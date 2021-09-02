Уфимцы требуют посадить чиновников. Пока в автобусы
Отмена нескольких популярных городских маршрутов возмутила жителей столицы Башкортостана
Новый взрыв возмущения уфимцев вызвала отмена ряда автобусных маршрутов в рамках реализации транспортной реформы в столице Башкортостана. Мэрия уверяет, что отменили лишь невостребованные и дублирующие маршруты. Горожане в свою очередь считают, что чиновники не видят реальной картины, так как сами общественным транспортом не пользуются, а поэтому с улиц исчезли и востребованные пассажирами маршрутки. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».
Чиновников срочно пересадить на автобусы
С 29 августа в Уфе не выходят на линию часть автобусов. Отменены следующие маршруты: №201 Ул. Дагестанская — Северный автовокзал; №239 Северный автовокзал — Железнодорожный вокзал — Нижегородка; №25 Телецентр — Троллейбусное депо №2; №52с Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова; №260 Микрорайон Белореченский — Театр кукол; №269 Микрорайон Белореченский — Асфальтобетонный завод.
В Администрации Уфы подчеркивают, что главные причины отмены — дублирование и низкий пассажиропоток. Чиновники в качестве альтернативы отмененным маршруткам предлагают пользоваться троллейбусами и автобусами государственного перевозчика. И если маршруты вроде 201-го и 239-го уже действительно не ездят по улицам и их отмены никто не заметил, то исчезновение маршрутов №269, 25, 52с и 260 многие горожане восприняли очень болезненно. «Картины мира» госслужащих и рядовых граждан, по словам последних, кардинально отличаются.
— Чиновников срочно пересадить на автобусы. Особенно зимой пусть постоят на остановках, померзнут. Может, начнут работать для людей, а не против, — требует уфимка Елена Горланова.
Горожане отмечают и тот факт, что государственный транспорт в Уфе заканчивает работу слишком рано, и бесполезно предлагать его в качестве альтернативы маршруткам, перевозившим пассажиров допоздна.
— В Зеленую рощу после 20.00 только и можно было доехать на 269-м. Продлите работу автобусов «Башавтотранса» хотя бы до 23.00. Как добираться-то? — возмущается Ольга.
Подливают масла в огонь и высказывания руководителя государственного перевозчика. Так, заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам «Башавтотранса» Сергей Паскин в одном из интервью заявил:
Предложение Паскина уфимцев крайне возмутило. Горожане не понимают, каким образом они должны планировать свои вечерние поездки с работы домой.
— В смысле «планировать поездки заранее»? Если мне в 20.30 из Зеленки в Черниковку надо ехать, я что, должна следующего утра дождаться и часа пик, когда у них больше автобусов на линии? Перегрелись, что ли, такой бред несут. Девиз «Баштарантаса»: «Сами не работаем и другим не даем». Верните частные автобусы и маршруты, которые и перевозили 80% города! Гори синим пламенем ваша «транспортная реформа»! — восклицает Елена Богданова.
Еще многие горожане не понимают логики чиновников говорить о развитии общественного транспорта, но при этом закрывать востребованные маршруты, вынуждая людей пересаживаться на личные автомобили.
— Даже имея машину, часто ездил на маршрутках, было очень удобно, теперь все пересядут на авто. Это пробки, чаще ДТП, отсутствие парковок. В городе машин теперь больше станет, — предполагает Идель Абубакиров.
Многие уфимцы убеждены — для успеха транспортной реформы необходимо, чтобы ответственные за эту сферу чиновники пользовались исключительно автобусами, троллейбусами и трамваями, чтобы прочувствовать на себе все проблемы.
— За границей все чиновники едут на работу на общественном транспорте, так как транспорт соответствует XXI веку, а мы отстаем, как в 90-е годы, — сокрушается Розалия Ахметгареева.
У чиновников нет вменяемого плана
На вопрос «Реального времени» — не планируют ли руководители транспортного блока пересесть на общественный транспорт — в Администрации Уфы пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.
Эксперт по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев полагает, что поездки на общественном транспорте чиновникам точно не повредят:
— Ну как минимум если бы они недельку на нем сами реально по городу поездили, то, возможно, смогли бы вернуться в реальность из своих дутых отчетов, по которым все работает отлично.
