Почему выжили только «КАМАЗ», «Нефтехимик» и «Рубин»

В лихие девяностые в Татарстане было в три раза больше футбольных команд, чем сегодня

Альметьевск и Бугульма, Елабуга и Зеленодольск могли позволить себе содержать команды мастеров, сохранили для большого футбола будущих игроков сборной страны и обыгрывали команду будущего тренера национальной сборной. Подробности — в ретро-материале «Реального времени».

1992 год: «Идель», Казань

История создания этой команды — итог сотрудничества двух талантливых казанцев. Равиль Наврозов играл в «Рубине» у Николая Сентябрева, в коллективе которого находилось место футболистам самой разной судьбы. И будущему сборнику Виктору Колотову, и будущему министру финансов Татарстана Дамиру Бикбову, и будущему убийце Геннадию Тишкину, одному из кровавых персонажей книги Максима Беляева «Бандитская Казань».

Но сам Наврозов был ближе к Бикбову, его тянуло к финансам, хотя он даже выучился на тренера и с интервалом в десять лет дважды тренировал «Рубин» — в 1979 и 1989-м годах. А Александр Клобуков был прекрасным детским тренером в спортклубе «Волна», откуда вышло целое поколение игроков 1974-1975 годов рождения: Евгений Варламов, Айрат Гайнуллин, Александр Машин, Артем Пожидаев, Андрей Сергеев, Марсель Тухватуллин. Усилив состав молодым рубиновцем Рустемом Булатовым и воспитанником «Электрона» Федором Назаровым, Наврозов и Клобуков заявились на чемпионат России, став одной из первых частных команд в стране и первой — в Татарстане. Назвали команду «Идель».

Вспоминает голкипер той команды Сергей Круглов:



«За «Идель» я поиграл недолго, и попал в нее, по существу, при любопытных обстоятельствах. Меня поначалу Николай Павлович Ульянцев, тренер нашего ФК «Луч», определил на просмотр в «Рубин», а на следующий день Александр Машин, один из тренеров «Идели», пригласил на выездные матчи в Новотроицк и Оренбург. Я оказался перед дилеммой, но выбрал матчи, и в итоге уехал с «Иделью» недели на полторы. Хотел предупредить об этом Ульянцева по городскому телефону, но его не оказалось дома. У «Идели» на тот момент не было вратаря (хотя там был Рустем Гайнуллин, но, видимо, был травмирован). Мы вернулись из поездки, Ульянцев мне выговорил, что я его очень сильно подвел. На тот момент у «Рубина» сломался Олег Кузнецов, а Наиль Рахматуллин лечил аппендикс, и команда вообще оказалась без вратарей. Тренер Александр Ивченко одну тренировку провел вообще без вратарей, вторую, затем уже начал ругаться, что у вас на всю Казань нет голкиперов? И ему нашли Виктора Гришина из «Мотора», который в итоге и закрепился в команде.



Одноклубник по «Идели» Айрат Гайнуллин удивлялся, что в «Рубин» не приглашали на просмотр даже Евгения Варламова, про которого Клобуков говорил, что он должен заиграть из их выпуска...



А я ушел из «Идели», поскольку было очень неудобно с расписанием. Тренировки проводились в дневное время, в три часа, а я к тому времени работал на заводе и зарабатывал раз в шесть больше, чем футболистом «Идели». Точных сумм сейчас уже не вспомню, но порядок цифр был таким. Да и коллектив был очень уж молодым, ребятам по 17-18 лет, а мне уже 22 года — считай, другое поколение. Помню, ребята постарше Марсель Набиуллин, Искандер Шайхов тоже поиграли и ушли, в том числе из-за этой причины. Шайхов еще был недоволен стилем игры, который прививался команде, с длинными продольными передачами...»

1992 год: «Скат 5 С», Елабуга

Историю елабужского футбола в интервью нашему изданию рассказывал Нургаян Ахметов, который продолжает развивать любимый вид спорта в родном городе.

Одним из соперников елабужан по тому сезону была «Звезда» из Городища, ворота которой защищал Леонид Слуцкий. Матч в Елабуге закончился разгромом команды Леонида Викторовича — 3:0.

