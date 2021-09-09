«Онлайн-торговля продуктами питания активно растет на ключевых рынках»

Минсельхоз с помощью маркетплейсов намерен выводить российских пищевиков на рынки Китая, Индии и Германии

Фото: Максим Платонов

С началом пандемии коронавируса рынок электронной коммерции в России совершил значительный рывок. Общие объемы e-commerce в минувшем году выросли на 26%, а онлайн-продажи продуктов питания — на 40%. Наиболее перспективными странами для развития российского экспорта в области АПК сейчас являются Китай, Индия и Германия. Вместе с тем в России, как и во всем мире, практически нет специалистов по работе с маркетплейсами, и некоторые экономисты видят в этом серьезную проблему. Дискуссия на эту тему завязалась на открытой конференции, посвященной экспорту российской сельхозпродукции через электронные каналы продаж, которую организовал федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ситуация с электронной торговлей продуктами АПК в мире

Участники конференции собрались обсудить основные тренды на глобальном рынке интернет-торговли и наиболее перспективные направления для развития продаж продукции АПК через электронные торговые площадки (ЭТП). Специалисты делились опытом работы с мировыми маркетплейсами. Представители зарубежных торговых площадок и сервисных компаний рассказывали о наиболее перспективных категориях российских товаров, требованиях к поставщикам продукции и давали рекомендации по организации логистики.



Речь зашла о стремительном росте показателей онлайн-продаж продуктов питания. И хотя электронная торговля продовольствием не является самым большим сегментом рынка — она составляет порядка 17%, но именно эта отрасль получила наибольшее развитие в прошлом году вследствие коронавирусных ограничений, рассказал замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин. Общий объем онлайн-торговли в 2020-м вырос на 26%, а онлайн-продажи продуктов питания — аж на 40%.

— Это очень существенное опережение общей тенденции. Такая ситуация, безусловно, открывает новые возможности для наших экспортеров продукции АПК. И что для нас особенно важно, онлайн-торговля продуктами питания активно растет на наиболее значимых для нас ключевых рынках. Так, например, в Китае — а это ведущий рынок электронной торговли в мире — электронные продажи охватывают порядка 850 млн человек, из которых две трети приобретают продукты питания онлайн. За прошлый год объем онлайн-продаж этих продуктов составил порядка 25 млрд долларов, — отметил замглавы Минсельхоза России.

Именно эта отрасль получила наибольшее развитие в прошлом году вследствие коронавирусных ограничений, рассказал Сергей Левин. Фото mcx.gov.ru

Еще одним перспективным направлением для экспорта российской продукции АПК, по словам спикера, является Индия. Хотя пока ее рынок еще не так развит, как китайский. Также неплохо онлайн-продажи продуктов идут в Германии. Поэтому, как сообщил руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC России Михаил Магрилов, главными направлениями для экспорта продукции АПК в ближайшее время станут эти три страны — Китай, Индия и Германия.

— Данная концепция развития экспорта через электронные площадки была разработана совместно федеральным центром «Агроэкспорт» и нашей компанией. Как вводные были выбраны три страны — Китай, Индия и Германия. Все эти страны являются рекордсменами в каком-то виде в своих частях мира. Одновременно они очень разные в плане электронной торговли — разное население, разная платежеспособность и так далее, — рассказал Магрилов. — Мы считаем, что эти страны — хорошие примеры, чтобы позднее проделать такую работу и для других стран. Они непохожи по культуре, по интеграции в глобальную экономику. Но это одни из крупнейших рынков мировой экономики с высоким процентом проникновения электронных каналов. Поэтому мы и начали именно с этих стран.

Наиболее перспективным из них считается китайский рынок, его называют локомотивом e-commerce, но при этом, в отличие от Индии, он не является бедной страной, отмечают эксперты. Уровень доходов населения в крупнейших городах (за которыми подтягиваются средние города) позволяет показывать сопоставимый средний чек электронных покупок. Специфика Китая — электронная торговля через социальные сети, которые стали самым быстрорастущим каналом продаж. Инвестиции и рывок в логистической инфраструктуре, включивший в онлайн-оборот сельские местности, — еще одна особенность страны, отметил спикер.

Немецкий рынок — крупнейший рынок электронной торговли в Евросоюзе. Здесь очень плотная и конкурентная сеть доставки, гарантирующая качество и скорость. По сравнению с другими странами доля продукции АПК в Германии невелика, но растет быстрее рынка. Что дает высокий потенциал входа в ближайшие годы.

Как сообщил Михаил Магрилов, главными направлениями для экспорта продукции АПК в ближайшее время станут Китай, Индия и Германия. Фото facebook.com/PwCRussia

При разработке концепции российского экспорта АПК были выбраны 5 категорий продуктов — сладкое и сухое печенье, вафли, водка, картофельные чипсы, консервированный горох и кукуруза. Проведен анализ ландшафта зарубежных электронных торговых площадок в трех названных странах. Проанализирована продукция целевых категорий, представленных в них. Рассмотрены варианты размещения и структуры потенциальных затрат на размещение и продажу продукции на электронных торговых площадках. Изучены потребительские предпочтения в целевых странах. И проанализирован существующий канал продвижения российской продукции.

Проблема с маркетингом

Магрилов в своем докладе также упомянул об основных мерах поддержки экспортеров АПК, которые используются в мире:

Информационная поддержка. Прорубание экспортных каналов через интернет-магазины или через поддержку логистической инфраструктуры. Маркетинговая поддержка. Финансовая поддержка — гранты и субсидии.

Предприниматель Федор Вирин отметил, что в России, как и во всем мире, практически нет специалистов по работе с маркетплейсами. Причина такой ситуации отчасти в том, что предприятия МСП просто не могут позволить себе иметь маркетологов. Но проблемы есть и у крупных компаний. Они нанимают себе таких специалистов, которые через год «умирают», потому что им просто не дают возможности развернуться. Впрочем, по мнению других экспертов, в этом нет такой уж острой необходимости и каждый производитель не должен платить огромные деньги маркетологу.

Некоторые экономисты видят большое упущение в том, что сейчас в России нет таких специальных ассоциаций крупных компаний, занимающихся развитием компетенций на рынке, которые создавались в начале нулевых.

Между тем в России работают несколько крупных маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon, «Сбермегамаркет», между которыми развернулась напряженная конкурентная борьба.

Ожидается, что к 2024 году объем онлайн-торговли удвоится и составит уже 22%. Фото: Максим Платонов

Объем онлайн-продаж скоро удвоится

Электронные торговые площадки занимают все большую долю в общем мировом объеме торговли. Наиболее активно интернет-торговля стала развиваться с началом пандемии и с введением режима самоизоляции. Так, в 2020 году 11% расходов потребителей на покупки пришлось на электронные каналы продаж, и эта сумма составила почти 2,5 млн долларов. На сегодня более 2 млрд человек в мире покупают товары онлайн. Ожидается, что к 2024 году объем онлайн-торговли удвоится и составит уже 22%, а в Китае эта цифра превысит 50% от общего объема продаж.

Эксперты прогнозируют продолжение роста электронной торговли и после окончания пандемии.

— Слишком долго длились пандемия и ограничения, а привычка формируется гораздо быстрее. Большинство людей, в том числе и возрастных, успели и сумели войти в эту зону непривычного и неизвестного, и понять, насколько это удобно и комфортно. 86% респондентов в мире ответили, что и дальше, после снятия ограничений, продолжат покупать онлайн, — заключил Магрилов.

