Видеоопрос: «Нужно ли применять санкции к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса?»
Большинство трудоустроенных россиян, которые сделали прививку от ковида, против санкций к коллегам, не желающим вакцинироваться, говорится в результатах исследования SuperJob. Лишь каждый десятый считает, что нужно вводить санкции, так как заболевший человек представляет опасность и выбывает из рабочего процесса, тем самым увеличивая нагрузку на других сотрудников.
— Как вы считаете, нужно ли применять какие-либо санкции к сотрудникам, которые не хотят вакцинироваться? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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