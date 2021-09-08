Карпин справился с дебютом в сборной России, но основная работа начинается сейчас. К игре еще много вопросов

Вся борьба за выход на ЧМ-2022 еще впереди

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин в трех первых играх у руля сумел добыть две важные победы над Кипром и Мальтой, а также добыть ничью в игре с Хорватией. Череда травм и явное проседание в физической подготовке не смогли помешать нашей команде добиться необходимого результата, и теперь сборная России лидирует в своей отборочной группе, по дополнительным показателям опережая Хорватию. Впрочем, новый рулевой при положительном результате оставил немало вопросов — как в игровом, так и в кадровом плане. Сохранилось ли наследие Черчесова в сборной? Почему Карпин так непостоянен в выборе капитана и кто станет новым лидером команды в отсутствие Артема Дзюбы? Ответы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Карпин заставляет сборную играть в быстрый футбол. Но выдержать 90 минут готовы не все

Главное, что прослеживается в игре под руководством нового тренера — это темп. Сборная России пытается играть на высоких скоростях. Такого точно не было при Станиславе Черчесове. Предыдущий наставник команды действовал первым номером лишь в матчах с командами слабее уровнем, но и там игроки редко выдавали большое количество опасности у ворот соперника.

Карпин же с первых игр у руля команды показал, во что хочет играть и что команда может показать в будущем. Даже встреча с хорватами, первая для Валерия Георгиевича во главе команды, подарила болельщикам несколько минут высококлассной игры с прессингом и атакующей схемой. Матч с Кипром сборная также проводила отталкиваясь от собственной инициативы. Игра с Мальтой же меньше подходит для вдумчивого разбора — уровень соперника был слишком низок, даже несмотря на то, что мальтийцы обыграли киприотов со счетом 3:0, а Россия — 2:0.

Но у новой сборной, а точнее ее новой стилистики, есть и недостатки, и они бросаются в глаза ничуть не меньше. Темп, который пытается задать новый тренерский штаб, готовы выдерживать далеко не все игроки, имеющиеся в составе команды.

Уровень соперника был слишком низок, даже несмотря на то, что мальтийцы обыграли киприотов со счетом 3:0, а Россия — 2:0

Низкие скорости, которые присущи командам РПЛ, сказываются на том, что, приехав в сборную, футболисты за небольшое количество времени не успевают подготовиться к нагрузкам и игровым задумкам Карпина. Это выражается в игре команды, а точнее во вторых таймах, которые сборная проводит намного слабее, чем первые 45 минут. Запала с хорватами хватило примерно на полчаса, но там сказывался и уровень сопротивления от финалистов ЧМ-2018. С киприотами вторая сорокапятиминутка тоже была намного хуже, хотя Карпин отметил погодные условия, а точнее духоту.

Череда травм в сборной России также может быть связана с нагрузками, а также с изменившимся питанием футболистов. Карпин, однако, не разделяет мнения о том, что нагрузки в команде и новая диета сильно влияют на физическое состояние игроков. В интервью «Чемпионату» он заявил:

«Что касается диеты, то некоторые скинули вес — это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания — за неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно — и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет, пытаемся это показать. На примере машины — вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание — это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое».



«Лучше ли Головин и Миранчук в интенсивности? Игроки за границей больше привыкли к такому ритму — однозначно да»

Важная реплика из того же интервью Карпина, связанная с уровнем подготовки. Высокий темп игры в европейском футболе сейчас — это один из важнейших компонентов игры, и очевидно, что Валерий Георгиевич хочет видеть в своей команде такой же уровень скоростей. Примерно это же он пытался проделать, работая в «Ростове», но уровень игроков и уход из команды не дали довершить план.

Лидеры этой сборной, Александр Головин и Алексей Миранчук, выступая в европейских топ-лигах, лучше остальных знакомы с требованиями по физической подготовке. Однако Александр стал очередным игроком сборной, который покинул расположение сборной из-за травмы, и заранее было известно, что он не сыграет против Мальты.

Александр стал очередным игроком сборной, который покинул расположение сборной из-за травмы

Уровень скоростей в РПЛ не может тягаться с ведущими европейскими лигами, с этим и связано такое проседание команды по ходу матчей. Игроки, выступающие в российском чемпионате, должны по-новому действовать на поле, это касается всех футболистов, ведь даже в условном «Зените», который регулярно представляет Россию в Лиге чемпионов, нет подобного уровня игры, который хочет поставить Карпин.



