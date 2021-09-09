Третье поражение подряд и вновь отдыхающий Зарипов. Что происходит в «Ак Барсе»?

Казанцы второй матч подряд забивают лишь одну шайбу

Отличной возможностью немного ослабить тиски давления на себя были у Дмитрия Квартальнова перед матчем с именитым, но пока далеко не таким грозным, как все привыкли, ЦСКА. У наставника казанцев была возможность поймать победу за счет перестройки армейцев и выйти из наметившегося кризиса. В итоге «Ак Барс» вновь забросил лишь одну шайбу и закономерно уступил в третьей игре подряд. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первой топовой игры сезона. Почему Зарипов опять не в составе, как Галимов отметил свой день рождения, и почему «Ак Барс» так мало забивает?

Игра экс-фаворитов КХЛ как способ для тренеров оправдаться

Две команды, еще в прошлом сезоне слывшие главными фаворитами на Кубок Гагарина от Восточной и Западной конференции «Ак Барс» и ЦСКА соответственно, на старте нынешнего вышли таковыми не особо то выглядят.

ЦСКА начали сезон с унизительного разгрома от «Авангарда», потом сумел со скрежетом отобрать очки у рижского «Динамо», а за пару дней до поездки в Казань выиграл у «Сочи» (4:1). После не самого уверенного старта давление на нового наставника Серея Федорова только усилилось, учитывая что он и без того болельщиками армейцев особо не воспринимался.

У «Ак Барса» в третий год Дмитрия Квартальнова у руля команды дела еще грустнее. Выиграв у «Йокерита» на старте сезона, казанская команда стала скатываться в явный кризис — сначала отдали уже взятую было игру с «Кунлунем», ведя 3:0 но уступив в итоге — 3:4. А потом и вчистую проиграли одному из середняков лиги «Торпедо» — 1:3.

Так что очный матч мог бы стать началом для исправления ситуации и для Квартальнова и Федорова перед болельщиками и боссами. В итоге в довольно равной, и не особо впечатляющей игре с обеих сторон сумел разжать петельку у своей шеи Сергей Федоров, переломивший игру у более опытного Квартальнова.

«Чтоб выиграть и правда надо забить», — рассуждал после матча Дмитрий Квартальнов. Фото ak-bars.ru

Наставник казанцев вроде и минимальное преимущество «охранять» не призывал, и моменты у «Ак Барса» имелись, но беда с реализацией и отличная игра голкипера ЦСКА Ивана Федотова сыграли свою ключевую роль. 61-38 — по броскам и 31-18 в створ ворот — так закончится матч с преимуществом «Ак Барса», но с итоговым поражением. Сложно рассчитывать на победу, вновь забрасывая лишь одну шайбу за матч. Тем более с таким оппонентом.

— Чтоб выиграть и правда надо забить, — рассуждал после матча Дмитрий Квартальнов. — Но здесь сейчас проблема не в этом. Здесь надо сильно постараться, а мы значит не сильно стараемся. Забить — это дело такое. За две последние игры два гола — это очень мало, я согласен. Но проблема не в этом, нам надо было победить и 1:0 для команды было бы хорошо. Но сейчас по-другому сложилось.

Таки зачем продлевали Зарипова?

Странным решением практически ничего не менять в составе после неудачных игр отметился Квартальнов на старте игры, чем вызвал недовольство болельщиков. В частности появление в первой тройке нападения Даниила Тарасова, никак не находящего свою игру в Казани, а не Джордана Уила, у которого в «Ак Барсе» как-раз поперло.

Еще более комичным выглядит ситуация с Данисом Зариповым. Ветеран, которого целое лето всей Казанью отговаривали идти на новый контакт и призывали закончить, наконец, с хоккеем в этом матче снова не попал даже в заявку, а вместо этого приятно проводил время в vip-ложе со своим бывшим партнером по звену, а ныне — президентом КХЛ Алексеем Морозовым и позировал в костюме.

Таким образом из четырех игр нынешнего сезона Зарипов сыграл лишь в одном. А учитывая, что игроков из-за череды травм Квартальнову категорически не хватает, (да так что тринадцатым нападающим, готовым закрывать и оборонительную позицию был заявлен Михаил Глухов) не попадание в состав Зарипова лишь подтверждает, что он не вытягивает ни плотный график, ни уровень хоккея. Даже в такой катастрофической ситуации с составом Квартальнов вынужден искать любые сочетания, но капитан продолжает отдыхать.

Вопросы оставили даже молодые «звезды»

Кто-кто, а молодые игроки «Ак Барса», (если таковым можно называть справлявшего вчера 22-летний День рождения Артема Галимова) оставались тем самым светлым пятном, как сейчас модно говорить.

Да, тройка, влюбившая в себя хоккейную общественность в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Сафонов — Галимов — Воронков в этом матче была раскидана на три разных звена (и видимо зря), но и в раздельном состоянии именно эти хоккеисты вчера создавали все самые серьезные моменты со стороны казанцев.

В эпизоде с первой шайбой вчерашнего матча и единственной «Ак Барса» в исполнении Дмитрия Кагарлицкого именно Галимов разыграл филигранную комбинацию с перекрестным движением, оставлением шайбы и итоговой передачей на дальнюю штангу под подправление.

Дмитрий Воронков несколько раз обкрадывал нападающих ЦСКА и сам убегал на рандеву с Федетовым, вот только умения завершать в таких эпизодах ему по-прежнему не хватает. Дмитрий все-таки больше по «закапыванию» на пятаке, чем технарь, способный обыгрывать вратарей на скорости. Уже в овертайме Воронков сам себе создал момент, обокрал игрока ЦСКА и убегая один на один с Федотовым, заработал буллит. Другое дело, что Уил его не реализовал.

— Воронков молодец, буллит заработал. Но не забил в том моменте, тут нужно было забить... — с досадой и некоторым намеком на прямолинейность таранного хоккеиста рассуждал Квартальнов на пресс-конференции. — Тут нужно перехитрить, обмануть Но наверное немножко уже повезло — у него пять-шесть голевых моментов было в прошлой игре, и в этой еще были. Но еще раз говорю, легко не будет. Нужно такие голы теперь заслужить.