Огранка талантов: как поддерживать и удерживать одаренную молодежь в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Инвестирование в образование и профессиональное развитие — путь к строительству успешного будущего как для отдельно взятого человека, так и государства в целом. Именно поэтому стратегию выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 10 сентября обсуждали в Агентстве инвестиционного развития РТ. Здесь состоялся круглый стол по теме «Экосистема выявления, сопровождения и закрепления одаренных детей и молодежи в науке, спорте и искусстве». Модератором дискуссии выступил заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Александр Терентьев.

Потребность в инженерных школах

Почетным участником мероприятия стала Елена Шмелева — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Первым делом эксперт в области инновационного образования поблагодарила собравшихся за системное участие в федеральных инициативах по предоставлению условий для одаренных детей. По словам Елены Владимировны, в Татарстане создана насыщенная образовательная и ресурсная среда для развития молодого поколения, его интеграции в профессиональные и творческие сообщества. Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» сделала акцент на том, что технологии должны быть «направлены на то, чтобы создать равную инфраструктуру каждому ребенку, независимо от места проживания и дохода семьи». В этой связи она предложила обсудить достигнутые результаты и задачи, которые еще предстоит решить совместно.

По завершении мероприятия Елена Шмелева рассказала, что на встрече с президентом Татарстана, предшествовавшей круглому столу, обсуждался вопрос развития новых инженерных школ. Национальной программой запланировано создание 30 центров подготовки инженерных кадров на базе вузов и промышленных предприятий. И в числе первых такие учебные центры должны появиться именно в Татарстане.

Елена Шмелева уверена, что надо создать равную инфраструктуру каждому ребенку, независимо от места проживания и дохода семьи

Выбор трека

Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов рассказал, как сегодня реализуются Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи «Перспектива», принятая в 2012 году, и государственная программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015—2024 годы».

По его словам, 12—14-летние подростки первого набора сегодня учатся в выпускных классах, некоторые уже стали студентами. Вместе с ними учится и меняется и сам инновационный университет. С повышением молодежного возраста до 35 лет появились дополнительные образовательные и карьерные треки, расширилась линейка программ. То, что обучающие треки находятся на единой цифровой платформе, позволяет сохранять «цифровой след» студентов, фиксировать их успеваемость на разных этапах, а также копить баллы, которые потом можно потратить на обучение.

Сегодня каждый участник проекта составляет свою образовательную программу, получая оценку своих компетенций от опытных наставников. «Мы видим, как ученики начинают планировать профессиональное развитие. 80% учеников 7—8-х классов в ближайшие год-два планируют участвовать в большом количестве конкурсов и олимпиад. Старшеклассники, кто уже стал победителем или призером перечневых конкурсов, больше думают о поступлении в вуз или трудоустройстве, и лишь 35% планируют участвовать в конкурсах», — отметил спикер.

Айдар Акмалов рассказал, как сегодня реализуются Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи «Перспектива»

«100% Татарстан»

Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина начала свою речь не с достижений, а с вызовов, стоящих перед республикой.

Она перечислила мировые тренды, вписавшись в которые, можно исправить ситуацию. Так, по мнению Минуллиной, нужно брать курс на междисциплинарность, осваивание каждым человеком нескольких профессий в течение жизни и персонализацию обучения по примеру Финляндии. Подача материала должна производиться в новых форматах, с упором на видео и геймификацию. Спикер привела данные, что edutainment (практики обучения через развлечение) сейчас входят в тройку лидеров по привлечению частных инвестиций.

В действенности обучающего видеоконтента сотрудники АИР убедились, сформировав интеллектуальное деловое интернет-пространство «100% Татарстан», где отсняли и разместили свыше 600 видеороликов о республике, ее экономике, основных реализуемых проектах, национальных и культурных особенностях. «Мы фактически оцифровали всю республику. И это уникальный в своем роде проект», — не без гордости сообщила спикер.

Глава АИР рассказала о действенности видеоконтента на примере интернет-проекта «100% Татарстан»

Привлечение стобалльников

В своем выступлении первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин обозначил основные положения Стратегии-2030: улучшение системы здравоохранения, развитие рынка труда и социальной защиты и повышение качества образования. Документ полностью синхронизирован с национальными проектами и направлен на привлечение и удержание молодых ученых и исследователей.

Тему поддержал проректор КФУ Тимерхан Алишев, которому пришлось держать ответ о работе со стобалльниками и победителями олимпиад. Как выяснилось, татарстанские отличники нередко выбирают вузы за пределами республики. В то же время в КФУ в этом году поступили 147 выпускников из 32 регионов, написавших ЕГЭ на высший балл. По заверению Алишева, Татарстан — один из пяти регионов, куда больше приезжают для получения высшего образования, чем уезжают. Одним из решений по удержанию талантов он видит более глубокую работу со школьниками и охват программами профориентации не только учеников 10-х и 11-х классов, но и ребят помладше. Причем работать надо не только с выраженными научными талантами, нужно помогать развить способности каждого.

«С 1 сентября у нас в структуре университета открылся детский сад для работы с детьми с расстройствами аутического спектра», — рассказал проректор КФУ, добавив, что следующим шагом может стать создание для них начальной школы.

Ничего для молодежи без самой молодежи

Со стороны Министерства по делам молодежи на мероприятии присутствовал Тимур Сулейманов. Примечательно, что на тот момент он был в статусе первого заместителя министра, но уже на следующий день был подписан указ Рустама Минниханова о его повышении до главы Минмола.

Тимур Сулейманов: «Мы руководствуемся девизом «Ничего для молодежи без самой молодежи», и такой подход полностью себя оправдывает»

Рассказывая о стратегии своего министерства, Сулейманов отметил, что республика не просто вовлекает подростков и молодежь в запланированные мероприятия, а дает им возможность самим решать, что проводить и в каком формате. «Мы руководствуемся девизом «Ничего для молодежи без самой молодежи», и такой подход полностью себя оправдывает», — убежден руководитель профильного министерства.

По его словам, молодежь слишком разная, под этим понятием объединены лица в возрасте от 14 до 35 лет. При этом между ребятами в возрасте 14—16 лет и молодыми людьми, которым по 30—35 лет, психологический разрыв просто огромный, в разы больше, чем между 30-летними и пенсионерами. У них кардинально различаются интересы, мотивы к учебе, жизненные ориентиры. Поэтому, чтобы у каждого была возможность выстроить свою траекторию развития и раскрыться в личностном и профессиональном плане, нужно отталкиваться от их запросов, а не навязывать свои. По этой схеме выстроен и молодежный региональный парламент. Молодых политиков-самовыдвиженцев из районов выбирали их земляки.

«Без молока сливок не бывает», — процитировал представитель Минмола татарскую пословицу. «В нашем случае это о том, что для появления талантливой молодежи надо развивать всю молодежь, помогать ей раскрывать свои способности». По его мнению, делать это нужно со школы, с детских лагерей и подростковых клубов.

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