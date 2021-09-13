«Нам предлагали провести форум онлайн, но мы отказались. Важно, чтобы спикеры приехали в Казань»

Глава АИР Талия Минуллина объяснила, почему Всемирная конференция TCI на 500 человек пройдет в камерном отеле Kazan Palace by Tasigo, а не в «Казань Экспо»

Фото: Максим Платонов

— У Татарстана есть неоспоримое преимущество в кластерном развитии, и не только в традиционной сфере промышленной кооперации. Казань готова поделиться опытом привлечения крупных международных мероприятий и хотела бы услышать мнения зарубежных коллег из Сингапура, Китая, Колумбии. Новый взгляд на стороны всегда полезен, — объясняли сегодня организаторы цель проведения Международного кластерного форума «Глобальная конференция TCI 2021», который откроется 15 сентября. Казань впервые становится местом большой дискуссии среди авторитетных зарубежных и российских экспертов в области циркулярной экономики, экологии и smart-решений для построения «умных» городов. В прошлом году мероприятие отказались проводить онлайн, так как важно, чтобы спикеры приехали лично, ответила глава АИР Талия Минуллина на вопрос о том, почему из-за COVID-ограничений конференцию решили перенести на год позже.

Гранды мировой экономики едут в Казань

Казань дождалась встречи с крупными мировыми экспертами — участниками Международного кластерного форума «Глобальная конференция TCI 2021». 24-я Всемирная конференция TCI Global, которую пришлось отложить на год из-за COVID-ограничений, откроется на этой неделе в Казани. По своему охвату и популярности ее можно сравнить даже с известной всемирной торговой ярмаркой Expo, но только в области бизнеса в широком смысле этого слова. На приуроченной к этому событию пресс-конференции глава АИР Талия Минуллина сообщила, что на мероприятие приедут свыше 500 зарубежных гостей из 25 стран мира. Среди них министры Евразийской экономической комиссии, руководство Агентства стратегических инициатив, KPMG, Coca-Сola, DIDI, ТЦ «Мега», ПАО «Татнефть», «Газпромбанка», Фонда «Сколково», Международного фонда технологического развития, Strategy Partners Group, а также представители правительства РФ. Ожидается прибытие президента TCI Network и первого заместителя Всемирного банка Эмилиано Дуччи, исполнительного директора Института стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса Кристиана Кетелса, а также бывшего главного архитектора Барселоны (2011— 2015 годы) Висенте Гуаярта, ныне руководителя лаборатории экспериментального проектирования городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ (Испания). Кроме того, будут авторитетные спикеры из Китая, Сингапура, Колумбии.

Основная тема XXIV Всемирной конференции TCI Global обозначена как «Создавая устойчивое будущее в партнерстве». На повестку дискуссии вынесены три направления — это «зеленая» экономика (декарбонизация), «умные» решения для построения smart city, циркулярная экономика. В дополнение к ним будут рассматриваться вопросы развития промышленных кластеров в городском пространстве, туристических кластеров, креативной индустрии.

Рафинат Яруллин, выступающий соорганизатором, добавил, что будет изучаться опыт применения технологий мусоросжигания. Фото: tatarstan.ru

Татарстан покажет «зеленые» достижения

Отметим, что Всемирная конференция TCI Global впервые пройдет в России. По словам Талии Минуллиной, до сих пор эти проблемы обсуждались лишь на европейских дискуссионных площадках — в Канаде, Франции, США. А значит, российский опыт здесь просто априори не затрагивался и не оценивался и, похоже, остается незнакомым. В этом смысле татарстанские проекты в этих областях будут подвергнуты своеобразной международной экспертизе. Татарстан намерен представить на конференции свои достижения преимущественно в трех основных областях и услышать мнения зарубежных экспертов с точки зрения накопленных мировых решений. Так, глава «Татнефтехиминвест-холдинга» и президент нефтехимического кластера «Иннокам» Рафинат Яруллин, выступающий соорганизатором, добавил, что будет изучаться опыт применения технологий мусоросжигания.

