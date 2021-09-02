Уфимцы требуют посадить чиновников. Пока в автобусы

Отмена нескольких популярных городских маршрутов возмутила жителей столицы Башкортостана

Фото: Эмиль Зиянгиров

Новый взрыв возмущения уфимцев вызвала отмена ряда автобусных маршрутов в рамках реализации транспортной реформы в столице Башкортостана. Мэрия уверяет, что отменили лишь невостребованные и дублирующие маршруты. Горожане в свою очередь считают, что чиновники не видят реальной картины, так как сами общественным транспортом не пользуются, а поэтому с улиц исчезли и востребованные пассажирами маршрутки. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Чиновников срочно пересадить на автобусы

С 29 августа в Уфе не выходят на линию часть автобусов. Отменены следующие маршруты: №201 Ул. Дагестанская — Северный автовокзал; №239 Северный автовокзал — Железнодорожный вокзал — Нижегородка; №25 Телецентр — Троллейбусное депо №2; №52с Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова; №260 Микрорайон Белореченский — Театр кукол; №269 Микрорайон Белореченский — Асфальтобетонный завод.

В Администрации Уфы подчеркивают, что главные причины отмены — дублирование и низкий пассажиропоток. Чиновники в качестве альтернативы отмененным маршруткам предлагают пользоваться троллейбусами и автобусами государственного перевозчика. И если маршруты вроде 201-го и 239-го уже действительно не ездят по улицам и их отмены никто не заметил, то исчезновение маршрутов №269, 25, 52с и 260 многие горожане восприняли очень болезненно. «Картины мира» госслужащих и рядовых граждан, по словам последних, кардинально отличаются.

— Чиновников срочно пересадить на автобусы. Особенно зимой пусть постоят на остановках, померзнут. Может, начнут работать для людей, а не против, — требует уфимка Елена Горланова.

Исчезновение маршрутов №269, 25, 52с и 260 многие горожане восприняли очень болезненно

Горожане отмечают и тот факт, что государственный транспорт в Уфе заканчивает работу слишком рано, и бесполезно предлагать его в качестве альтернативы маршруткам, перевозившим пассажиров допоздна.

— В Зеленую рощу после 20.00 только и можно было доехать на 269-м. Продлите работу автобусов «Башавтотранса» хотя бы до 23.00. Как добираться-то? — возмущается Ольга.

Подливают масла в огонь и высказывания руководителя государственного перевозчика. Так, заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Сергей Паскин в одном из интервью заявил:

— Мы ставим автобусы, чуть увеличив интервал. К примеру, на 51-м маршруте выходят 50 машин, к 7 вечера они сокращаются до 35, после 8 часов — до 25. Учитывая, что протяженность этого маршрута больше 20 километров, ожидание на остановке чуть увеличивается. Надо планировать поездки заранее.

Предложение Паскина уфимцев крайне возмутило. Горожане не понимают, каким образом они должны планировать свои вечерние поездки с работы домой.

— В смысле «планировать поездки заранее»? Если мне в 20.30 из Зеленки в Черниковку надо ехать, я что, должна следующего утра дождаться и часа пик, когда у них больше автобусов на линии? Перегрелись, что ли, такой бред несут. Девиз «Баштарантаса»: «Сами не работаем и другим не даем». Верните частные автобусы и маршруты, которые и перевозили 80% города! Гори синим пламенем ваша «транспортная реформа»! — восклицает Елена Богданова.

Еще многие горожане не понимают логики чиновников говорить о развитии общественного транспорта, но при этом закрывать востребованные маршруты, вынуждая людей пересаживаться на личные автомобили.

— Даже имея машину, часто ездил на маршрутках, было очень удобно, теперь все пересядут на авто. Это пробки, чаще ДТП, отсутствие парковок. В городе машин теперь больше станет, — предполагает Идель Абубакиров.

Многие уфимцы убеждены — для успеха транспортной реформы необходимо, чтобы ответственные за эту сферу чиновники пользовались исключительно автобусами, троллейбусами и трамваями, чтобы прочувствовать на себе все проблемы.

Многие уфимцы убеждены — для успеха транспортной реформы необходимо, чтобы ответственные за эту сферу чиновники пользовались исключительно автобусами

— За границей все чиновники едут на работу на общественном транспорте, так как транспорт соответствует XXI веку, а мы отстаем, как в 90-е годы, — сокрушается Розалия Ахметгареева.

У чиновников нет вменяемого плана

На вопрос «Реального времени» — не планируют ли руководители транспортного блока пересесть на общественный транспорт — в Администрации Уфы пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.

Эксперт по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев полагает, что поездки на общественном транспорте чиновникам точно не повредят:

— Ну как минимум если бы они недельку на нем сами реально по городу поездили, то, возможно, смогли бы вернуться в реальность из своих дутых отчетов, по которым все работает отлично.

