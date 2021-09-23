У «Рубина» проблемы? Первые косяки Слуцкого

Какие впечатления оставляют казанцы в новом сезоне

Сезон РПЛ набирает обороты и постепенно формируются лидеры и аутсайдеры. Казанский «Рубин» хоть и идет в первой пятерке, старт у него вышел скомканным. Леонид Слуцкий проводит свой второй полноценный сезон у руля команды и имеет смысл оценить плоды его труда, а заодно и немного погрузиться в историю и понять, что можно ожидать от Леонида Викторовича у руля казанского клуба. Изменилась ли игра команды с приходом новичков? Почему не получается с топ-клубами и что объединяет «Крылья Советов» и английский «Халл»? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Рубин» хочет зарабатывать. Но в условиях РПЛ такой модели существовать непросто

Казанцы — немногие из российских клубов, кто делает ставку на заработок через продажу игроков. Идея в современных реалиях очень хорошая, но пополнение бюджета отходит на второй план, когда падает результат. Футбол всегда находится на первом месте, ведь болельщики хотят видеть игру, а не декларации о доходах.

Нынешним летом «Рубин» расстался с двумя лидерами — Карлом Старфельтом и Денисом Макаровым. За двух игроков клуб получил солидные выплаты и уже нашел им замену. Шведа заменил Монтассар Тальби, а вместо Макарова линия полузащиты укрепилась двумя легионерами — черногорцем Сеядом Хакшабановичем и датчанином Андерсом Дрейером. Дрейер уже успел оформить хет-трик в дебютной игре против «Урала», Хакшабанович же пока не так результативен, плюс его незабитый пенальти стоил «Рубину» участия в Лиге Конференций.

Такая ротация состава сказалась на старте команды в сезоне. Ранний вылет из еврокубков и недобор очков в матчах с более слабыми соперниками не слишком радует болельщиков.

На притирку прибывших в команду футболистов нужно время, также сказались потери из-за травм Хвичи и Деспота, без которых нынешний «Рубин» представить сложно. Но в борьбе за высокие места важна стабильность результата, которой у казанцев пока не наблюдается. Если приобретается игрок, то задача тренера как можно быстрее встроить его в игру, при этом не потерять в качестве.

Слуцкому остается надеяться на имеющихся игроков и ждать решения по лимиту на легионеров, обсуждение которого сейчас — главная тема в РПЛ

Проблемнее всего пока выглядит линия защиты. В условиях лимита «Рубину» пришлось перетасовать имеющихся легионеров, в частности, Сильвие Бегич отправился в Самару, где проведет ближайший сезон на правах аренды. В распоряжении тренерского штаба остались Филипп Уремович, Тальби и игроки молодежки. Не слишком внушительно, учитывая что весь сезон еще впереди, а как показывает практика, потеря важного игрока сильно бьет по игре команды.

Слуцкому остается надеяться на имеющихся игроков и ждать решения по лимиту на легионеров, обсуждение которого сейчас — главная тема в РПЛ. Главный тренер уже давно обозначил свою позицию, считая, что лимит нужно полностью отменить. Для казанцев это решение было крайне выгодным, ведь тогда им не придется больше тасовать заявку, пытаясь разобраться с перебором иностранцев. От этого уже пострадали Мицуки Сайто, вышеназванный Бегич и Дарко Йевтич, также отправившийся в аренду.

У Слуцкого не всегда есть план Б. Потеря игроков сильно бьет по игре команды

Новый сезон РПЛ казанцы начинали в статусе одной из самых интересных команд лиги и участника еврокубков. Сезон 2020/2021 «Рубин» закончил ударно, проведя шикарный отрезок в весенней части. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому болельщики и специалисты рассчитывают на выступление, минимум, не хуже того, что казанцы показали в прошлом сезоне.

Старт нового чемпионата вышел хорошим, «Рубин» выиграл первые три матча и шел в лидерах турнирной таблицы, но затем случилась серия травм у ведущих игроков, что вылилось в неудачную серию из четырех матчей без побед, начало которой было самым обидным в едва начавшемся сезоне. «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в Лиге Конференций и завершил еврокубковый поход в первом же для себя раунде. Затем последовали две ничьи с «Крыльями Советов» и «Химками» и поражение по всем статьям от «Краснодара» Виктора Гончаренко. Матч двух бывших наставников ЦСКА выявил главную проблему нынешнего «Рубина» — отсутствие вариативности.

«Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в Лиге Конференций и завершил еврокубковый поход в первом же для себя раунде

У казанцев очень качественный состав и игра команды строится от атаки. Подбор исполнителей позволяет «Рубину» демонстрировать временами крайне привлекательный футбол, но Слуцкий немного загнал самого себя в рамки, отталкиваясь от игры группы лидеров своей команды. Схема игры «Рубина» — это 4-2-3-1, сбалансированная во всех аспектах, в которой можно закрыть практически любого соперника. Но в казанской команде, при наличии большого числа атакующих игроков она смотрится осторожной. Слуцкий хочет видеть баланс между обороной и атакой, но когда у тебя есть Хвича, Хакшабанович и, судя по всему, Дрейер, оформивший хет-трик в дебютном для себя матче за «Рубин», то нужно пользоваться этим.