У Валерия Георгиевича есть время до октября, когда ему предстоят очередные матчи отбора со Словакией и Словенией, и до этого времени ему предстоит решить непростую задачку, а именно — подстраивание подготовки под уровень состояния игроков, приезжающих в национальную команду. Ведь тренер сборной видит своих подопечных крайне редко, остальное время они находятся в расположении своих клубов, где подготовку и диету определяют другие люди.

Непостоянство. Три капитана в трех матчах. Карпин в поисках лидера команды?



То, что состав сборной обновится с приходом нового тренера, было понятно с самого первого дня после назначения Карпина главным тренером сборной. Главным событием, касающимся новой сборной, стал невызов Артема Дзюбы на сентябрьские матчи. Форвард «Зенита» явно не в лучшей форме и потерял место в старте своей команды, чем и был обусловлен выбор Валерия Карпина.

С отсутствием Дзюбы встал вопрос о новом капитане команды, и здесь Карпин, кажется, находится в активном поиске. В трех играх команду на поле выводили три капитана — Георгий Джикия в игре с Хорватией, Дмитрий Баринов в матче с Кипром, третьим же стал Федор Смолов, надевший повязку на игру с Мальтой.

Баринов — боец, жесткий футболист, но о его лидерских качествах известно не так много

Такое непостоянство — это умышленный ход Карпина? Новый тренер хочет показать, что в команде много игроков с лидерскими качествами и любой готов взять на себя бразды капитанства. Если Джикия был ожидаемым выбором, то по Баринову и Смолову не все так однозначно. Баринов — боец, жесткий футболист, но о его лидерских качествах известно не так много, со Смоловым примерно та же история. В команде есть игроки, способные быть лидером на поле. Например, Головин, достаточно опытный, несмотря на свой возраст, игрок, лидер команды или партнер Баринова и Смолова по «Локомотиву» Гильерме. Русский бразилец некогда был первым номером в команде Черчесова, но на Евро не поехал, а теперь вернулся в состав сборной и уже доказал свою состоятельность, проведя три хорошие игры. Единственный раз, когда Гильерме заставил болельщиков переживать, — это момент в концовке первого тайма игры с Мальтой, но соперник простил нашу команду.

Поиски нового капитана не помешали успешному выступлению нашей сборной в трех играх, однако вряд ли эта тенденция продолжится на постоянной основе. Рано или поздно Карпину нужно будет принять решение, Джикия здесь выглядит наиболее очевидным вариантом. Георгий носит повязку в «Спартаке» и готов руководить партнерами и в сборной. А может, Дзюба своей игрой докажет, что бывший лидер готов вернуться в команду. С учетом слухов о плохих отношениях между Карпиным и Артемом дальнейший выбор станет крайне интригующим.

Даже мальтийцы сумели доставить нам проблемы, и это настораживает

Стартовые игры сборной России показали, что команда в целом готова к изменениям в игре без ненужных потерь очков. Команда продолжает борьбу за 1-е место в своей отборочной группе, деля лидерство со сборной Хорватии.

Однако впереди у Валерия Карпина важнейшие матчи, два из которых состоятся уже через месяц, 8 и 11 октября. В соперниках крепкие сборные Словакии и Словении. Россия и Хорватия сформировали отрыв от своих соперников, однако очные встречи точно не будут простыми.

Второй тайм россияне провели слабо, позволив мальтийцам пару раз опасно атаковать ворота Гильерме

Первое впечатление от сборной России — скорее положительное. Перестройка только начинается и еще многое предстоит сделать, но первые плоды уже есть. Карпин сумел поменять схему и добиться первых результатов — 7 очков из 9 возможных, это хороший результат. Да, игра команды не отличается стабильностью, даже в матче с Мальтой соперник контролировал мяч, вновь злополучный второй тайм, который россияне провели слабо, позволив мальтийцам пару раз опасно атаковать ворота Гильерме. Вообще, Мальта приятно удивила наличием классных исполнителей в атаке. Победа на классе хоть и выглядела блекло, но помогла добыть необходимые три очка.

Но что пока вызывает вопросы, так это план Б, точнее его отсутствие. Комбинационная игра сменяется игрой в длинный пас и выходом Антона Заболотного. Форвард ЦСКА является последним отблеском былой игры сборной России, и концовки матчей выглядят очень грустно. Кажется, единственное, что пока придумал Карпин с перестройкой команды по ходу игры, это возврат к привычному стилю. Отголоски былой игры помогли удержать преимущество, но это явно не то, что хочется видеть болельщикам, да и самому Карпину.

Сборная России оставила достаточно вопросов, но при этом подарила надежду. Примерно такое описание подходит к трем сыгранным матчам под руководством Валерия Карпина. Ближайший месяц новому тренеру точно будет над чем подумать.

