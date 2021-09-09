Переворот в Гвинее разогнал цены на алюминий — что ждет российских потребителей?

Мировые цены на алюминий обновили десятилетний максимум, достигнув уровня $2,7 тыс. за тонну на Лондонской бирже металлов (LME). Резкий скачок произошел на фоне новостей о военном перевороте в Гвинее, которая является одним из самых крупных мировых поставщиков руды и обладает крупнейшими запасами в мире. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин размышляет, как высокие цены и перебои с поставками могут повлиять на отечественных производителей алюминия и в конечном счете на всех российских потребителей конечной продукции. Ведь алюминий плотно представлен на полках магазинов, пусть и несколько опосредованно, плюс активно используется в индустрии отделки и строительства.

Ситуация в мире



Надо отметить, что с начала 2021 года алюминий вырос в цене на 40%. Мировая экономика, которая постепенно восстанавливается, показывает ажиотажный спрос на этот металл. Особенно это заметно на рынках Европы и США, где алюминий очень востребован в обрабатывающей промышленности, в производстве широкого ассортимента продукции — от пивных банок до автомобилей и самолетов. На повышенный спрос накладываются и проблемы транспортной логистики сырья из Азии, региона с ключевыми запасами этого металла. Распространение дельта-штамма коронавируса делает поставки затруднительными из-за карантинных ограничений. Еще одним драйвером роста цен является возросшая цена на электроэнергию: алюминиевая отрасль очень энергоемкая при производстве металла из руды. Еще одним немаловажным фактором явилось сокращение производства алюминия в Китае.

В настоящий момент крупнейшие объемы мирового производства алюминия находятся в Китае — 57% мирового рынка. Дальше идут Россия и Индия с долями по 5,5%, Канада — 4,8%.

Действующий президент был свергнут, правительство распущено, действие конституции приостановлено. Фото: Reuters

В прошлые выходные в маленькой африканской стране Гвинея произошел военный переворот: действующий президент был свергнут, правительство распущено, действие конституции приостановлено, началась полная смена губернаторов провинций и префектов городов. Казалось бы, ну и бог с ним. Но Гвинея является вторым по размеру производителем бокситов — сырья для производства алюминия. По оценке экспертов, 20% мирового производства алюминия зависит от поставок руды (бокситов) из этой страны. Помимо этого, стоит учитывать и тот факт, что Гвинея обладает крупнейшими в мире запасами этого сырья — порядка 50% от всех мировых запасов. Колоссальная позиция маленькой и очень бедной страны. Поэтому политическая стабильность в ней всегда супер важна для спокойствия рынка алюминия. Которого он лишился в один день. Стоить отметить, что интересы в стране имеют большинство мировых производителей металла — Chalco, Alcoa, Rio Tinto и наш российский РУСАЛ (о котором мы поговорим чуть позже). Гвинея является основным поставщиком (наряду с Австралией) сырья для нужд алюминиевой промышленности Китая: из 84,2 млн тонн бокситов, отправленных на экспорт в 2020 году, большая часть ушла именно туда.

Учитывая все вышеизложенное, неудивительно, что рынок опасается, что новое руководство страны пересмотрит текущие контракты для покупателей сырья, чьи добывающие предприятия работают на территории Гвинеи. Естественно, такая бедная страна не может организовать сугубо национального единого добытчика сырья и полноправно продавать от одного лица, довольствуясь соглашениями о концессии. Организаторы переворота поспешили заверить, что обеспечат приверженность сохранению «благоприятного режима для иностранных инвестиций в стране». Стандартная формулировка, в общем-то. Отменен комендантский час в районах, где работают горнорудные предприятия, которые пока трудятся в обычном режиме. Эта мера немного успокоила рынки, но многие большие компании в случае дальнейшей эскалации политической нестабильности будут готовы к эвакуации персонала из страны. А это означает неминуемые перебои в поставках бокситов. Соответственно, и последующий рост цен на конечную продукцию мировых алюминиевых гигантов из-за роста себестоимости. Который отразится на всевозможной продукции, потребляемой нами — конечными потребителями. Цепочка очень простая и логичная.

Ситуация в России, перспективы для РУСАЛа и потребителей

Крупнейший производитель алюминия в России РУСАЛ, являясь одним из мировых гигантов алюминиевого рынка, производит в Гвинее 40% своих бокситов и 5% своего алюминия. У компании в стране три актива по добыче бокситов, один из которых (Киндии) — крупнейший сырьевой актив РУСАЛа: 25% от всех бокситов компании добывается здесь. Более того, операционная отчетность за первое полугодие 2021 года говорит, что гвинейские компании группы добыли 3,8 млн тонн бокситов, а это уже 50% от всего производства группы. У РУСАЛа есть добывающие мощности в России, но нарастить их не представляется возможным — запасы ограничены. Плюс себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита. Дополнительным ограничением для инвестиций в развитие добычи в России стали и высокие экспортные пошлины в размере 15%, введенные правительством с целью балансировки внутреннего рынка. Все мы помним безудержный рост цен на металлы в этом году.

Позитивной новостью для компании стало намерение российского правительства снизить экспортные пошлины на ряд металлов, включая алюминий. Фото rusal.ru

Из последних новостей стало известно, что снабжение РУСАЛа уже прервано из столичного порта, отгрузки производятся только из порта Комсар, где ведется перевалка с добывающего актива группы. Но это всего лишь 40% от поставок бокситов с гвинейских активов компании.

Позитивной новостью для компании стало намерение российского правительства снизить экспортные пошлины на ряд металлов, включая алюминий. Пошлина съедает большую часть маржи компании. Перебои с поставками сырья компенсируются меньшим производством конечного продукта, а соответственно, и более высокой рыночной ценой. Как ни крути, а РУСАЛ будет в плюсе в любом случае.

Что же ждет рядовых потребителей и бюджет страны? Рост выручки российских производителей алюминия приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджет, что для правительства безусловный плюс. Среди экспертов есть мнение, что биржевой рост цен не должен сказаться на продукции для внутреннего потребления. Логика простая: в России есть и сырье, и мощности по производству. Главным остается вопрос, сможет ли правительство удержать производителей от соблазна отправлять все на экспорт, лишая сырья нашу обрабатывающую промышленность. Намерения снизить экспортные пошлины не позволяют с уверенностью об этом говорить, на мой взгляд.

На новостях из Гвинеи, помимо роста цены алюминия, выросли и котировки акций РУСАЛа. Фото pxhere.com

В заключении хотелось бы отметить, что на новостях из Гвинеи, помимо роста цены алюминия, выросли и котировки акций РУСАЛа — на 7—14% (Московская биржа, Гонгконгская биржа). Происходит классическое «покупай на слухах, продавай на фактах». Рынок всегда движется ожиданиями, и неудивительно, что в цену на алюминий рынок начал закладывать потенциальные перебои с поставками из Гвинеи, которые при негативных сценариях обязательно приведут к снижению предложения алюминия на рынке. Нас, как потребителей, ждет непростое время: не исключено, что влияние возросшей себестоимости будет компенсировано из нашего кармана за счет роста цен на конечную продукцию из алюминия — от упаковки до автомобилей и гаджетов.



Артур Сафиулин