В казанском СИЗО закрыли на карантин «коммунального короля» Азино

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Неявку на процесс осужденного ВИП-коммунальщика Казани Вячеслава Шелуханова констатировал сегодня Верховный суд Татарстана. В апелляционной инстанции было объявлено — его не смогли доставить для обеспечения видео-конференц-связи, поскольку Шелуханов находится на карантине, передает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, 20 мая текущего года Советский райсуд Казани признал этого фигуранта виновным по трем эпизодам афер с муниципальной недвижимостью и назначил 2,5 года колонии общего режима. При этом соратница Шелуханова Лейсен Муртазина за два эпизода мошенничества получила 2 года и 3 месяца условно с испытательным сроком в три года.

Приговор был обжалован. На прошлом заседании апелляционной инстанции процесс дошел до последнего слова. Сегодня ожидалось итоговое решение. Но ввиду неявки по болезни заседание отложили на сентябрь.

Напомним, на старте расследования в деле фигурировали больше 15 незаконно выданных ордеров на лифтерские и дворницкие в домах Азино, а к ответственности привлекали девятерых.