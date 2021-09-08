Карпин справился с дебютом в сборной России, но основная работа начинается сейчас. К игре еще много вопросов
Вся борьба за выход на ЧМ-2022 еще впереди
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин в трех первых играх у руля сумел добыть две важные победы над Кипром и Мальтой, а также добыть ничью в игре с Хорватией. Череда травм и явное проседание в физической подготовке не смогли помешать нашей команде добиться необходимого результата, и теперь сборная России лидирует в своей отборочной группе, по дополнительным показателям опережая Хорватию. Впрочем, новый рулевой при положительном результате оставил немало вопросов — как в игровом, так и в кадровом плане. Сохранилось ли наследие Черчесова в сборной? Почему Карпин так непостоянен в выборе капитана и кто станет новым лидером команды в отсутствие Артема Дзюбы? Ответы — в материале спортивной редакции «Реального времени».
Карпин заставляет сборную играть в быстрый футбол. Но выдержать 90 минут готовы не все
Главное, что прослеживается в игре под руководством нового тренера — это темп. Сборная России пытается играть на высоких скоростях. Такого точно не было при Станиславе Черчесове. Предыдущий наставник команды действовал первым номером лишь в матчах с командами слабее уровнем, но и там игроки редко выдавали большое количество опасности у ворот соперника.
Карпин же с первых игр у руля команды показал, во что хочет играть и что команда может показать в будущем. Даже встреча с хорватами, первая для Валерия Георгиевича во главе команды, подарила болельщикам несколько минут высококлассной игры с прессингом и атакующей схемой. Матч с Кипром сборная также проводила отталкиваясь от собственной инициативы. Игра с Мальтой же меньше подходит для вдумчивого разбора — уровень соперника был слишком низок, даже несмотря на то, что мальтийцы обыграли киприотов со счетом 3:0, а Россия — 2:0.
Но у новой сборной, а точнее ее новой стилистики, есть и недостатки, и они бросаются в глаза ничуть не меньше. Темп, который пытается задать новый тренерский штаб, готовы выдерживать далеко не все игроки, имеющиеся в составе команды.
Низкие скорости, которые присущи командам РПЛ, сказываются на том, что, приехав в сборную, футболисты за небольшое количество времени не успевают подготовиться к нагрузкам и игровым задумкам Карпина. Это выражается в игре команды, а точнее во вторых таймах, которые сборная проводит намного слабее, чем первые 45 минут. Запала с хорватами хватило примерно на полчаса, но там сказывался и уровень сопротивления от финалистов ЧМ-2018. С киприотами вторая сорокапятиминутка тоже была намного хуже, хотя Карпин отметил погодные условия, а точнее духоту.
Череда травм в сборной России также может быть связана с нагрузками, а также с изменившимся питанием футболистов. Карпин, однако, не разделяет мнения о том, что нагрузки в команде и новая диета сильно влияют на физическое состояние игроков. В интервью «Чемпионату» он заявил:
«Что касается диеты, то некоторые скинули вес — это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания — за неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно — и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет, пытаемся это показать. На примере машины — вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание — это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое».
«Лучше ли Головин и Миранчук в интенсивности? Игроки за границей больше привыкли к такому ритму — однозначно да»
Важная реплика из того же интервью Карпина, связанная с уровнем подготовки. Высокий темп игры в европейском футболе сейчас — это один из важнейших компонентов игры, и очевидно, что Валерий Георгиевич хочет видеть в своей команде такой же уровень скоростей. Примерно это же он пытался проделать, работая в «Ростове», но уровень игроков и уход из команды не дали довершить план.
Лидеры этой сборной, Александр Головин и Алексей Миранчук, выступая в европейских топ-лигах, лучше остальных знакомы с требованиями по физической подготовке. Однако Александр стал очередным игроком сборной, который покинул расположение сборной из-за травмы, и заранее было известно, что он не сыграет против Мальты.
Уровень скоростей в РПЛ не может тягаться с ведущими европейскими лигами, с этим и связано такое проседание команды по ходу матчей. Игроки, выступающие в российском чемпионате, должны по-новому действовать на поле, это касается всех футболистов, ведь даже в условном «Зените», который регулярно представляет Россию в Лиге чемпионов, нет подобного уровня игры, который хочет поставить Карпин.
