«Все покупаем, а люди уехать не могут» — почему в Уфе не рады обновлению автобусов

Башкортостан закупит в лизинг 220 новых НЕФАЗов и ПАЗов за 2,1 млрд рублей

В Башкортостане планируют в очередной раз обновить автобусный парк в рамках реализации транспортной реформы. «Башавтотранс» объявил два тендера по приобретению в лизинг 220 автобусов. За машины большого класса — НЕФАЗы — республика готова отдать 1,465 млрд рублей, автобусы среднего класса — ПАЗы — закупят за 709 млн рублей. Между тем новость не слишком порадовала пассажиров. Для них в общественном транспорте, главное, не столько комфорт нового салона, сколько сама возможность уехать домой вечером, после работы. А обновление автопарка этого не гарантирует, сетуют уфимцы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые автобусы для Уфы и уфимской агломерации

На сегодняшний день поставщики по обоим конкурсам «Башавтотранса» уже определены. Тендер на приобретение автобусов большого класса выиграл единственный участник — АО «Сбербанк Лизинг». Эта же компания принимала участие и во втором конкурсе, но там контракт достался ООО «Тяжпромлизинг», снизившему начальную цену более чем на 3,5%.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана «Реальному времени» рассказали, что по итогам аукциона на приобретение в лизинг автобусов среднего класса республика закупит 120 обновленных «ПАЗов»:

— Новые автобусы, производства «Павловского автобусного завода», обладают повышенной пассажировместимостью (по сравнению с другими моделями среднего класса) за счет увеличенной длины кузова. Автобусы оснащены электронной системой информирования пассажиров, навигационной системой ГЛОНАСС, датчиками уровня топлива, тахографами, системой видеонаблюдения, а также впервые USB-розетками для пассажиров и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока на каждую дверь. Согласно проектам контрактов окончательный расчет запланирован на 2025 год.

«Башавтотранс» объявил два тендера по приобретению в лизинг 220 автобусов. Фото: glavarb.ru

Также заключен контракт на поставку 100 автобусов большого класса марки «НЕФАЗ» на газовых двигателях (ПАО «НЕФАЗ» входит в группу предприятий КАМАЗа, завод расположен в Нефтекамске, — прим. ред.). Машины оснащены электронной системой регулировки уровня пола, речевыми автоинформаторами, салонными табло, USB-розетками, антистатическим противоскользящим покрытием пола и системой видеонаблюдения. Новые автобусы соответствуют стандартам Евро-5.

«Зачем покупать, если текущий автопарк не могут водителями обеспечить?»

Министерство транспорта сообщает, что автобусы будут переданы государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» и распределены по Уфе и уфимской агломерации. Это позволит сократить интервал движения и повысить качество обслуживания пассажиров.

Так же в Минтрансе напомнили, что в 2020 году было закуплено 245 автобусов большой и средней вместимости. А всего с начала транспортной реформы было приобретено 943 автобуса.

Некоторые пассажиры не понимают, почему автобусы закупаются, а проблемы с общественным транспортом в Уфе остаются: «Все покупаем-покупаем, а люди уехать не могут…», — возмущается Ирина Шестакова.

— Зачем покупать, если текущий автопарк не могут водителями обеспечить? — задается вопросом Артур Кузнецов.

Некоторые пассажиры не понимают, почему автобусы закупаются, а проблемы с общественным транспортом в Уфе остаются. Фото glavarb.ru

Вместе с тем, многие уфимцы уверены — одной закупкой автобусов проблему не решить. Ведь недовольство главным образом высказывается из-за отсутствия автобусов в вечернее время. «Закупают и закупают, а в 9 вечера из Дëмы не уехать», — посетовал Вадим Рамазанов. «Лучше бы сделали маршруты до часу ночи, независимо от сезона. Цены бы им не было», — предлагает Алсу Фаткуллина.

«Вечером новые не ходят, только старые ПАЗики частников остаются»

Вот и Виталий Федоров заметил, что «Башавтотрансу» следует не только обновлять автопарк, но и поработать над привлечением кадров и графиком маршрутов:

— Вот закупят 100 автобусов, значит нужно еще минимум 100 водителей на работу взять. Проблема ведь не в количестве техники, а в том, что не хватает людей работать в три смены. И нужно добавлять больше транспорта в утренний и вечерний часы-пик. Днем пусть меньше автобусов ездит. У нас наоборот. В 12 дня автобусы один за другим. В 8-9 вечера уже сложнее дождаться. А после 9-10 «Башавтотранс» с улиц исчезает, — отметил уфимец.

Пассажирам, конечно, нравятся новые автобусы куда больше, чем старые, но главное пожелание многих — чтобы транспорт работал на линии дольше.

— Я езжу на работу на Центральный рынок с проспекта. Утром сажусь в новые автобусы «Башавтотранса», приятно на них ездить. А работаю до девяти. Когда вечером стою на остановке, 290, 226, 51 уже не ходят толком, только ПАЗики остаются — 249, 272. Они шумные, старые, но ничего другого не ездит вечером. И это частники, им новые автобусы не дадут, — подчеркнул Роман Акбердин.

По заявлениям главы Башкортостана Радия Хабирова к 2022 году старых ПАЗиков на дорогах Уфы быть не должно. Фото glavarb.ru

При этом, по заявлениям главы Башкортостана Радия Хабирова к 2022 году старых ПАЗиков на дорогах Уфы быть не должно. Транспортная реформа в республике стартовала в конце 2018 года. В ходе своей прямой линии глава региона признался, что планировал навести порядок в сфере общественного транспорта быстро, однако сделать это оказалось не так просто. Ранее «Реальное время» уже рассказывало о том, какие решения предлагают уфимцы для ускорения транспортной реформы. Одно из них — предложить чиновникам пересесть на автобусы.