В беседе с корреспондентом издания Арефьев выразил мнение, почему чиновники сами несколько запутались в реформе:

— Часть маршрутов давно уже нормально не работала. При этом полное отсутствие системы подтверждает еще и то, что оставили маршруты, которые сейчас вообще не действуют. Отменяют 201-й маршрут, про существование которого жители Демы уже и забыли давно, но оставляют в реестре 203-й и 242-й, от которых уже давно отказались перевозчики, потому что там нет пассажиропотока от слова совсем, но их переводят на регулируемый тариф. Также оставляют 207-й, 208-й, 209-й и несколько других, которые в реальности давно уже не работают.

Вторым обстоятельством эксперт указал то, что этим летом у большинства перевозчиков заканчиваются свидетельства на маршруты, и нужно выдавать новые: «То есть самый подходящий момент что-то отменить, пусть даже сделав это через одно место. Третье — не стоит забывать, что глава региона довольно грозно заявил, что пазиков быть не должно, и чиновники понимают, что если и в этот раз поручение вновь не будет исполнено, хотя бы даже просто для видимости, то могут начаться их публичные казни». При этом «общей логики» действия реформаторов не имеют, считает Арефьев.

— Сейчас еще наблюдается неуклюжая попытка реанимировать электротранспорт. Его представители давно требуют от города убрать дублирующие маршруты частников, которые увозят у них весь пассажиропоток, а он и так в пандемию очень серьезно просел и возвращаться к исходным цифрам не торопится в связи с тем, что изменились параметры транспортного спроса, — отметил собеседник издания.

«У чиновников просто нет никакого вменяемого плана»

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию с работой уфимского электротранспорта — она отражает всю бессистемность подхода по организации перевозок в Уфе, уверен он.

— Новый документ планирования, вот совсем не является новым, на основании которого пошли разговоры о «революции» в изменении маршрутной сети. Этот документ был разработан еще в 2018 году. Подписали его в 2020 году, когда он понадобился, чтобы подать заявку на государственную поддержку по обновлению парка. В конце 2020 года УФАС по нему вынесло предписание. Город по обычной для себя практике его оспорил в суде. Сам суд идет с марта 2021 года, и в принципе все всех устраивало. Но тут у нас, как всегда неожиданно, суд изменил очередность платежей МУЭТу, который находится в состоянии банкротства, нужно было что-то срочно придумывать. Придумали «гениальную» идею: просто взяли и перевели всю деятельность на МУП УИТ. Но тут выяснилось, что у МУП УИТа нет договора с городом на осуществление перевозок, и мало того, что он сейчас работает, вот реально, вообще нелегально, так ему город еще и денег не может дать в виде субсидий, без которых МУП УИТ вообще существовать не сможет и платить в том числе зарплату, — заявил Олег Арефьев.

Уфимцы поддерживают инициативу Хабирова в вопросе обновления транспорта и исчезновения старых маршруток с улиц. Но только с тем условием, что вместо пазика приедет новый комфортабельный автобус

По его словам, сейчас все сотрудники переведены в МУП УИТ, техника передана в аренду предприятию, «потому что просто отдать ее нельзя, вся она входит в конкурсную массу банкротящегося предприятия». И хотя формально перевозками занимается МУП УИТ, если посмотреть на билеты в электротранспорте, в них до сих пор указан МУЭТ, то есть деньги автоматом блокируются на счетах должника в рамках процедуры банкротства.

— Я еще не удивлюсь, если они не понимают, что и «пробитые» через терминалы наличные они по факту обязаны сдавать в МУЭТ, потому что терминалы оформлены на него. Чтобы заключить договор, нужно провести конкурс, чтобы провести конкурс нужен документ транспортного планирования. По существовавшему — вынесено предписание и идет суд. Соответственно, в нем меняют пару цифр и представляют его как «новый», чтобы успеть, пока УФАС и суд очухаются от их непредсказуемости, провести все положенные законом процедуры и наконец-то заключить договор перевозки с МУП УИТом и дать ему денег, если он к этому моменту не помрет. Вот и вся суть «транспортной реформы» на сегодняшний день и «революционных» изменений в «новом» документе планирования. И да, у чиновников просто нет никакого вменяемого плана, — уверен эксперт.

Транспортная реформа в Башкортостане стартовала в конце 2018 года и стала одним из первых действий Радия Хабирова на посту главы региона. За последние годы в Уфе появились новые автобусы, система безналичной оплаты проезда и единая транспортная карта. Однако война с частниками привела и к недовольству горожан. Уфимцы поддерживают инициативу Хабирова в вопросе обновления транспорта и исчезновения старых маршруток с улиц. Но только с тем условием, что вместо пазика приедет новый комфортабельный автобус и не придется подолгу стоять на остановке.