У Валерия Георгиевича есть время до октября, когда ему предстоят очередные матчи отбора со Словакией и Словенией, и до этого времени ему предстоит решить непростую задачку, а именно — подстраивание подготовки под уровень состояния игроков, приезжающих в национальную команду. Ведь тренер сборной видит своих подопечных крайне редко, остальное время они находятся в расположении своих клубов, где подготовку и диету определяют другие люди.
Непостоянство. Три капитана в трех матчах. Карпин в поисках лидера команды?
То, что состав сборной обновится с приходом нового тренера, было понятно с самого первого дня после назначения Карпина главным тренером сборной. Главным событием, касающимся новой сборной, стал невызов Артема Дзюбы на сентябрьские матчи. Форвард «Зенита» явно не в лучшей форме и потерял место в старте своей команды, чем и был обусловлен выбор Валерия Карпина.
С отсутствием Дзюбы встал вопрос о новом капитане команды, и здесь Карпин, кажется, находится в активном поиске. В трех играх команду на поле выводили три капитана — Георгий Джикия в игре с Хорватией, Дмитрий Баринов в матче с Кипром, третьим же стал Федор Смолов, надевший повязку на игру с Мальтой.
Такое непостоянство — это умышленный ход Карпина? Новый тренер хочет показать, что в команде много игроков с лидерскими качествами и любой готов взять на себя бразды капитанства. Если Джикия был ожидаемым выбором, то по Баринову и Смолову не все так однозначно. Баринов — боец, жесткий футболист, но о его лидерских качествах известно не так много, со Смоловым примерно та же история. В команде есть игроки, способные быть лидером на поле. Например, Головин, достаточно опытный, несмотря на свой возраст, игрок, лидер команды или партнер Баринова и Смолова по «Локомотиву» Гильерме. Русский бразилец некогда был первым номером в команде Черчесова, но на Евро не поехал, а теперь вернулся в состав сборной и уже доказал свою состоятельность, проведя три хорошие игры. Единственный раз, когда Гильерме заставил болельщиков переживать, — это момент в концовке первого тайма игры с Мальтой, но соперник простил нашу команду.
Поиски нового капитана не помешали успешному выступлению нашей сборной в трех играх, однако вряд ли эта тенденция продолжится на постоянной основе. Рано или поздно Карпину нужно будет принять решение, Джикия здесь выглядит наиболее очевидным вариантом. Георгий носит повязку в «Спартаке» и готов руководить партнерами и в сборной. А может, Дзюба своей игрой докажет, что бывший лидер готов вернуться в команду. С учетом слухов о плохих отношениях между Карпиным и Артемом дальнейший выбор станет крайне интригующим.
Даже мальтийцы сумели доставить нам проблемы, и это настораживает
Стартовые игры сборной России показали, что команда в целом готова к изменениям в игре без ненужных потерь очков. Команда продолжает борьбу за 1-е место в своей отборочной группе, деля лидерство со сборной Хорватии.
Однако впереди у Валерия Карпина важнейшие матчи, два из которых состоятся уже через месяц, 8 и 11 октября. В соперниках крепкие сборные Словакии и Словении. Россия и Хорватия сформировали отрыв от своих соперников, однако очные встречи точно не будут простыми.
Первое впечатление от сборной России — скорее положительное. Перестройка только начинается и еще многое предстоит сделать, но первые плоды уже есть. Карпин сумел поменять схему и добиться первых результатов — 7 очков из 9 возможных, это хороший результат. Да, игра команды не отличается стабильностью, даже в матче с Мальтой соперник контролировал мяч, вновь злополучный второй тайм, который россияне провели слабо, позволив мальтийцам пару раз опасно атаковать ворота Гильерме. Вообще, Мальта приятно удивила наличием классных исполнителей в атаке. Победа на классе хоть и выглядела блекло, но помогла добыть необходимые три очка.
Но что пока вызывает вопросы, так это план Б, точнее его отсутствие. Комбинационная игра сменяется игрой в длинный пас и выходом Антона Заболотного. Форвард ЦСКА является последним отблеском былой игры сборной России, и концовки матчей выглядят очень грустно. Кажется, единственное, что пока придумал Карпин с перестройкой команды по ходу игры, это возврат к привычному стилю. Отголоски былой игры помогли удержать преимущество, но это явно не то, что хочется видеть болельщикам, да и самому Карпину.
Сборная России оставила достаточно вопросов, но при этом подарила надежду. Примерно такое описание подходит к трем сыгранным матчам под руководством Валерия Карпина. Ближайший месяц новому тренеру точно будет над чем подумать.
комментарии