Татарстанцы с ОВЗ теперь могут бесплатно получить киберпротез

Искусственная рука позволяет двигать пальцами

Фото: Максим Платонов

Современные технологии сделали значительный рывок в области протезирования. До недавнего времени максимум, на что могли рассчитывать инвалиды, — обычный косметический протез, который не дает возможности совершать какие-то движения. На сегодняшний же день есть уже так называемые киберпротезы, способные заменять человеку пальцы. В Татарстане их бесплатно получили уже около 30 человек в рамках государственной программы «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья», которая реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке компании «Моторика» и региональных центров Фонда социального страхования РФ.

Прыжок от Первой мировой до современности

В пятницу в Казани в OOO «3D клиника Мастер Ортопед» 24-летней Татьяне поставили протез нового поколения — киберпротез. Из-за врожденной аплазии кисти (врожденный порок развития, — прим. ред.) родилась без руки. До вчерашнего дня она пользовалась обычным косметическим протезом, который выполняет только декоративную функцию: что такое двигать пальцами — она не знала. Теперь же в ее распоряжении устройство, которое дает возможность полноценно пользоваться рукой, выполняя функции пальцев.

В российской медицине киберпротезы такого уровня начали применять только с 2017 года. До этого инвалидам могли предложить только косметические протезы, использовавшиеся еще со времен Первой мировой войны. В девяностые уже были разработаны протезы, которые давали возможность двигать кистью (например, брать в горсть предметы). Но относительно мелкая моторика была по-прежнему недоступна. И вот наконец был совершен резкий прыжок в будущее: компания «Моторика» разработала новые киберпротезы, которые могут бесплатно получить те, кто в них нуждается, в рамках государственной программы «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья», которая реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке региональных центров Фонда социального страхования РФ.

По словам Садыкова, одна девочка через 6 месяцев с момента начала ношения протеза научилась с помощью него делать себе маникюр

— На сегодняшний день технические средства реабилитации предоставляются на бесплатной основе, — рассказал директор по региональному развитию ООО «Моторика» — резидента инновационного центра «Сколково» Руслан Садыков. — Но при этом каждый человек, который хочет получить данный вид изделия, должен иметь индивидуальную программу реабилитации, которую он может получить в Бюро медико-социальной экспертизы. Она должна показать, что у человека есть показания к использованию такого протеза и нет противопоказаний.

От кружки до маникюра

Особенно важное значение киберпротезы имеют для детей. Благодаря таким устройствам дети с раннего возраста приучаются носить протез и, соответственно, быстрее адаптируются к самостоятельной деятельности.

И если на начальном этапе достижением является уже то, что ребенок научился держать в руках кружку, то через некоторое время он оказывается способен выполнять и гораздо более сложные действия. Так, например, по словам Садыкова, одна девочка через 6 месяцев с момента начала ношения протеза научилась с помощью него делать себе маникюр. Что интересно, при изготовлении таких изделий учитывается и мнение самих детей. Они предлагают свои идеи по дизайну и цветовым решениям протезов.

К слову, разработчики подходят к своему делу очень творчески, и в наличии устройства с самым разным оформлением и разной окраски. Детей, которым ставят такие протезы, задействуют в разных медийных проектах для привлечения внимания к этой теме. Так, «Моторика» совместно с Nike открыла проект «Спорт без исключений» — короткометражный фильм о детях без рук, которые занимаются любимыми видами спорта, несмотря ни на какие трудности. А еще для них организовывают разные акции — например, личную встречу с кумиром из футбольной команды «Спартак». Для всех людей с киберпротезами проводится проект «Кибатлетика» — соревнования по выполнению самых простых действий для ускорения адаптации к устройству.

Татьяна стала вторым пациентом в клинике OOO «3D клиника Мастер Ортопед», которому выдали такое изделие

Рука, управляемая мобильником

Еще одна особенность киберпротеза — то, что им можно управлять при помощи мобильного приложения. В нем можно настроить устройство на выполнение определенных жестов. А благодаря специальной встроенной функции разработчики могут отслеживать тот период времени, в течение которого протез используется, а также используется ли он вообще. При желании человек может даже установить на нем опцию PayPal, чтобы расплачиваться за покупки с помощью телеметрии.

Потребность в протезах на сегодня очень большая. Так, по словам Садыкова, во всей стране счет таких людей идет на десятки тысяч. С 2017 года в России произвели и установили уже порядка 3 тысяч активных протезов кисти, предплечий. А в Татарстане их получили уже около 30 человек.

Татьяна стала вторым пациентом в клинике OOO «3D клиника Мастер Ортопед», которому выдали такое изделие. До нее искусственную руку получил мужчина с производственной травмой. На днях киберпротез установят уже третьему пациенту.

1 / 12 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов