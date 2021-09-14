Это был вечер Дрейера: в истории «Рубина» случился самый огненный дебют

Главные итоги матча «Рубин» — «Урал»

Матч против безнадежного аутсайдера РПЛ екатеринбургского «Урала» не предвещал для «Рубина» никаких особых интриг. Однако на деле мы увидели целую россыпь индивидуальных сюжетов. «Рубин» вновь приехал играть домой, где команда брала золото, здесь же состоялось триумфальное возвращение Хвичи, и произошел мощнейший дебют в РПЛ датчанина Андерса Дрейера, оформившего хет-трик. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первой игры перезагрузившегося «Рубина» после перерыва.

Очередное возвращение на Центральный стадион пошло на пользу

Уже в очередной, и трудно посчитать который по счету раз «Рубин» возвращается на родной и пропитанный всеми главными победами клуба Центральный стадион.

Причина стара как мир: на «Ак Барс Арене» вновь чинят и «лечат» травяное покрытие. И это учитывая уже почти с десяток смен газонов на этом стадионе. Если поначалу казалось, что «Рубин» и руководство стадиона все-таки нашли общий язык и договорились, что больше те свадеб на арене устраивать не будут, и казанцы продолжат играть на 45-тысячной арене, то осенью стало очевидно — приоритет отдается предстоящей игре сборной России, которая должна будет провести здесь матч со словаками.

Дело даже дошло до президента республики, который взял вопрос под свой контроль. На высшем уровне из Казани заверили РФС, что поле будет готов в надлежащем виде, так что «Рубину» пришлось потесниться и вновь возвращаться на старенький, но уютный Центральный.

Лучше ли здесь поле? Визуально выглядело да. Фото rubin-kazan.ru

Лучше ли здесь поле? Визуально выглядело да. Комки газона не вылетали из под бутс игроков, как это было в начале сезона, когда «Рубин» принимал соперников на «Ак Барс Арене». Хотя неделей ранее футболист «Реала» Гарет Бейл, приезжавший вместе со сборной Уэльса, остался им недоволен, заявив, что тот был сухой. Да и Леонид Слуцкий после игры отмечал, что газон плох «и там, и там».

— Если бы мы на базе своей играли, было бы вообще супер, — то ли пошутил, то ли всерьез говорил после матча наставник «Рубина».

Так или иначе, перезагрузка после катастрофы в Лиге конференций «Рубину» была определенно нужна. И почему бы не перезапуститься трехматчевым камбэком на продуваемый ветрами двух рек, но такой теплый для олдовых болельщиков стадион?

Дрейер в России: хет-трик в первом матче и гол первым касанием мяча. Главное, чтоб не вышло как с Эдуардо

Полной безнадежностью был пронизан перерыв на игры сборных для казанского клуба. Мало того, что до перерыва «Рубин» с каждым новым матчем выглядел все менее убедительно, а в 6 туре и вовсе безвольно проиграл «Краснодару», так и в паузе умудрились уступить все тем же «быкам» в еще более беспросветном поединке. Разве что новичков удалось немного «обкатать». Андерс Дрейер и Герман Нуга остались, пожалуй, самыми светлыми пятнами того убийственно-зевотного матча.

Однако за час до начала поединка с «Уралом» оптимизма у всех, сопереживающих «Рубину» поприбавилось. Оказалось, что отсутствовавший почти месяц Деспотович, а также Хвича Кварацхелия, получавший травму, наконец-то готовы выйти на поле. Вышел на поле и новый датский полузащитник.

Грузинский хавбек организует два первых гола, а Дрейер первым же касанием в своей казанской карьере красивым переводом пяточкой отправляет мяч в ворота «Урала». Смотрим и загадываем, что это красивое начало долгой победной истории игрока в составе «Рубина».

Уже ближе к концу игры Дрейер сделает второй гол для себя сам. Он прессинговал защитников «Урала», дождался, когда те ошибутся не решив кому брать игру на себя, убежал от них, убрал на замахе защитников и аккуратно положил мяч в правый угол ворот.

Ну а последний в одно касание «замкнул» находясь прямо перед воротами и оставленный всеми защитниками «Урала». Но тут стоит отметить виртуозные действия Ин Бома, сделавшего этот гол от его начала и до конца.

Последний раз так громоподобно в «Рубине» дебютировал дорогостоящий бразилец Карлос Эдуардо, купленный из Бундеслиги за 20 миллионов евро в 2010 году. В своем дебютном матче на том же Центральном стадионе он вышел против пермского «Амкара», забил два, один не засчитали. И все тогда ему прочили звездную карьеру в России и Лиге Чемпионов, начинавшейся той же осенью. Закончилось все бесконечным лечением бразильца и отсутствием любой пользы в те редкие игры, когда он все же на поле выходил.

Хвича отучивается от перетягивания игры на себя

Возвращение Хвичи Кварацхелии вышло таким, каким его можно было бы представить в сюжете какой-нибудь красивого сериала.

Впрочем, грузин не вернулся как мессия, призванный вывести команду из темного периода. Ведь проблемы «Рубина» начались еще тогда, когда Кварацхелия играл и был на ходу. В двух играх с «Ракувом» он сильно заигрывался, тянул игру на себя, а вывести команду дальше так и не смог. Потом уставшим на замену выходил в игре с «Крыльями Советов», где тоже ничем кроме пары накруток защитников не запомнился.

Зато вчера его выступление было таким, к чему привыкли казанские болельщики. Хвича играл агрессивно, постоянно просил мяч у партнеров, шел в обводку, искал нестандартные возможности выйти из двойной опеки, которую на него повесил Игорь Шалимов. Посмотрите, как мастерски он нашел решение, когда сразу два уральца зажали его в тиски и левой бровки, что в итоге привело ко второму голу в ворота Ильи Памазуна.

Было видно, что Кварацхелия соскучился и изголодался по футболу. Но что самое приятное — грузинский полузащитник не заигрывался с мячом и не тянул игру на свой фланг, как это было в начале нынешнего сезона.

Похоже, тренерский штаб наконец-то поработал с игроком и «поставил голову» тому так, чтобы отучить от множества эффектных, но бессмысленных движений на своем фланге, и призвали работать больше на команду. И два мяча в исполнении «Рубина», в которых Хвича лишь ассистент — отличный тому показатель.

У «Рубина» все еще хватает проблем

При всей эйфории после игры с «Уралом» все же стоит делать скидку, что это безнадежный аутсайдер, набравший в семи играх сезона лишь 2 очка. Такие серьезные провалы в обороне, после которых забивал Дрейер и тем более автогол Мамина — это для пособия, как играть не надо, если вы хотите играть в Премьер-лиге.

Даже на фоне екатеринбуржцев было заметно, что «Рубину» не хватает сил и стабильности, чтобы ровно провести весь поединок. После взрывных стартовых 15 минут казанцы сбавили и стали отдавать игру гостям. А незабитый мяч в исполнении Ильи Самошникова кажется подкосил футболиста. Рамазан Гаджимурадов легко обходил защитника и накручивал того в нескольких эпизодах. В итоге защитник травмировался.

С другой стороны, именно в такой игры с проблемной командой и было необходимо возвращаться в сезон. Казанцы перезагрузились психологически за эти две недели. Теперь важно отстроить и взаимопонимание на поле. Избиение «Урала» оказалось как нельзя кстати. Здесь было право на ошибку. С «Зенитом» его может не быть.

Эрик Добролюбов