«Сыграли сезон на союзный КФК, а потом чемпионат СССР развалился, вслед за страной. И у нас был еще старт в чемпионате России уже в качестве команды мастеров, поскольку играли во второй лиге. Объявился тогда спонсор, очень любивший футбол, подтянул тренера Виктора Федулова (он сменил известного татарстанского тренера Ивана Евсина), у того были какие-то завязки по Украине. И вот он к нам приехал с «бандой» украинцев, плюс из тех же Челнов опять подтянулись легендарный Виктор Амелькин, Коля Вавилов, из Зеленодольска приехал Толя Распусков, и мы заявились как команда «Скат 5 С».



Уже к концу сезона выяснилось, что у спонсора фирма «левая», там какие-то подставные персонажи, главного из которых объявили во всероссийский розыск…».

Набережные Челны: 1992-1993 — «КАЦ-СКИФ», 1994 — «КамазАвтоЦентр»

Вместе с «Иделью» и «Скатом» во второй лиге играли сразу три (!) студенческие команды. УдГУ из Ижевска, МГУ из Саранска и челнинский «КАЦ-СКИФ». СКИФ — это аббревиатура привычная для всех студенческих команд, обозначающая спортивный клуб института физкультуры. Именно так в начале 90-х годов называлась Поволжская академия спорта, базировавшаяся в те времена в Челнах. А КАЦ, то есть КамазАвтоЦентр, был ее главным спонсором.

Студенческая история, по-видимому, повлияла на то, что в 1993 году «КАМАЗ» практически в полном составе под руководством Валерия Четверика отправился на Универсиаду в качестве сборной России. Поскольку своих футболистов не хватало, под российским паспортом сыграл и белорус Игорь Цаплюк. А в «КАЦ» в том году появился новичок из Таджикистана Адьям Кузяев, у которого в Набережных Челнах родился сын Далер.

Валерий Четверик. Фото: vk.com/kamaz_chally

1993 год: «Электрон», Альметьевск

Футбольная команда Альметьевска носила разные названия. Вначале она вообще базировалась в Бугульме, называлась «Буровик», и это была солидная команда с татарстанцами (Владимир Биканов, Ильгизар Гайнутдинов, Юрий Ибраев, Владимир Сухарев, Николай Хлопов) и приезжими (Виктор Ноздрин, Геннадий Никаноров).

Потом были новые имена: например, «Монтажник» до 1980 года, «Девон» с 1995 по 1999 годы, но наибольших успехов команда добилась под названием «Электрон».

Успехи советских времен ограничивались товарищескими матчами, которые еще бугульминский тогда «Электрон» начал проводить с одной из сильнейших команд 80-х — ленинградским «Зенитом». Как и почему бугульминцы, представлявшие спортивное общество ДСО Профсоюзы, пересеклись с ленинградцами, представлявшими одноименное спортобщество «Зенит», трудно сказать. Но факт остается фактом, товарищеские матчи игрались и в Бугульме, и в Ленинграде. Проиграли 1:7 дублю во главе с Олегом Саленко и 1:3 основе со всеми звездами. И в обоих матчах у Бугульмы забивал Николай Еврасов, ныне руководящий альметьевским «Теннис Сити».

В 1993 году уже Альметьевск дебютировал во второй лиге чемпионата России под названием «Электрон». Главным спонсором команды стал завод «Радиоприбор», чей генеральный директор Марат Харитонов страстно любил футбол.

В 90-е годы Альметьевск был самым спортивным городом Татарстана. Там была и волейбольная команда «Нефтяник», и «Электрон» с местными звездами Андреем Сухих, Рушатом Шайдуллиным и «понаехавшими» — в частности из Грузии приехал Коба Аргвлиани.

Альметьевска в первый заход в чемпионат России хватило только на год. Потом «Радиоприбор» (ныне входит в госкорпорацию «Ростех»), отказался от команды, Марат Харитонов стал председателем федерации футбола Татарстана, а Михаил Редкозубов дождался появления новой команды «Алнас».

1993-1998 годы: «Прогресс», Зеленодольск

Зеленодольск солидно помог «Нефтехимику» на момент создания нижнекамской команды: туда ушли Юрий Люкшин, Марс Саитов, Ильгиз Фахриев. Но к моменту дебюта во второй лиге чемпионата России зеленодольцы хорошо подготовились.

