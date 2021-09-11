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Видеоопрос: «Нужно ли применять санкции к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса?»

00:00, 11.09.2021
Видеоопрос: «Нужно ли применять санкции к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса?»
Фото: Максим Платонов

Большинство трудоустроенных россиян, которые сделали прививку от ковида, против санкций к коллегам, не желающим вакцинироваться, говорится в результатах исследования SuperJob. Лишь каждый десятый считает, что нужно вводить санкции, так как заболевший человек представляет опасность и выбывает из рабочего процесса, тем самым увеличивая нагрузку на других сотрудников.

— Как вы считаете, нужно ли применять какие-либо санкции к сотрудникам, которые не хотят вакцинироваться? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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