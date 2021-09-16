«Народный контроль»: без автобусов с перекрытыми дорогами и своим бельем в детскую инфекционку

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

Порядка 5,9 тысячи обращений подали татарстанцы в систему «Народный контроль» за последний месяц — это чуть меньше (на 400 заявок), чем в предыдущие месяцы. От казанцев и жителей пригорода столицы поступило более 3 400 жалоб, количество заявок от челнинцев перевалило за 1 000. Если летом население республики больше жаловалось по вопросам содержания дорог и строительным недочетам, то сейчас много обращений по отсутствию уличного освещения, городских автобусов на линиях, тротуаров и «лежачих полицейских» рядом со школами. Также немало возмущений вызывает низкое качество медобслуживания в ряде районов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



До дома — в полной темноте

Казанец Денис В. обратился на портал «Народный контроль» с жалобой на то, что «на дублере Ф. Амирхана от дома 12а до дома 16к2 отсутствует освещение, в вечернее и ночное время ничего не видно». Мужчина просит «установить фонарные столбы с освещением дороги и тротуара на всем участке дублера». Его заявку поддержали еще 83 человека. Как пишет Аниса Ц., «уже много лет тут нет освещения, зимой вообще страшно по улице ходить».

Исполнение заявки, которая пока находится «в работе», было назначено Минстрою РТ, а затем Комитету внешнего благоустройства Казани.

Мужчина просит «установить фонарные столбы с освещением дороги и тротуара на всем участке дублера»

Для безопасности детей — «лежачий полицейский»

Рекордное количество лайков набрала заявка от Нияза К., который просит обеспечить безопасность для школьников на дорожном переходе по ул. Рауиса Гареева, Ферма-2:

«Ежедневно к лицею 186 через дорогу по пешеходному переходу переходят дорогу дети. В целях повышения безопасности дорожного движения, прошу рассмотреть возможность (в том числе в соответствии с п 6.4 ГОСТ Р 52605-2006) обустройства искусственной неровности на указанном участке», — пишет мужчина.

Его обращение поддержали 260 человек. Так, Сергей Ж., отметил, что на этой дороге — большой поток машин и раз уж нет светофора, то нужен хотя бы «лежачий полицейский» на этом участке шоссе: «Нельзя рисковать жизнью и здоровьем детей в пользу скорости и удобства проезда машин». Наталия И. скептически заметила: «известно, что ответ будет звучать, типа — дорога для общественного транспорта не может быть оснащена лежачими полицейскими» и тут же добавила: «но светофор же можно установить».

Ответственным за исполнение этой заявки определена администрация Вахитовского и Приволжского районов г. Казани. Пока она имеет статус «в работе».

Кроме этой заявки, в «Народный контроль» от жителей Казани в категорию «Организация дорожного движения» за месяц поступило более 230 жалоб.

На этой дороге — большой поток машин, и раз уж нет светофора, то нужен хотя бы «лежачий полицейский»

Чтобы удобнее добираться до детсада

Жители Набережных Челнов просят обустроить путь для пешеходов по направлению к детсаду №55, расположенному в 56-м комплексе. Виктория Л. сетует: «Для того, чтобы пройти к саду от дома 56/23 (через который ходят и дети, живущие в соседних домах) необходимо перейти проезжую часть, пройти по тротуару, затем перейти проезжую часть обратно и зайти в ворота садика. Прошу заасфальтировать дорожку вдоль забора со стороны 56/23». Заявку поддержали еще 23 жителя автограда.

Ответственная за исполнение заявки администрация Центрального района Набережных Челнов ответила на просьбу следующее: «Напротив ДОУ №55 «Шалунишка» проложен тротуар, по которому осуществляется движение по микрорайону. Укладка дополнительного тротуара не требуется».

Недовольная ответом чиновников автор жалобы добавила в комментарии, что «ранее были установлены знаки пешеходного перехода, но водители все равно не пропускают пешеходов. По ГОСТу, если с двух сторон дороги находятся административные или жилые здания, то пешеходные дорожки должны быть также с двух сторон». Поэтому попросила «повторно рассмотреть заявку, сфотографировать ситуацию объективно: в час пик, когда ведут детей в сад и так, чтобы была видна ситуация на дороге».

Статус ее заявки — «в работе».

Жители Набережных Челнов просят обустроить путь для пешеходов по направлению к детсаду №55

«Посмотришь на карту, кругом дороги, а на деле бурьян с колеей»

На отсутствие дороги жалуются и жители Заинска. Житель города Геннадий Л. возмущен тем, что перекрыли движение по ул. Тавлина, 26.

«Как теперь жителям улиц Жукова, Кул Гали, Сары Садыковой добираться до ближайших продуктовых магазинов «Пятерочка», «Акчарлак», «Стройград» и других? Пешком с тележками? Тогда асфальтируйте как указано на карте города участок ул. Жукова — ул. Чулпан», — возмущается местный житель.

С ним согласны и другие заинцы: «Теперь, чтобы добраться до магазина, 500 метров надо идти пешком или — 2 километра в объезд. А жители этого района в основном преклонного возраста. Головой-то надо думать, когда что-то закрываете». Есть и те, кто призывает городские службы к активным действиям: «пусть делают дорогу и убирают блоки от Тавлина 14, посмотришь на карту, кругом дороги, а на деле бурьян с колеей или блок лежит».

«Рассмотрено на комиссии по БДД и принято положительное решение», — ответил на эту заявку исполком Заинского района.

«Перекрыли самую широкую дорогу и тротуар»

На «содержание и ремонт муниципальных дорог» пожаловались и жители Альметьевска. Обращение оставила Наталья Г. и ее поддержали 77 человек:

«Возле улиц Аминова, 6 и Гафиатуллина, 52 перекрыли самую широкую дорогу и тротуар для пешеходов. Как теперь добираться пожилым людям и мамам с колясками? Перекрыли большую часть парковки для автомобилей. Многие автомобили будут стоять у дома, а это значит не будет проезда».

С ней согласны и другие жители домов, одни пишут, что из-за строительства нового дома дорогу перекрыли, а о жителях не подумали: «Пожилые люди, мамочки с детьми и школьники должны делать целый крюк! А что творится с парковкой, до этого перекрытия места не хватало, а сейчас вообще кто, где успеет! Скоро зима, страшно представить, что будет». Другие тоже возмущены новыми условиями: «это хорошо что строят дома и садики, но к ним же проехать надо еще, про машины тоже не надо забывать, им же проезд и стоянка нужны».

Заявка от альметьевцев в систему «Народный контроль» поступила 2 сентября, спустя 2 недели, ответственный за ее исполнение исполком АМР сообщил в системе, что заявка решена, и «для удобства пешеходов вдоль строительной площадки построена пешеходная дорожка».

На «содержание и ремонт муниципальных дорог» пожаловались и жители Альметьевска

«Постельного белья для детской кроватки в инфекционке не предусмотрено»

Жительница Набережных Челнов Альфира Т. пожаловалась на плохие условия в детской инфекционной больнице.

«Постельного белья для детской кроватки не предусмотрено, пришлось привезти свое, чтобы ребенку не спать на голом холодном матраце. Лекарства привезли свои для лечения. Вопрос: для чего кладут в больницу, если можно со своим лечиться дома?».

Женщину поддержали еще восемь человек. Согласилась с Альфирой и Ирина С., отметив, что «отвратительное обслуживание пациентов в инфекционке продолжается не первый год».

Решение проблемы назначено республиканскому Минздраву, где ответили следующее: «Администрация ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» связалась с автором обращения по указанному телефону. При разговоре автор отрицает факт обращения в ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница» и утверждает, что жалоб не писала».

Жительница Набережных Челнов Альфира Т. пожаловалась на плохие условия в детской инфекционной больнице

В очереди на сдачу анализов — 2 часа

Еще одну жалобу на качество медобслуживания подали жители Азнакаево. Елена З. выразила недовольство большими очередями в городской поликлинике:

«Огромные очереди на сдачу анализов крови на 1-м и 2-м этаже. В 217 каб. по 2 часа люди ждут в тесном душном коридорчике, какая уж дистанция! Раньше можно было сразу на все анализы пробирку в 112 набрать, теперь говорят пробирок нет, приходится в 2-3 каб. очереди отстоять!».

В своем ответе Минздрав РТ объяснил возникшие очереди «эпидемиологической обстановкой по COVID-19» и тем, что «увеличилось количество заборов крови с забором на дому, что привело к большему расходу пробирок (вакутейнеров) для забора крови из вены в связи с чем пациенты сдают анализ крови для данного исследования из пальца непосредственно в поликлинике». Свою роль сыграл и возросший осенью «поток пациентов, сдающих анализы по заболеванию и тех, кто проходит периодические медицинские осмотры». Заявка в статусе решенной.

«Последние 3 года транспорта нет вообще»



Жители Нижнекамска не перестают высказывать недовольство работой общественного транспорта. Юлия Б. интересуется: «Когда в Нижнекамске будут ходить автобусы регулярно?Начался учебный год, дети ездят в школу, спортивные секции. Но приходится идти пешком под дождем, либо вызывать такси. Если повезло дождаться 56-й автобус, то он забит пассажирами. После 19 часов автобусов нет совсем. Прошу решить проблему».

Ответственным за решение проблемного вопроса назначен исполком НМР. Однако, как считает одна из жительниц Нижнекамска, «Исполнительный комитет Нижнекамска не может этот вопрос решить уже много лет. Смысл ему переназначать заявку?! Последние 3 года транспорта нет вообще!».

Наталия Ч., тоже поддерживает обращение Юлии: «Очень поддерживаем! Нужны автобусы ученикам, учителям, воспитателям к шести на работу, мамочкам с детьми в садик, да и всем людям нужны, которые работают и живут в Нижнекамске, и тем, кто работал на благо города, тоже нужны. Трамваи обещали 20 лет». У заявки, поданной 9 сентября, уже 33 лайка а ответа от чиновников еще не поступило.