— В Японии работают 1 062 завода, и мы хотели обменяться опытом в этой сфере, — сказал он. Кроме того, на повестке технологии применения водорода как основного топлива будущего, построение кооперационных связей внутри кластеров.

На вопрос о том, что даст эта конференция Казани, глава АИР ответила предельно лаконично: «Новый взгляд со стороны на развитие регионов».

Опережая вопросы журналистов о расходах, она сообщила, что форум проходит без бюджетных затрат, хотя выступление спикеров — платное. Иначе говоря, форум, видимо, оплачивается частными спонсорами.

— Нам интересны новые решения, новые подходы и мнения, которыми предстоит обменяться на форуме, — заметил Рафинат Яруллин.

По словам Талии Минуллиной, Татарстан выиграл заявку на проведение международного форума еще в 2020 году, но из-за ограничений вынужден был перенести его на этот год. Фото invest.tatarstan.ru

Именно по этой причине татарстанские организаторы отказались от проведения конференции в дистанционном режиме в прошлом году. По словам Талии Минуллиной, Татарстан выиграл заявку на проведение международного форума еще в 2020 году, но из-за ограничений вынужден был перенести его на этот год.

— Нам предлагали провести онлайн, но мы отказались. Нам важно, чтобы спикеры приехали в Казань, — подчеркнула глава АИР.

Почему в Kazan Palace by Tasigo, а не в «Казань Экспо»

Однако конференция все равно не сможет принять всех гостей из-за пандемии. В целях обеспечения необходимых мер безопасности число участников мероприятий конференции ограничено — 350—500 человек (в том числе онлайн-участники). Поэтому принято решение провести форум в гибридном формате с подключением экспертов по видео-конференц-связи. Ограничения Роспотребнадзора будут действовать и при рассадке гостей на пленарной конференции: будут допущены не более 150 человек.

Теоретически для размещения большого количества гостей больше всего подходили просторные залы «Казань Экспо». Но вместо него выбраны камерные залы отеля Kazan Palace by Tasigo. Отвечая на этот вопрос, Талия Минуллина сообщила, что выбор в его пользу обусловлен тем, что до сих пор остается недостроенной гостиница возле «Казань Экспо», поэтому размещать гостей рядом с выставочным центром негде. Заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», вице-президент ассоциации «Иннокам» Лейсан Абзалилова добавила, что европейские эксперты выбрали место в центре Казани, чтобы гости могли побывать на экскурсиях по городу.

Возвращаясь к основной теме, организаторы отметили, что в глобальном масштабе кластеры являются эффективными инструментами для обеспечения технологических прорывов и создания постиндустриальной экономики. По данным АИР, сегодня в Татарстане работают 14 территориально–промышленных кластеров. Правда, они не формализованы учредительными документами, но по сути являются таковыми. Наиболее сильные кластеры — в нефтехимии, IT-технологиях, промышленности.

Вице-президент ассоциации «Иннокам» Лейсан Абзалилова добавила, что европейские эксперты выбрали место в центре Казани, чтобы гости могли побывать на экскурсиях по городу. Фото tatar-inform.ru

— Кластерная политика достаточно серьезно развита в республике. Сюда относятся Камский инновационный территориально-производственный кластер (ИННОКАМ), кластеры нефтехимии, машиностроения, медицины, образования, IT и так далее. Таким образом, Татарстан сможет продемонстрировать свои наработки и в этом направлении, — с гордостью сказала глава АИР РТ.

— Нет ни одного предприятия, которое не было бы вовлечено, — добавила Абзалилова.

Правда, несколько лет назад кластеры лишились федеральной господдержки для поддержания инновационной среды.

— Возможно, что проведение этой конференции подтолкнет к возобновлению этих программ, — заключила Талия Минуллина. Добавим, что в рамках конференции пройдут не только экспертные сессии с круглыми столами, но и кластерные туры с выездом на место.

