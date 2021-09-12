Видео недели: взрыв дома в Ногинске, Кубок Стэнли в Нижнекамске и возвращение Нео

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Чудом выжила во время взрыва

Трагическое происшествие в среду произошло в подмосковном Ногинске. Ударная волна от взрыва бытового газа в квартире, где жила многодетная семья, разрушила 4 этажа в многоэтажном доме. Спасатели во время разборов завалов обнаружили тела семи погибших. Живыми из-под обломков извлекли 9 человек. Всего пострадали 22 жителя дома. Момент взрыва попал на камеры уличного видеонаблюдения.

Во время спасательной операции на камеры очевидцев попал момент, когда к самому краю стены разрушенного дома подошла маленькая девочка, которой чудом удалось выжить. Люди, находившиеся около места трагедии, кричали ей, чтобы она не двигалась, иначе упадет. Сидя на руинах, малышка спокойно дождалась спасателей, которые на руках ее спустили на землю.

Трагедия на дороге

Серьезное ДТП произошло в четверг утром на 71-м километре трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Водитель автомобиля Honda, выйдя на обгон, выехал на встречку и врезался в микроавтобус Ford с пассажирами, ехавшими из Казани в Заинск. Удар от столкновения был такой силы, что автобус выкинуло на обочину, где он опрокинулся на бок.

Водитель легковушки погиб на месте. Пострадали 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 1 ребенок — его и еще 8 человек госпитализировали. Видео с места смертельного ДТП появилось в соцсетях: на кадрах видно, что по всей дороге разбросаны части авто, на обочине на боку лежит микроавтобус.

Президент простился с другом



В пятницу в Москве простились с трагически погибшим 8 сентября на учениях в Норильске главой МЧС России, генералом Евгением Зиничевым. На церемонию прощания приехал президент страны Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу, постоял возле него, наклонился и задержался на несколько секунд, перекрестился, после чего выразил соболезнования вдове и сыну министра.

По слухам, Зиничев был другом Путина, так что на этих кадрах мы видим, возможно, не рядовое прощание президента с министром. Эксперты предполагают, что и церемония прощания была закрытой от журналистов еще и потому, что для президента это был слишком личный момент.

Мечты сбываются

Командование танкового училища Казани на этой неделе помогло исполниться мечте 6-летнего мальчика, страдающего сложным иммунологическим заболеванием. Одним из его заветных желаний было покататься на настоящем танке. С просьбой исполнить мечту к военным обратились родители ребенка.

Сначала маленькому Егору и его 10-летнему брату на экскурсии показали историческую и современную технику, тренажерный класс, где учатся будущие офицеры. Мальчишки даже попробовали управлять танком, правда, на современных симуляторах. А потом ребят покатали на настоящем танке Т-72Б3.

«Сюрприз» для губернатора Приморья

Казусный случай, от которого и смешно, и грустно, обнародовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он решил неожиданно проверить, как идет затянувшееся строительство новой школы в селе Волчанец.

Ворота на стройку оказались закрыты. Отворить их руководителю края взялся охранник. Со своей задачей он справился с большим трудом, поскольку был мертвецки пьян и едва стоял на ногах. Видео Кожемяко опубликовал в своем Телеграм-канале: на кадрах охранник, пытаясь открыть одну из створок ворот, падает и заверяет главу региона, что рабочие на месте и трудятся. Разумеется, на территории стройки не оказалось ни одного строителя, по всему видно, что процесс стоит. Кому-то в Приморье на этой неделе крупно не повезло.

Вспоминая рок-легенду

В Инстаграм-аккаунте музыкального проекта «Кино» (в котором играют трое музыкантов легендарной рок-группы) опубликовали архивное видео. На нем — момент репетиции. «Покопались в архивах и нашли атмосферное видео с репетиции КИНО. 1986 год. Запись не очень качественная, но вообще там звучит «Мы хотим танцевать». А раз хотят, то и танцуют!» — гласит подпись под публикацией.

Кубок Стэнли со второй попытки приехал в Нижнекамск



В четверг днем нижнекамцы устроили длиннющую очередь возле городского ледового дворца — они хотели увидеть своим глазами Кубок Стэнли. Его в свой родной город привез победитель прошедшего сезона НХЛ, защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнингс» Михаил Сергачев, который начал спортивную жизнь в спортшколе «Нефтехимик». В прошлом году хоккеист впервые стал обладателем главного трофея НХЛ, но ситуация с ковидом и закрытые границы не позволили привезти кубок на Родину.

В это раз все удалось. Теплый прием хоккеисту сначала устроили в аэропорту «Бегишево», потом его ждали в родной школе №31 и других местах города. Кубок Стэнли пробыл в Нижнекамске до вечера. На следующий день еще один российский хоккеист, выступающий за «Тампу», вратарь Андрей Василевский повез его в Уфу.

А в среду оба чемпиона стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Хоккеисты рассказали о своей надежде выступить на предстоящей в феврале зимней Олимпиаде, повторили танец, который разошелся по соцсетям с празднования победы во Флориде под песню «Крошка моя», и дали ведущему Ивану Урганту подержать перстень обладателя Кубка Стенли.

И звезды падают

Тизер к новому фильму с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях представил на уходящей неделе стриминговый видеосервис Netflix. Актеры снялись в комедийной драме «Не смотрите наверх». В нем речь пойдет о двух астрономах, которые засекают приближающуюся к Земле комету. До столкновения полгода, но правительство не верит словам ученых. В кино можно будет увидеть и других голливудских звезд — Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Ариану Гранде. Премьера на платформе развлекательного сервиса выйдет 24 декабря.

Пифия не ошиблась

В этот четверг в Сети вышел долгожданный первый трейлер 4-ой по счету «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешение». В ролях Нео и Тринити, конечно же, снялись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. А вот роль Морфеуса исполнил Яхья Абдул-Матин II. За 5 часов после публикации трейлер на канале в YouTube посмотрели более 6,7 млн человек. Режиссировала ленту Лана Вачовски.

Российские поклонники «Матрицы» увидят ее продолжение 16 декабря, а мировая премьера на HBO Max назначена на 22 декабря. Третью часть ленты с названием «Революция» мир увидел в 2003 году, где в конце фильма Пифия говорит, что, возможно, мы увидим Нео еще раз. Так и вышло.