«Все покупаем, а люди уехать не могут» — почему в Уфе не рады обновлению автобусов
Башкортостан закупит в лизинг 220 новых НЕФАЗов и ПАЗов за 2,1 млрд рублей
В Башкортостане планируют в очередной раз обновить автобусный парк в рамках реализации транспортной реформы. «Башавтотранс» объявил два тендера по приобретению в лизинг 220 автобусов. За машины большого класса — НЕФАЗы — республика готова отдать 1,465 млрд рублей, автобусы среднего класса — ПАЗы — закупят за 709 млн рублей. Между тем новость не слишком порадовала пассажиров. Для них в общественном транспорте, главное, не столько комфорт нового салона, сколько сама возможность уехать домой вечером, после работы. А обновление автопарка этого не гарантирует, сетуют уфимцы. Подробнее — в материале «Реального времени».
Новые автобусы для Уфы и уфимской агломерации
На сегодняшний день поставщики по обоим конкурсам «Башавтотранса» уже определены. Тендер на приобретение автобусов большого класса выиграл единственный участник — АО «Сбербанк Лизинг». Эта же компания принимала участие и во втором конкурсе, но там контракт достался ООО «Тяжпромлизинг», снизившему начальную цену более чем на 3,5%.
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана «Реальному времени» рассказали, что по итогам аукциона на приобретение в лизинг автобусов среднего класса республика закупит 120 обновленных «ПАЗов»:
— Новые автобусы, производства «Павловского автобусного завода», обладают повышенной пассажировместимостью (по сравнению с другими моделями среднего класса) за счет увеличенной длины кузова. Автобусы оснащены электронной системой информирования пассажиров, навигационной системой ГЛОНАСС, датчиками уровня топлива, тахографами, системой видеонаблюдения, а также впервые USB-розетками для пассажиров и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока на каждую дверь. Согласно проектам контрактов окончательный расчет запланирован на 2025 год.
Также заключен контракт на поставку 100 автобусов большого класса марки «НЕФАЗ» на газовых двигателях (ПАО «НЕФАЗ» входит в группу предприятий КАМАЗа, завод расположен в Нефтекамске, — прим. ред.). Машины оснащены электронной системой регулировки уровня пола, речевыми автоинформаторами, салонными табло, USB-розетками, антистатическим противоскользящим покрытием пола и системой видеонаблюдения. Новые автобусы соответствуют стандартам Евро-5.
«Зачем покупать, если текущий автопарк не могут водителями обеспечить?»
Министерство транспорта сообщает, что автобусы будут переданы государственному перевозчику ГУП «Башавтотранс» и распределены по Уфе и уфимской агломерации. Это позволит сократить интервал движения и повысить качество обслуживания пассажиров.
Так же в Минтрансе напомнили, что в 2020 году было закуплено 245 автобусов большой и средней вместимости. А всего с начала транспортной реформы было приобретено 943 автобуса.
Некоторые пассажиры не понимают, почему автобусы закупаются, а проблемы с общественным транспортом в Уфе остаются: «Все покупаем-покупаем, а люди уехать не могут…», — возмущается Ирина Шестакова.
— Зачем покупать, если текущий автопарк не могут водителями обеспечить? — задается вопросом Артур Кузнецов.
Вместе с тем, многие уфимцы уверены — одной закупкой автобусов проблему не решить. Ведь недовольство главным образом высказывается из-за отсутствия автобусов в вечернее время. «Закупают и закупают, а в 9 вечера из Дëмы не уехать», — посетовал Вадим Рамазанов. «Лучше бы сделали маршруты до часу ночи, независимо от сезона. Цены бы им не было», — предлагает Алсу Фаткуллина.
«Вечером новые не ходят, только старые ПАЗики частников остаются»
Вот и Виталий Федоров заметил, что «Башавтотрансу» следует не только обновлять автопарк, но и поработать над привлечением кадров и графиком маршрутов:
— Вот закупят 100 автобусов, значит нужно еще минимум 100 водителей на работу взять. Проблема ведь не в количестве техники, а в том, что не хватает людей работать в три смены. И нужно добавлять больше транспорта в утренний и вечерний часы-пик. Днем пусть меньше автобусов ездит. У нас наоборот. В 12 дня автобусы один за другим. В 8-9 вечера уже сложнее дождаться. А после 9-10 «Башавтотранс» с улиц исчезает, — отметил уфимец.
Пассажирам, конечно, нравятся новые автобусы куда больше, чем старые, но главное пожелание многих — чтобы транспорт работал на линии дольше.
— Я езжу на работу на Центральный рынок с проспекта. Утром сажусь в новые автобусы «Башавтотранса», приятно на них ездить. А работаю до девяти. Когда вечером стою на остановке, 290, 226, 51 уже не ходят толком, только ПАЗики остаются — 249, 272. Они шумные, старые, но ничего другого не ездит вечером. И это частники, им новые автобусы не дадут, — подчеркнул Роман Акбердин.
При этом, по заявлениям главы Башкортостана Радия Хабирова к 2022 году старых ПАЗиков на дорогах Уфы быть не должно. Транспортная реформа в республике стартовала в конце 2018 года. В ходе своей прямой линии глава региона признался, что планировал навести порядок в сфере общественного транспорта быстро, однако сделать это оказалось не так просто. Ранее «Реальное время» уже рассказывало о том, какие решения предлагают уфимцы для ускорения транспортной реформы. Одно из них — предложить чиновникам пересесть на автобусы.
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