«Салават Юлаев» делает рекорд и продолжает побеждать, а «Авангард» катится вниз — итоги игровой недели в КХЛ

Все самое интересное за неделю в Континентальной хоккейной лиге

Прошлая игровая неделя в КХЛ выдалась довольно интересной — уфимскую команду так никто и не может остановить, а победная серия «Салавата» насчитывает уже пять игр с начала сезона. Московский «Спартак», похоже, потихоньку становится новым топ-клубом, «Нефтехимик» испытывает проблемы с легионерами, а «Авангард» пока не может нащупать свою игру. Это и многое другое в традиционной рубрике итогов недели в КХЛ от спортивной редакции «Реального времени».

Пять из пяти от «Салавата Юлаева»

Команда Томи Ламсы своих соперников пока щелкает как орешки.

Перед началом сезона к команде было много вопросов. Заиграет ли Кулемин, будет ли надежен Метсола и не слишком ли старая оборона «Салавата Юлаева»? Уфимцы отвечают на все эти вопросы крупными победами.

Результат матча против «Металлурга» выдался довольно неожиданным, ведь фаворитами на бумаге считались именно магнитогорцы, но у «Салавата» наконец-то полноценно заработало второе звено. Шмелев — Кадейкин — Кулемин делают результат команды, наряду с первой финской тройкой.

Уже в первой половине стартового периода Николай Кулемин передал привет своей бывшей команде и забил, благодаря удачному отскоку от борта, добивая уже в пустой угол ворот.

Во втором отрезке матча третье звено уфимцев Пустозеров — Пименов — Башкиров утраивают преимущество. Уже ближе к концу матча разыгрались и финны. Хартикайнен и Гранлунд организовали два гола с промежутком в две минуты. «Металлург» крупно уступил уфимцам со счетом 2:7, а команда Томи Лямсы показала, что хотя-бы на старте сезона у них все в порядке, слаженно работают все звенья.

Последний матч «Салават Юлаев» на своем льду встретился с «Нефтехимиком», который к тому моменту выиграл все три матча в регулярке. Стоит отметить, что нижнекамцы оказались совсем не готовы к такому мощному и сбалансированному «Салавату». Уже на первой минуте встречи после неуклюжей обработки шайбы от Либора Гудачека на пятаке своих ворот, Сакари Маннинен пробивает голкипера «Нефтехимика».

Что интересно, вторую шайбу уфимцы забросили за 7 миллисекунд до конца первого отрезка. Все то же звено Шмелев — Кадейкин — Кулемин организовали блестящую комбинацию, после которой Кулемину нужно было только попасть по пустым воротам, ну и успеть это сделать до сирены.

Далее уфимцы не позволили создать «Нефтехимику» у своих ворот абсолютно ничего, а у ворот Франса Туохимы «Салават» насоздавал будь здоров. Голы получились на любой вкус.

К слову, на счету башкирской команды 23 шайбы в пяти встречах, это самый лучший показатель во всей Континентальной Лиге. Стоит отметить, что и оборона вместе с голкипером действует более чем надежно, команда Томи Лямсы пропустила меньше всех на Востоке, лишь 7 шайб.

Нет сомнений в том, что «Салават Юлаев» будет в числе лидеров по итогам регулярного чемпионата, но сможет ли команда показывать такую же игру в плей-офф — пока не ясно.



«Спартак» на ходу, первое звено «красно-белых» делает результат

На сегодняшний день московский «Спартак» занимает лидирующие позиции в Западной конференции и это не случайно: команда Бориса Миронова показала игру высокого уровня на протяжении всех пяти сыгранных матчей. На данный момент в активе команды Бориса Миронова 8 очков в пяти встречах.

На предсезонке московская команда выглядела довольно серо, некоторая настороженность настороженность была и после крупного поражения от китайского «Куньлуня» со счетом 3:9, но после старта регулярки «Спартак» начал показывать свой настоящий уровень.

Регулярный чемпионат для «красно-белых» начался с трех побед подряд. Были повержены — «Адмирал», «Амур» и подмосковный «Витязь». Далее «Спартак» встретился с мощным «Салаватом Юлаевым», который катком прокатывается по всем своим соперникам, имея уже пять побед подряд на своем счету. Вот и москвичи попали под горячую руку уфимцев, уступив соперникам с минимальным разрывом 1:2. Стоит признать, что «красно-белые» выглядели достойно на протяжении всей встречи, и даже перебросали «Салават» — 25-28.

Стоит отметить блестящую игру голкипера «Спартака» Алексея Красикова, который продолжает здорово выручать команду. Казалось бы, Алексея в «Спартаке» изначально рассматривали как надежного бэкапа, ведь на роль первого вратаря брали шведского голкипера Оскара Данска, но Красиков пока успешно вытесняет легионера. В пяти встречах Красиков отразил 93.88% бросков, не пропуская больше двух шайб за игру.

