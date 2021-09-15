Месяц воли не видать: «коммунальному королю» Азино скостили срок

В Верховном суде РТ Вячеслав Шелуханов признал самоуправство и рассказал о личных утратах на госслужбе

Фото: Ирина Плотникова

Ровно в 2,5 раза сократил срок посадки ВИП-коммунальщику Татарстана Вячеславу Шелуханову Верховный суд республики. В мае его посадили за аферы с отчуждением муниципальных помещений в казанских многоэтажках путем обмана судей. В апелляции прокуратура просила заменить реальный срок в колонии условным, а сам экс-руководитель азинского мегаТСЖ призывал прекратить его дело. В результате остался за решеткой, но с учетом отбытого в СИЗО и под домашним арестом от назначенного апелляционной тройкой года остался всего месяц.

Последнее слово Шелуханова: «Прошу вернуть меня моей семье»



Чтобы вынести решение по этому делу, Верховному суду РТ понадобилось три заседания. В июле процесс прерывали перед последним словом осужденных, в августе в ряде камер СИЗО-1 Казани объявили карантин и явку Вячеслава Шелуханова не смогли обеспечить даже по видео-конференц-связи.

Вчера все получилось: некогда влиятельный руководитель МУП «ЖКУ Советского района», УК «ПЖКХ», «ПЖКХ УЮТ», «ЖК Азино», «ПЖК Азино-1», «УК «Азино-1» взывал к апелляционной тройке судей с монитора, транслирующего картинку из СИЗО, его «правая рука» в коммунальных компаниях Лейсен Муртазина выступала с первого ряда и в отличие от шефа была немногословна.

За два эпизода мошенничества Муртазина в мае 2021-го получила 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Но оспорила этот приговор Советского райсуда Казани.

Вину Муртазина признала частично

— Прошу учесть, что я раскаялась в содеянном, и изменить наказание на судебный штраф. Обязуюсь выплатить его сразу после вынесения решения, — заявила осужденная в последнем слове.

Вину она признала частично: «Никакое служебное положение я не использовала, в сговор с Шелухановым не вступала...» Ее адвокат Вячеслав Прокофьев полностью поддержал эту позицию.

Наказанный 2,5 года колонии общего режима по трем эпизодам афер с выдачей ордеров на лифтерские, колясочные и дворницкие помещения известный коммунальщик начал свою речь с напоминания о заслугах:

— Мне около 70 лет, из них 50 я отдал служению государству. При этом я потратил свои силы, здоровье. Государство оценило мой труд — у меня более 50 благодарностей, почетных грамот, ведомственные и государственные награды имеются. Но при этом всем я потерял — своим трудом — потерял здоровье...

По словам 69-летнего Вячеслава Шелуханова, после приговора и водворения в СИЗО он перенес два сердечных приступа, есть проблемы с другими органами. А еще есть супруга — инвалид II группы, которая «с трудом передвигается по квартире». В мае должны были ехать с ней в Чебоксары на операцию по замене сустава, но посадка спутала планы. «Без меня она этого сделать не может», — сообщил осужденный.

— Я родился на этой земле. В ней лежат мои родители, братья, мой сын, который умер 10 лет назад. Я отсюда не собираюсь никуда уезжать. И следствие еще в 2019-м признало меня социально неопасным и заменило домашний арест на подписку о невыезде... Прошу отменить приговор и вернуть меня моей семье, — выступил Шелуханов.

На старте расследования он наотрез отрицал вину, на финише, в 2020-м, полностью признал вину и даже ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке

Гособвинитель о «суровом и несправедливом» приговоре

Позиция заслуженного коммунальщика по существу обвинений менялась несколько раз. На старте расследования он наотрез отрицал вину, на финише, в 2020-м, полностью признал вину и даже ходатайствовал о рассмотрении дела судом в особом порядке. В суде от этой позиции отказался и стал настаивать на оправдании. Той же линии придерживался при подаче апелляционной жалобы. Но перед удалением апелляционной тройки в совещательную комнату повинился — вот только не в хищении имущества, а в самоуправстве с выдачей документов:

— Я никогда не думал, что бланки ордеров на помещения станут основанием для приватизации по этим ордерам. Я глубоко раскаиваюсь. Ущерб по делу полностью возмещен.

Подтверждающие перечисление 2,8 млн рублей квитанции ранее попросил приобщить адвокат осужденного Фаниль Кадыров. За грехи Шелуханова перед исполкомом Казани расплатились его близкие, причем аккурат перед стартом процесса в апелляции. При этом Кадыров подчеркнул — гражданский иск потерпевшей стороной не заявлялся, то есть погашение было добровольным. Просил с учетом возраста, хронических заболеваний и заслуг Шелуханова в развитии системы ЖКХ в Казани и республики изменить приговор.