«Рубин» плох в топ-матчах. Обыгран лишь кризисный «Спартак»

Проиграв «Зениту», казанцы опустились на пятое место в таблице. Игра с питерцами подтвердила тенденцию этого сезона — «Рубин» перестал на равных бороться с топами российского футбола.

В сыгранных 9 турах у подопечных Слуцкого были матчи со «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом». И статистика пока не на стороне «Рубина»: два поражения и одна победа над «красно-белыми», но у них дела в нынешнем сезоне идут крайне плохо. «Спартак» выглядел предпочтительнее, не сумев, как и в большинстве матчей нынешнего сезона, реализовать свои моменты. «Рубин» благодаря чудо-голу Самошникова сумел одержать победу, но было видно, что казанцам пришлось отойти от своего стиля.

Ну а игры с «Краснодаром» и «Зенитом» показали, что эффективность «Рубина» в атаке против сильных соперников не так уж и велика. Это можно исправить благодаря грамотной игре на своей половине поля при обороне, но увы, этого в нынешнем «Рубине» тоже нет. Отмеченные матчи сопровождались проблемами в центре поля, где соперник чувствовал себя вольготно, раз за разом угрожая Дюпину и обороне «Рубина».

Плюс встраивание новичков, Дрейера и Тальби, отнимает эффективность при оборонительных действиях. Пара Уремович — Тальби пока неэффективна, на сыгранность уйдет еще ни одна неделя. Датчанин же привыкает к игре с новыми партнерами в атаке и в прессинге пока не так хорош.

Опорная зона сейчас — одна из главных уязвимых мест «Рубина». Казанцы нуждаются в сменщике для Абильдгора, датчанин в нынешнем сезоне не всегда хорош, в частности, матч с «Зенитом» он провел неудачно. Когда соперник имеет численное преимущество в центре, ему сложно противостоять, из этого вытекают многочисленные ошибки.

Проблемы топ-матчей — подтверждение отсутствия гибкости и индивидуального подхода к сопернику. Если с соперниками, равными или слабее «Рубина», это работает, то встречая серьезное сопротивление, казанцы теряются и не могут показать всю свою силу.

Казанцы нуждаются в сменщике для Абильдгора, датчанин в нынешнем сезоне не всегда хорош

Просто замены не работают. Слуцкий пока слабо пользуется возможностями резервистов

Однако на скамейке запасных у казанцев не так много людей, способных усилить игру со скамейки, при этом сохранив тот самый пресловутый баланс. И в этом пока проблема «Рубина», ведь череда травм, когда из игры вылетели сразу и Хвича, и Деспот, показала, что адекватной замены им нет. Грузина может сменить Солтмурад Бакаев, он может обыграть на скорости, но ему нужны партнеры для отыгрыша, Хвича вполне может обойтись и без них. Деспот борется за верховые мячи, хорош в подыгрыше и спокойно отрабатывает в обороне, его сменщик Иван Игнатьев не такой. Он наконечник, в черновой работе Игнатьев бесполезен, поэтому в отсутствие серба форварда играл Михаил Костюков. Взятый на флажке трансферного окна форвард Герман Онугха стилистически похож на Деспота, он видится как замена сербу, а Ивану Игнатьеву, судя по всему, придется и дальше просиживать на скамейке запасных.

Имея столь разносторонний состав, Слуцкий пытался обойтись малой кровью, просто заменив одних игроков на других, не подстроив под них тактику. Игра с «Краснодаром» показала это. Выйдя в той же схеме, что и обычно, «Рубин» отдал весь центр поля своему сопернику, пользуясь лишь возможностями убежать в контратаку. И это выглядело не как план Слуцкого, а как план Гончаренко.

С возвращением лидеров в строй все слабости испарились, но достаточно ли этого на дистанции, пока неясно. Леониду Викторовичу можно подумать над тем, как варьировать свой состав и план под каждого соперника. Атакующий потенциал у команды велик.



Слуцкий в «Рубине» почти два года. Этот сезон должен показать его состоятельность как руководителя

«Рубин» стал очередным местом Слуцкого в декабре 2019 года и совсем скоро он приблизится к отметке в два года у руля команды. Леонид Викторович пришел в команду посреди сезона, поэтому его полноценную работу можно отсчитывать с прошлого чемпионата, который команда провела очень хорошо. Сезон нынешний уже оставил «Рубин» без долгожданных еврокубков и не самый стабильный стартовый отрезок. Сюда накладываются и продажи лидеров, и травмы.

Пока казанцы пятые в таблице, но большая часть сезона еще впереди и нынешний чемпионат может дать много пищи для размышлений в плане умения Слуцкого работать в клубе, который готов расставаться с лидерами, при этом ставя перед собой высокие задачи. Это похоже на то, что было в ЦСКА. Получится ли повторить успех «армейцев» в Казани, покажет лишь время.