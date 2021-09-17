Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин фермерской продукции

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 153-я

В 2015 году в Казани открылся магазин «Коза-дереза», совместивший в себе кафе и гастроном. Его основатели — супруги Владислав и Екатерина Ивановы. Основной ассортимент лавки и пекарни — экопродукция, которую поставляют фермеры Татарстана. Бизнес-аккаунт этой фермерской лавки стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Свежее и полезное — от фермеров Татарстана

Семейный магазин четы Ивановых предлагает жителям Казани свежие продукты от фермеров Сабинского, Алексеевского, Аксубаевского, Арского и других районов республики. Сегодня «Коза-дереза» — не просто фермерская лавка, а магазин с производством полного цикла.

Его основатели решили не только продавать привозное мясо, сыр или молоко, но и сами перерабатывают фермерскую продукцию и предлагают посетителям гораздо больший ассортимент продовольственных товаров — хлеб и прочую разнообразную выпечку, колбасы, различные полуфабрикаты.

В магазине фермерских продуктов можно не только купить нужные продукты для дома, но и позавтракать или прийти на ужин. Готовит шеф-повар из Калининграда Дмитрий Кожурин, который учился поварскому мастерству во Франции и Германии.

Сегодня аналитический разбор аккаунта фермерской лавки выполнила проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Яркому аккаунту — яркие цвета в оформлении

Описание профиля. Ник соответствует бренду. А имя профиля сразу дает грамотное и четкое УТП (уникальное торговое предложение), которое дает полное понимание пользователю. Аватарка является запоминающейся — используется логотип компании.

2 925 подписок. Желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не восприняли как массфоловинг. Описание профиля структурировано и дает полное представление о бренде.

Адрес оформлен грамотно, добавлены две точки (двух магазинов), так будет легче найти пользователю ближайший магазин.

Визуальное оформление. Нет связующих элементов между аватаркой, блоком хайлайтс и лентой, т.е. визуально эти блоки никак не связаны. Для такого яркого аккаунта обложки хайлайтс выбиваются своим минимализмом. Рекомендуем добавить цвета для придания положительных эмоций, как, например, это сделано в логотипе.

В ленте в основном используются статичные визуалы, поэтому рекомендуем разбавить ленту видеоконтентом для вовлечения аудитории. Креативы в ленте визуально не связаны между собой, стоит попробовать связать их путем нанесения «легких» графических элементов, которые бы не отвлекали от основного продукта. Это может быть текст, цвет или единый стиль обработки фото.

Аккаунт — пример для других предпринимателей

Контент-план. В хайлайтс закреплена вся необходимая информация, которая может потребоваться пользователю, когда он заходит впервые. В профиле есть разделение контента, поэтому все в этом аккаунте смотрится органично: отсутствуют прямые, неотступные призывы совершить покупки, подписчикам дается вся необходимая информация — по ассортименту, услугам магазина, полезным фактам. Особенно удачно смотрится решение публикации рецептов. Ими можно убить двух зайцев: и задействовать тот или иной продукт лавки, и поделиться с подписчиками интересными вариантами приготовления завтраков, обедов и ужинов.

Не можем не отметить наличие заголовков к каждому посту: в ранее анализированных нами бизнес-профилях мы редко встречали подводки к основному тексту. Публикации читаются легко за счет того, что в них есть конкретная история. К примеру, мы зачитались постом про доставку продуктов: он выстроен в формате диалога между двумя подругами. Такая подача выглядит ненавязчиво за счет использования разговорной лексики.

Орфографические и пунктуационные ошибки в текстах, к счастью, не встречаются. Единственное — у нас есть вопрос к оформлению текстов. Выделение отдельных слов капслоком — неудачное решение. Во-первых, это выглядит странно. Во-вторых, усложняет чтение: человек хочет последовательно прочесть текст, а слова, написанные заглавными буквами, перетягивают одеяло на себя. Как следствие, получаем сумбурное восприятие публикации — на ее чтение тратится больше времени, и не факт, что подписчик вообще прочтет текст до конца.

Кстати, ставить несколько одинаковых знаков препинания подряд не советуем. Достаточно одного вопросительного или восклицательного знака, чтобы внести в текст нужную эмоцию.

Наши рекомендации: контент мы оцениваем на отлично. Конечно, есть небольшие упущения, но это легко исправить. Убрать написание капслоком, может, чуть уменьшить объем текстов. Из мелочей — сократить использование эмодзи (а внутри предложений их вовсе убрать), придумать свои хештеги и адаптировать их под свою тематику. Допустим, тег #казанькухни никак не вписывается в профиль с фермерскими продуктами. Этот аккаунт можно показывать в качестве примера другим предпринимателям. Если хотите узнать, как качественно вести профиль собственными усилиями, обращайтесь за помощью к «Козе-дерезе».

Ответы на все комментарии — свидетельство диалога с подписчиками

Модерация: комментарии есть, модерация на среднем уровне — где-то могут ответить, а где-то нет, в некоторых случаях за дополнительной информацией переводят на сайт.

Наши рекомендации: лучше отвечать на все комментарии — это говорит о том, что вы поддерживаете общение со своими подписчиками.

Аналитика в цифрах: публикуется около 29 постов в месяц, что кажется нам большим количеством. Вовлеченность низкая— 0,59% на пост. Попробуйте снизить количество постов до 15—20 в месяц, но делать их более вовлекающими. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 46/100. Количество достоверной аудитории — 57%, из Казани 80% аудитории. Реклама есть.

Наши рекомендации: попробовать обновить рекламные креативы, адаптировать их под формат Instagram. Запустить коллаборацию с блогером, показать живые фотографии, рецепты.