали государственность. Они работали в рамках существующих правил, что-то оспаривали, предлагали свое. Это на самом деле привлекает. Именно такой и должна быть оппозиция.
Сюрпризов по итогам выборов я не жду. Их и не должно быть. Все-таки в органах власти должна быть преемственность. И если мы с вами видим, что страна развивается, у нее есть достижения, то, соответственно, мы понимаем, что костяк парламентских фракций должен сохраняться. Иначе получается, что они были не эффективны. А мы все-таки признаем, что страна меняется в лучшую сторону. Мы разрешаем те угрозы и риски, которые регулярно перед нами появляются, не сваливаясь в какие-то критические формы управления.
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Николай Евдокимов политолог, доцент УГНТУ
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Вероятно четырехпартийный состав нашей Госдумы будет разбавлен пятой партией. Однако здесь ситуация такая, что некоторые из наших политических партий находятся на грани. Они могут как набрать 5 процентов, так и не преодолеть этот заградительный барьер. Возможны два варианта: как сохранение четырехпартийного парламента, традиционного, так и присутствие пятой политической партии.
Главная интрига, наверное, сумеет ли партия власти набрать то количество голосов, которое обеспечит ей конституционное большинство. Остальной расклад более или менее ясен. Будем смотреть, как пройдут выборы по одномандатным округам. Когда мы говорим о результатах партий при голосовании по партийным спискам, мы должны помнить, что это только половина парламента формируется. А вторая-то часть избирается по одномандатным округам. Здесь преимущество партии власти почти всегда является подавляющим за исключением относительно небольшого количества округов.
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Дмитрий Михайличенко руководитель Института региональной экспертизы
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Выборы в Башкирии проходят одинаково, вне зависимости от того, кто возглавляет эту республику (Рахимов, Хамитов или Хабиров). Думаю, по итогам будет доминирующий результат за партию власти и локальные недовольства. По сути, источников недовольства два — уфимский «Фейсбук» и Г. Омаров из «Справедливой России», который не договорился с башкирским Белым домом и сейчас играет в правдоруба.
В целом по стране вижу ситуацию, когда власти демонстрируют потенциал доминирования и хотят дать легитимную картинку, однако нарушений достаточно для того, чтобы Запад начал обсуждать легитимность этих выборов. Многое будет зависеть от восприятия обществом итогов выборов. Если будет обеспечено пассивно-недовольное восприятие и не будет протестов можно будет сказать, что сценарий власти реализован. Если нет — тут возможны варианты.
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Илья Гращенков руководитель Центра развития региональной политики
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Новый политический ландшафт. Госдума-2021 коренным образом изменит расклад политических сил, трансфер власти будет происходить в условиях конкурентной борьбы, где будут представлены все конструктивные политические силы.
Предварительные результаты выборов (экзитполы, результаты за первые 2 дня, данные по ДВФО) показывают интересную картину. «ЕР» набирает порядка 40—45 процентов, минимум за 15 лет (в 2003-м «Единство» получило 37,5 процента), однако среди 225 одномандатных округов, скорее всего, получит больше 200, таким образом, парламентское большинство партия может сохранить.
КПРФ набирает 19—21 процент, исторический максимум с 2011 года (тогда было 19,1 процента). При этом коммунисты окончательно превращаются в главную оппозиционную партию, аккумулирующую в себе не столько представителей левого дискурса, сколько всех тех, кто «против власти», включая либералов (реципиенты УмГ), националистов и других.
ЛДПР может вернуться к результатам 2007 года (тогда партия получила 8,1 процента), сейчас жириновцы набирают порядка 9 процентов, но вечерняя явка в западной части России может отнять у них часть процентов, полученных за счет Дальнего Востока.
