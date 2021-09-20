Закончившаяся эпоха в Екатеринбурге, неукротимые «Салават» и «Динамо» и возвращение «Авангарда

Главные события недели в Континентальной хоккейной лиге

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейная неделя выдалась не самой богатой, но точно пока что самой трогательной. Уже легенда и символ Екатеринбурга Якуб Коварж был вынужден закончить свою карьеру в КХЛ. Судя по всему, вратарь так и не смог полностью восстановиться и понял, что уже не помощник. Ну а «Динамо» с «Салаватом Юлаевым» по-прежнему без разбору выносят соперника за соперником. О том, что еще происходило в КХЛ — в традиционном обзоре недели самых интересных сюжетов от спортивной редакции «Реального времени».

Эпоха Коваржа в КХЛ закончилась: не чета истории «Ак Барса» и Азеведо

С трогательной церемонии прощания вчера начинался матч в Екатеринбурге между местным «Автомобилистом» и ЦСКА.

Дело в том, что любимец местной публики и, не будет преувеличением, — лучший легионер в истории уральского клуба Якуб Коварж внезапно завершил карьеру в команде и лиге вообще, и покидает Екатеринбург. «Екатеринбург стал для меня родным городом, а вы — моей семьей. А в семьях не прощаются. Поэтому я скажу — до встречи», — говорил Якуб с влажными глазами.

«К сожалению, по итогам предсезонной подготовки и первого проведенного в сезоне матча голкипер пришел к выводу, что по состоянию здоровья не сможет помочь нашей команде в нынешнем сезоне. В этой связи, ХК «Автомобилист» и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за нашим клубом» — говорится в официальном заявлении «Автомобилиста.

Чешский вратарь отыграл в Екатеринбурге более семи лет, а нынешний сезон должен был стать для него уже восьмым по счёту в джерси «Автомобилиста». Еще год Якуб отыграл в «Северстали».

В форме «Автомобилиста» у Коваржа 381 матч, 43 «сухаря», 9990 отбитых бросков, три участия в «Матчах звёзд КХЛ». А его фирменные кувырки на льду после победных поединков стали самой доброй традицией в маленьком уютном КРК «Уралец». И то, как накануне провожали екатеринбургские болельщики — показатель огромной благодарности и любви.

На фоне всех этих трогательных церемоний в памяти невольно всплывает прошлогоднее неожиданное расставание «Ак Барса» и Джастина Азеведо, который по степени важности для Казани примерно на том же уровне, что и Коварж для Екатеринбурга.

Канадец просто внезапно не поехал с «Ак Барсом» на выездную серию в декабре — прямо в середине сезона, а потом оказалось, что он улетел в Канаду «по причинам личного характера». Ни одного слова прощания в сторону болельщиков. Не было и пояснений от Азеведо. Он просто оставил клуб в ответственный период сезона. В то же время и «Ак Барс» не подготовил никаких церемоний. Лишь краткий комментарий генменеджера в одном из интервью. Что называется — почувствуйте разницу.

Когда отказ от звездных троек пошел на пользу. «Динамо» и «Салават» продолжают разбирать лигу

Два неожиданных лидера лиги — московское «Динамо» на Западе и «Салават Юлаев» на Востоке по-прежнему не ведают поражений. У Уфы уже 14 очков после семи игр, у «бело-голубых» — 12 в шести матчах.

Парадокс в том, что и та и другая команда еще в прошлом сезоне были самыми зависимыми от своих звездных первых троек. Но в нынешнем сезоне системы игры «Салавата» и «Динамо» строится иначе. Отпустив Дмитрия Яшкина в НХЛ, москвичам пришлось искать ему замену на внутреннем рынке и искать тех, кто будет набирать важные очки помимо звезд. Сохранив Вадима Шипачева и добрав к нему партнеров, «Динамо» заиграло даже лучше, чем при Яшкине. И что самое главное — разнообразнее.

Станислав Галиев, который будучи игроком «Ак Барса» никогда не отрицал, что хотел бы вернуться в родную Москву, в «Динамо» словно получил второе дыхание и расцвел по-новому. Его шайбы из круга вбрасывания стали визитной карточкой форварда, а болельщики уже в шутку его даже сравнивают с Александром Очечкиным.

Отлично в систему Алексея Кудашова в обороне вписался и еще один бывший казанец Андрей Педан, который отлично выбивает любое желание у соперника даже приближаться к воротам Бочарова.

У «Салавата» тоже теперь есть не только финская тройка. Финны порой бывают разбиты на разные сочетания, а забивают теперь не только Хартикайнен и Гранлунд, но и ребята из второго ударного звена Шмелев–Кадейкин–Кулемин. Да и молодежь периодически выстреливает.

Что объединяет эти команды — это отлично выстроенная система игры, где каждый точно знает, что делать и где находиться на льду. Перестройки структуры и системы игры сделали из вчерашних середняков фаворитов своих конференций.

Другой вопрос, насколько эти команды хватит. Очевидно, что Кудашов и Ламса сделали ставку на первую доолимпийскую часть чемпионата, когда будет сыграна большая часть игр. Хватит ли команды на плей-офф?

Начало восхождения «Авангарда» и «Локомотива»?

Плачевно проводили начало сезона топы Запада и Востока — «Локомотив» и «Авангард» соответственно.

Однако на этих выходных дело с мертвой точки все же сдвинулось. Команда Андрея Скабелки в Волжском дерби с соседями из Нижнего Новгорода выцарапала-таки победу после перестрелки из семи шайб.

Несколькими днями ранее «Локомотив» провел один из худших матчей сезона, вообще ничего не забросив в Хельсинки. У «Торпедо» с настроением было тоже не очень: проиграли тому же «Йокериту» и рижскому «Динамо» на выезде.

Поэтому Скабелка решил вызвать тяжелую артиллерию и воссоздать знаковое звено: впервые в сезоне вместе в одном звене вышли Егор Коршков, Павел Красковский и Александр Полунин. За молодежную сборную на чемпионате мира 2016 года они играли именно в таком сочетании.

После осторожных двух периодов, зрители увидели, наконец, «карнавальный» хоккей в заключительной двадцатиминутке. А точку матче поставил Рид Буше, оформивший дубль. Возможно с этого трудового поединка для «Локомотива» начнется светлая полоса.

В другой конференции «Авангард» тоже добыл сложные два очка у «Автомобилиста». Затащил Сергей Толчинский, который, похоже, пока остается тем кто еще готов тянуть команду, которая никак не найдет новую мотивацию после чемпионского сезона.