Субботняя игра «Спартака» в Нур-Султане с «Барысом» только доказала весь потенциал «красно-белых» — в защите все надежно, а в атаке еще лучше. Команда Бориса Миронова выиграла все три периода, закончив встречу со счетом 1:4. К примеру, четвертую шайбу москвичи забросили разыграв роскошную комбинацию с выходом 3 в 1. Первое звено «Спартака» Широков — Лехтеря — Петтерссон просто не оставило шансов голкиперу «Барыса».

В «Спартаке», к слову, есть два мощнейших звена, которые будут делать результат на протяжении всего сезона. Тройка Широков — Лехтеря — Петтерссон приковывает особое внимание. Хоккеисты уже набрали суммарно 15 очков в 5 встречах.



«Нефтехимик» пока не может бороться с топ-клубами на равных, но потенциал есть

«Нефтехимик» после двух побед кряду над «Куньлунем» и «Йокеритом» получил пять дней отдыха, и уже 9 сентября встретился с «Сибирью». К слову, именно 9 сентября Михаил Сергачев привез Кубок Стэнли в родной для себя Нижнекамск. Мы писали об этом большом событии для Нижнекамска.

В матче против сибиряков команда Олега Леонтьева ничем не уступала соперникам, а где-то даже переигрывала. Впрочем, главному тренеру команды нужно решить немало проблем. Например, пока не могут выйти на свой привычный уровень лидеры — Дэн Секстон вместе с Либором Гудачеком пока совсем незаметны. Либор отдал всего одну передачу, а Дэн не может похвастаться своим показателем полезности, у него «-3».

Стоит отметить, что второе звено нижнекамцев Порядин — Чивилев — Хайруллин как-раз наоборот, оправдывает ожидания — хоккеисты дают результат. Именно эта тройка организовала победный гол в ворота «Сибири». При счете 2:2 «Нефтехимик» закрыл команду Олега Мартемьянова в зоне и Лукаш Клок с передачи Порядина и Хайруллина точным броском в девятку ворот вывел команду вперед. «Нефтехимик» довел матч до победы и собрал максимальное количество очков в домашней серии.

Далее «Нефтехимик» поехал в Уфу, чтобы попытаться зацепиться за очки, но нижнекамская команда попросту не смогла ничего предложить сопернику. Отразились проблемы с игрой легионеров в атаке и ошибки отдельных игроков. Поражение нижнекамцев с большим счетом можно объяснить тем, что обе команды играют похожем стиле, и хоккеисты «Салавата Юлаева» оказались просто-напросто мастеровитее. Впрочем, после матча главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что по игре в целом его команда не устуила, а дело лишь в индивидуальных ошибках.

— Мы готовились, разбирали игру соперника. Они сейчас на ходу и мы знали, что просто не будет. Начало нас обескуражило. Во второй смене сами себе привезли гол. По игре нельзя сказать, что мы где-то уступали, но счет на табло. Претензии к голкиперу? По сегодняшним шайбам я бы не сказал, что там были его голы. Там ошибались другие, — сказал Олег Леонтьев.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет уже сегодня с «Металлургом». Нижнекамская команда должна действовать внимательнее в обороне и изобретательнее в атаке, чтобы забрать очки у топ-клуба из Магнитогорска.

«Авангард» начал пробуксовывать

После победы над ЦСКА в матче открытия у «Авангарда» начались проблемы. Сейчас команда Боба Хартли не похожа на топ-команду которая готова отстаивать звание действующего чемпиона. Пока что у «Авангарда» не работает ничего, кроме связки Найт — Цегларик, которая на двоих набрала 14 очков в 5 встречах.

Стоит отметить, что в стартовом звене с Найтом и Цеглариком на лед выходит Наиль Якупов, который за пять матчей набрал лишь одно очко за участие в голевой атаке. Странное решение Боба Хартли ставить игрока, который не показывает ничего в одно звено с легионерами. К тому же, Якупов и в прошлом сезоне не выделялся, набрав лишь 10 (6+4) очков.

Голкипер омской команды Шимон Грубец тоже выглядит довольно блекло — за пять сыгранных матчей вратарь в среднем пропускает 2.57 шайб за игру. К слову, в прошлом сезоне в плей-офф этот показатель был 1.48.

В матчах против московского «Динамо» и «Йокерита» хоккеисты «Авангарда» откровенно провалились. В субботней встрече против финской команды омичи полностью проиграли игру на своем пятаке, за что и поплатились. «Йокерит» сравнял счет и забросил победную шайбу именно с пятака после ряда ошибок омской команды.

У главного тренера «Авангарда» Боба Хартли еще есть время закрыть проблемы во всех линиях, но если команда продолжит ошибаться в таком ключе, то ни о каком даже финале Восточной конференции в Омске и Балашихе рассчитывать не придется.