«Сюрпризов по итогам выборов не жду. Их и не должно быть»

Думаю, что никаких больших сюрпризов мы не увидим. И выборы покажут то, что уже, собственно, показывали социологи и опубликованные экзитполы. Первое место, безусловно, в районе 50 процентов, займет «Единая Россия». Это связано, прежде всего, с огромным давлением, которое тот же Запад пытался на нас в очередной раз оказать. Это бесконечно совершаемые провокации, отказы посылать наблюдателей, объявление выборов нелигитимными до их проведения и тому подобное. Такого рода давление возрождает так называемый крымский консенсус. То есть когда на нас начинают давить извне и усиливают всю эту клевету и холодную войну, народ мобилизуется вокруг власти. Тем более, что первыми в списке «Единой России» стоят Шойгу и Лавров как люди, которые отвечают за внешний контур.



Второе место традиционно займут коммунисты. Тоже со своим результатом в районе 20 процентов или больше-меньше. Коммунисты всегда занимают примерно такие места и на президентских выборах, и в Госдуму. Их избиратели это довольно устойчивая часть нашего общества, ностальгирующего, прежде всего, по Советскому Союзу, по его социальным благам, гарантиям и так далее. Все это тоже понятно.

Хуже в этот раз выступит ЛДПР. Очевидно, что Жириновский провел вялую кампанию. Он сдал и уже не может выступать так энергично, как делал всегда, когда был звездой выборов. В этот раз мы видим, что все очень плохо. Плюс традиционный для него Дальний Восток его в этот раз не поддерживает. Ситуация в Хабаровске развернулась не в пользу ЛДПР. И хотя кандидат в губернаторы Хабаровского края от этой партии Михаил Дегтярев там выигрывает выборы, люди обижены именно непосредственно на самого Жириновского и ЛДПР, причем как те, кто был за Фургала, так и те, кто был против него, все оказались против, и этот фон распространяется и по другим дальневосточным регионам. На примере Хабаровского края люди посмотрели и разочаровались, поэтому Жириновский провалится. С одной стороны, человек, пришедший от ЛДПР, оказался трехкратным убийцей. С другой стороны, те, кто в это не верил, не понимают, почему тогда Жириновский не приехал и не вмешался, не стал отстаивать и так далее. То есть в любом случае хоть так, хоть так — разочарование.

Следующими, по всей видимости, будет «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», взяв свои опять же традиционные 6-7 процентов. Или 8 — может быть, они чуть-чуть добавят по сравнению с предшествующими результатами из-за того, что влилась еще и партия «За правду». Ну и на грани прохождения и, возможно, что преодолеют барьер, «Новые люди». Они очень удачно выбрали себе название и уже на прошлых выборах в Единый день голосования проскочили в нескольких парламентах. Таким образом они отвечают на запрос на обновление.

Партия «Яблоко» проваливается, потому что она ассоциируется с прозападными силами — теми самыми, которые оказывали на Россию давление. К тому же, эта партия отстаивает либеральный курс 90-х годов и вобрала в себя разных политиков. В том числе таких, которые находятся на грани несистемных высказываний. Это все, естественно, выталкивает партию вниз. Похоже, что она уже деградирует окончательно и перестанет существовать. В общем, перспектив не видно. Вряд ли кто еще преодолеет барьер. Есть Партия пенсионеров, но не похоже, что они наберут больше пяти процентов голосов. И среди остальных партий таких тоже нет.

По одномандатным округам каких-то особых сюрпризов не ждем. Понятно, что есть так называемые расторгованные округа: когда партии договорились о том, что по данным округам не выставляют сильных кандидатов, чтобы заранее было ясно, что победит такой-то. Таких округов в стране штук 20. По всей видимости, в них и произойдет победа коммунистов, ЛДПР и «Справедливой России», чтобы договоренности состоялись. В нескольких, трех-пяти округах могут внезапно выскочить темные лошадки. Мы не знаем, кто это будет, но на расклад сил в Госдуме это никак не повлияет.