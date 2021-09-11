После взрыва бытового газа в Ельце возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в многоквартирном двухэтажном доме под Ельцом. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

— Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — говорится в сообщении.

Фото: lipetsk.sledcom.ru

Произошло частичное обрушение стены по улице Школьная в 16-квартирном доме. Под завалами обнаружены тела женщины, 1971 года рождения, и 11-летней девочки, которые направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Поисковая работа на месте завалов продолжается.

— По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома, — отмечается в сообщении.

В Госдуме предложили включать отопление при предельной среднесуточной температуре десять градусов, а не восемь, и температура должна держаться не пять дней, как сейчас, а три. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина после трагедии в Ногинске, произошедшей 8 сентября. В жилом доме взорвался бытовой газ, второй, третий и частично четвертый этажи здания обрушились. Из дома эвакуировали 170 человек. Ссылаясь на СМИ, депутат отметила, что газ мог взорваться из-за включения жильцами отопления в связи с похолоданием в Подмосковье.

Алексей Нечаев