Подросла перспективная молодежь: Александр Васильченко, «авангардовец» Дмитрий Тимофеев, из Казани подъехали Мастров, Назаров, Тухватуллин. А за опыт отвечали Сергей Горшунов, Анатолий Распусков, Сергей Шиляков, а также Валерий Губа, один из немногих «легионеров» того времени. Воспитанник куйбышевских «Крыльев Советов» был легендой Саранска в советские времена, забив 104 гола за восемь сезонов. Уже в 30 лет решил вернуться в родные «Крылышки» и получил травму в прощальном матче болгарина Теньо Минчева, который стал первым иностранцем в чемпионате СССР. В итоге 34-летний уже Губа появился в Зеленодольске, где доиграл до 40 лет, совмещая большой футбол с мини-футболом в местной команде «Диана».

Зеленодольск стал, наверное, одним из первых городов, где классический и мини-футбол совмещались, и одни и те же футболисты играли в одно и то же время, но, по сути, в разных командах. Хотя до тех пор такой же командой был питерский «Галакс», который в итоге выбрал мини-футбол. И казанский «Космос», в составе которого выступали ветераны Ильгизар Гайнутдинов, Ренат Камалетдинов, Марат Мулюков, игроки среднего поколения Искандер Шайхов, тогдашняя молодежь Дмитрий Благов, Виктор Гришин, Эдуард Сафонов.

В 1998 году, когда «Прогресс» завершил свои выступления, поигравших в нем Васильченко, Благова, Говоркова, а также Павла Пановского и Дениса Тазеева в Казани уже ждал мини-футбольный «Приволжанин».

1995-1997 годы: «Планета» Бугульма

В Бугульме тоже был футбол серьезного уровня во времена СССР. Там играли Вячеслав Булавин, в будущем «Зенит» из Ленинграда, Герман Бобек, Николай Пензин, Камиль Шарипов, а также упомянутый по Альметьевску Николай Хлопов, и Геннадий Тишкин.

Герман Бобек из того состава затем перешел в свердловский «Уралмаш», а из него — в «Энергию» из Чебоксар, причем для последнего перехода ему понадобилось письмо за личной подписью первого секретаря ЦК Свердловского обкома Бориса Ельцина. Дело в том, что Свердловск на тот момент играл в первой лиге, Чебоксары — во второй, а регламент советского футбола не дозволял подобные переходы, чтобы не поощрять «летунов». Бобек спустя 25 лет возглавил бугульминскую команду «Планета», три сезона игравшую в третьей лиге. Евгений Позолотин из «КАМАЗа», Ильсур Хуснетдинов из «Нефтехимика», казанец Сергей Горшунов, местные футболисты Сергей Горшенин и Андрей Иванишин образовали костяк из татарстанцев.

А Бугульме надо сказать спасибо за то, что там смогли продолжить свои карьеры молодые казанцы Адель Яруллин и будущие лидеры мини-футбольного «Приволжанина» Дмитрий Благов, Алексей Говорков, Сергей Ченушкин...

1993-1996: КАМАЗ Д, Набережные Челны

Дублирующая команда Набережных Челнов была создана в 1993 году, когда основной состав дебютировал в высшей лиге. Молодые казанцы Алексей Дудин, Анатолий Мастров, Руслан Нигматуллин и целый ряд экс-футболистов «Идели» стали основой камазовского дубля.

Фото: из личного архива Руслана Нигматуллина / championat.com

2000 год: «Алнас», Альметьевск

В Альметьевске был зафиксирован серьезный всплеск наркомании, и бороться с этим было решено, в том числе, за счет спортивной составляющей. «Альметьевский насосный завод» вернул в город большой футбол, и в 2000 году она дебютировала во второй лиге.

Пригласили молодых тогда футболистов из Казани Рустема Ахметзянова, Владимира Ракова, Алексея Корягина. Чуть постарше были Виктор Гришин, Наиль Садыков, Рамиль Харисов. Из Зеленодольска приехали Сергей Васильев, Дмитрий Кондратьев, Андрей Трошин, из Челнов — Алексей Горбунов, Денис Девицкий, Евгений Займенцев.

Приезжие футболисты жили на одной базе с хоккеистами местного «Нефтяника», пытаясь конкурировать с ними по популярности. Поначалу не получалось, но генеральный директор предприятия Александр Прошечкин особо и не переживал за результат, делая ставку на детско-юношеский футбол, поскольку профессиональная команда ему нужна только для ориентира местным. Сказка, стартовавшая с началом века, закончилась в 2008 году, когда команда прекратила свое существование.