Исторический момент, появление новой четвертой партии. «Новые люди» не просто проходят в Госдуму, но могут получить порядка 7-8 процентов. Похоже, что монополия левых патерналистов на протестные настроения спадает, так как «иждивенческие» настроения в полной мере отражает партия власти своим «борщевым набором», тогда как люди больше озабочены вопросами развития. Появление в ГД прогрессисткой партии может стать главной новостью, так как именно она будет представлять интересы активного класса в ходе возможного трансфера власти.
В новом раскладе главной интригой становится вопрос о вхождении или пролете «Справедливой России» (СРЗП). Как я и прогнозировал, эсеры, скрещенные с радикалами-прилепинцами, потеряли часть электората (врачи и учителя), который как раз откочевал к «Новым людям». Партия находится на грани прохождения, получая 4-5 процентов. В том случае, если «левая» нога не вступит в новую Госдуму, мандаты эсеров перераспределятся в пользу оставшихся четырех партий, укрепив «правый» блок парламента (ЕР, ЛДПР и НЛ, по сути, являются правыми или правоцентристскими партиями) против «левого» в лице «коллективной» КПРФ. В случае, если «эсеры» сохранятся, они расколются на две фракции: патриотов-прилепинцев и соцдемов-мироновцев, перспективы которых окажутся крайне туманными.
Пенсионеры, «Родина», «Зеленые», РПСС, Партия роста в парламент хотя и не попадают, но могут начинать готовиться к новому циклу 2026 года, к тому времени политическая повестка в стране может кардинально поменяться.
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Рустем Шайахметов политолог
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Моя точка зрения, появилась большая возможность манипулирования явкой, потому что 3 дня принципиальные наблюдатели не смогут контролировать, это сложно, во всяком случае, в большинстве случаев. Поэтому, я думаю, явка будет искусственно завышаться.
«Единая Россия» поставленные задачи выполнит. Не столько за счет партийных списков, сколько за счет мажоритарных округов. Мажоритарные округа они достаточно хорошо контролируют. Они за счет этого сохранят свое присутствие. У «Единой России», скорее всего, 300 голосов в Госдуме останется.
«Новые люди» могут пройти. Нужны новые партии. Главная проблема оппозиционных партий в том, что у них нет реальной активности. У них нет реальных программ, позволяющих что-то реально изменить сильно. Вся власть, информация о властных вещах у нас сконцентрирована на президенте Российской федерации. Для людей выборы в Госдуму — второстепенные. Они не считают, что если даже какого-то депутата выберут, их жизнь улучшится. Что Госдума, что законодательные субъекты в регионах — они в большинстве случаев при власти. Что правительство у нас одобряет, те законопроекты проходят. Те, которые не одобряет, — они не проходят.
В Башкирии система, которая есть в стране, может чуть усилиться, может чуть ослабнуть. Но каких-то принципиальных отличий, как, допустим, в Чечне, такого не будет. Хотя в сельских районах голосование особое. Когда я вижу, то как в некоторых районах голосует 90 процентов от проживающего населения, я понимаю, что это не совсем правильная информация, так как реально там проживает значительно меньше людей. В некоторых селах живет до 50 процентов от списка.
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Раис Тайбугин политолог
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В этом году явка была повыше, чем обычно. Интерес населения к политическим мероприятиям все-таки увеличивается, 3 дня голосования тоже повлияли. Раньше было в воскресенье, осенью тем более. Люди на огородах, естественно, часть электората была отрезана. А в этом году много разных вариантов: можно выбрать удобный день, на дому проголосовать. Все это так или иначе повышает явку. Активность повысилась и со стороны наблюдателей. Почти все партии направляли своих наблюдателей, членов участковых и территориальных избирательных комиссий, не как раньше, только одного члена комиссии с правом решающего голоса отправляли. От кандидатов ставили еще очень много. Это делает выборы более полномасштабным политическим мероприятием.
Я думаю, «Единая Россия» возьмет первое место, это само собой. Вторым идет, думаю, четко и ясно — КПРФ. А 3-е и 4-е места будут между собой делить «Справедливая Россия» с ЛДПР, а следом — «Новые люди».
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