«Чрезмерно суровым и несправедливым» приговор в отношении «коммунального короля» Азино сочли и в прокуратуре. Согласно оглашенному в суде апелляционному представлению, гособвинитель просил заменить Шелуханову реальный срок условным, указывая, что наличие смягчающих при отсутствии отягчающих обстоятельств позволяло назначить такое наказание. О смягчении для Муртазиной надзорное ведомство не просило. Но указывало на желание обоих фигурантов возместить реальный вред и на отсутствие такой возможности до приговора — ввиду наложенного ареста на их имущество, что «многократно превышает стоимость причиненного ущерба». При оглашении приговора суд этот арест снял.

Против снисхождения к осужденным в Верховном суде РТ выступила лишь представитель потерпевшего Адель Закирова. Заметим, в 2008-м Шелуханов и сам баллотировался на пост главы исполкома города, правда, его считали скорее «страховочным кандидатом», чем реальным конкурентом Рафису Бурганову.

Против снисхождения к осужденным в Верховном суде РТ выступила лишь представитель потерпевшего Адель Закирова

«Недостоверные утверждения» и путевка на волю — через месяц

В совещательной комнате судьи провели порядка 10 минут. И согласились с Советским райсудом: вина Муртазиной и Шелуханова полностью доказана — в одном совместном и трех раздельных эпизодах хищений с общим ущербом в 3,7 млн рублей (от 870 до 990 тысяч рублей за помещение). Это кадастровая стоимость жилья, на деле отчужденные помещения были проданы по ценам от 1,3 до 1,7 млн рублей. В суде продавцы рассказали — деньги отдавали Шелуханову и Муртазиной.

Согласно теперь уже вступившему в силу приговору, в деле фигурируют четыре решения Советского райсуда Казани 2013—2016 годов о признании за подчиненными и родственниками осужденных права собственности на помещения площадью от 14 до 30 кв. м — две квартиры в доме 11 по улице Закиева, одна — по адресу Файзи, 12, последняя — на Бигичева, 12. Следствием установлено — Фемиду обманули, представив пакет подложных документов. В том числе выданные в 2013 году ордера 2005 года о предоставлении жилплощади работникам МУП «ЖКУ Советского района», справки о том, что иного жилья у них нет, заключенные договоры социального найма.

Экспертиза показала, по одному иску за фиктивную получательницу жилья — свою родную тетю — подписи ставила Муртазина. Сама тетя в суде призналась — о «своей» квартире в Казани и ее перепродаже за 1,7 млн рублей ничего не знала. Согласно приговору, документы по этому приговору осужденные фабриковали вместе, вместе делили и деньги. Причем по указке Шелуханова кадровики фальсифицировали данные трудовой книжки тети за 10 лет, разными почерками и чернилами. Надо же было обосновать, что жилье безвозмездно получает не случайный человек, а опытнейший «дворник».

Нюанс в том, что ни на момент обращения в суд, ни на момент регистрации муниципалы не били тревогу. Афера вскрылась лишь на фоне инвентаризации муниципальной собственности в 2018—2019 годах. И тут вдруг выяснилось — у МУПа, которым рулил Шелуханов, в начале 2000-х не было полномочий раздавать ордера и заключать договоры социального найма! Зато были старые бланки и переоборудованные в свое время под жилье технические помещения общедомового имущества.

Адвокаты тем временем подсчитали — до конца нового срока Шелуханову остался месяц

Напомним, раскручивали это дело сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома при оперативном сопровождении экономической полиции.

В приговор вошли утверждения Шелуханова, что он лишь подписывал ордера и договора соцнайма, но никого не обманывал, ни одного помещения не похищал и деньги от продажи не брал. Обвиняемый настаивал — его оговорили и сфабриковали дело, поскольку он «не согласился передать свой бизнес одному из представителей руководства республики...»

— Суд находит эти утверждения недостоверными, кроме показаний Шелуханова каких-либо данных в материалах дела не имеется и суду не представлено, — гласит приговор.

Верховный суд Татарстана вчера внес в этот итоговый документ важные правки. Признал смягчающим его вину обстоятельством добровольное возмещение ущерба ВИП-коммунальщиком и смягчил ему наказание по каждому из трех эпизодов мошенничества в значительном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а затем путем частичного сложения наказаний назначил окончательное — 1 год колонии общего режима. Это на 1 год и 6 месяцев меньше, чем давал Шелуханову Советский райсуд Казани.

Наказание Муртазиной в апелляции менять не стали. На выходе из зала она не сдержала слез. Адвокаты тем временем подсчитали — до конца нового срока Шелуханову остался месяц. Это с учетом задержания на 48 часов и домашнего ареста в 2019-м году (в расчете день домашки за день колонии общего режима) и содержания под стражей после приговора в 2021-м (день СИЗО за полтора дня колонии).