В беседе с корреспондентом издания Арефьев выразил мнение, почему чиновники сами несколько запутались в реформе:
Вторым обстоятельством эксперт указал то, что этим летом у большинства перевозчиков заканчиваются свидетельства на маршруты, и нужно выдавать новые: «То есть самый подходящий момент что-то отменить, пусть даже сделав это через одно место. Третье — не стоит забывать, что глава региона довольно грозно заявил, что пазиков быть не должно, и чиновники понимают, что если и в этот раз поручение вновь не будет исполнено, хотя бы даже просто для видимости, то могут начаться их публичные казни». При этом «общей логики» действия реформаторов не имеют, считает Арефьев.
— Сейчас еще наблюдается неуклюжая попытка реанимировать электротранспорт. Его представители давно требуют от города убрать дублирующие маршруты частников, которые увозят у них весь пассажиропоток, а он и так в пандемию очень серьезно просел и возвращаться к исходным цифрам не торопится в связи с тем, что изменились параметры транспортного спроса, — отметил собеседник издания.
«У чиновников просто нет никакого вменяемого плана»
Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию с работой уфимского электротранспорта — она отражает всю бессистемность подхода по организации перевозок в Уфе, уверен он.
— Новый документ планирования, вот совсем не является новым, на основании которого пошли разговоры о «революции» в изменении маршрутной сети. Этот документ был разработан еще в 2018 году. Подписали его в 2020 году, когда он понадобился, чтобы подать заявку на государственную поддержку по обновлению парка. В конце 2020 года УФАС по нему вынесло предписание. Город по обычной для себя практике его оспорил в суде. Сам суд идет с марта 2021 года, и в принципе все всех устраивало. Но тут у нас, как всегда неожиданно, суд изменил очередность платежей МУЭТу, который находится в состоянии банкротства, нужно было что-то срочно придумывать. Придумали «гениальную» идею: просто взяли и перевели всю деятельность на МУП УИТ. Но тут выяснилось, что у МУП УИТа нет договора с городом на осуществление перевозок, и мало того, что он сейчас работает, вот реально, вообще нелегально, так ему город еще и денег не может дать в виде субсидий, без которых МУП УИТ вообще существовать не сможет и платить в том числе зарплату, — заявил Олег Арефьев.
По его словам, сейчас все сотрудники переведены в МУП УИТ, техника передана в аренду предприятию, «потому что просто отдать ее нельзя, вся она входит в конкурсную массу банкротящегося предприятия». И хотя формально перевозками занимается МУП УИТ, если посмотреть на билеты в электротранспорте, в них до сих пор указан МУЭТ, то есть деньги автоматом блокируются на счетах должника в рамках процедуры банкротства.
— Я еще не удивлюсь, если они не понимают, что и «пробитые» через терминалы наличные они по факту обязаны сдавать в МУЭТ, потому что терминалы оформлены на него. Чтобы заключить договор, нужно провести конкурс, чтобы провести конкурс нужен документ транспортного планирования. По существовавшему — вынесено предписание и идет суд. Соответственно, в нем меняют пару цифр и представляют его как «новый», чтобы успеть, пока УФАС и суд очухаются от их непредсказуемости, провести все положенные законом процедуры и наконец-то заключить договор перевозки с МУП УИТом и дать ему денег, если он к этому моменту не помрет. Вот и вся суть «транспортной реформы» на сегодняшний день и «революционных» изменений в «новом» документе планирования. И да, у чиновников просто нет никакого вменяемого плана, — уверен эксперт.
Транспортная реформа в Башкортостане стартовала в конце 2018 года и стала одним из первых действий Радия Хабирова на посту главы региона. За последние годы в Уфе появились новые автобусы, система безналичной оплаты проезда и единая транспортная карта. Однако война с частниками привела и к недовольству горожан. Уфимцы поддерживают инициативу Хабирова в вопросе обновления транспорта и исчезновения старых маршруток с улиц. Но только с тем условием, что вместо пазика приедет новый комфортабельный автобус и не придется подолгу стоять на остановке.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым