Экс-глава ТСЖ «Азино-1» Шелуханов признал вину в мошенничестве

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Следком по РТ завершил расследование уголовного дела экс-руководителя крупнейшего в Казани ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова и его соратницы Лейсан Муртазиной. Они обвиняются в мошенничествах с отчуждением из муниципального фонда трех лифтерских и дворницких, переоборудованных в жилые.



В истории разбирались сотрудники третьего отдела по особо важным делам Следкома по РТ и оперативники экономической полиции МВД республики. По результатам экспертизы ущерб по трем эпизодам оценен в сумму около 3 млн рублей.

На финише предварительного следствия оба обвиняемых признали вину, хотя на старте Шелуханов отрицал причастность.

По версии силовиков, Шелуханов незаконно оформлял ордера на нежилые помещения в качестве жилых, что давало возможность получить их в собственность путем обмана суда — предоставления ордеров и фальшивых документов о проживании в помещениях. Муртзину обвиняют, что она оформила помещение на свою родственницу, Шелуханова в тех же действиях через подставных лиц.

Далее квартиры были перепроданы. Потерпевшим признан исполком Казани.

Обвинение по этому делу утвердил первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин. Материалы направлены в Советский райсуд Казани вместе с ходатайством обвиняемых о рассмотрении в особом порядке.