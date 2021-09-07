ЗПИФы для инвестирования в кинопроизводство — стоит ли присмотреться?

Одна из управляющих компаний зарегистрировала в Центробанке закрытый паевый инвестиционный фонд для инвестирования в пул российского коммерческого кино, сериалов и другого контента. Такие фонды — редкость для нашего фондового рынка, но в целом можно сказать, что идея имеет правильную логику для коллективных инвестиций, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. В ЗПИФ будут покупать эксклюзивные права на кинопродукцию, а впоследствии продавать неэксклюзивные права телеканалам и различным телевизионным платформам. Стоит ли присмотреться к этому инструменту — эксперт разбирает вопрос в очередной авторской колонке для нашего издания.

Из истории вопроса



Подобного рода проекты уже имели место в прошлом. В частности, УК «Тройка Диалог» (сейчас является частью Сбербанка) создала первый фонд такого рода в 2011 году. Дальше регистрации в ЦБ дело тогда не пошло, так как процедура получения одобрения ЦБ затянулась, и актив, который должен был лежать в основе фонда — фильм «Елки», уже вышел на экраны к тому времени.

Было решено исключить данный фонд из реестра и сформировать новый — ЗПИФ «ЗД-КИНО». На средства, собранные в фонд — 6,7 млн долларов, был снят полнометражный 3D-мультфильм «Смешарики. Начало». Кассовые сборы в размере 8,5 млн долларов не покрыли затраты на производство и продвижение в размере 11,5 млн долларов. Помимо этого, половину выручки забирали киносети.

УК «Тройка Диалог» (сейчас является частью Сбербанка) создала первый фонд такого рода в 2011 году. Фото: пресс-служба «Тройки Диалог» / rapsinews.ru

Чтобы инвесторы смогли окупить свои вложения, сборы должны были превысить как минимум 23 млн долларов. В итоге инвесторы потеряли 60-70% своих денег, хотя мультфильм продолжал приносить доход и после проката — в виде поступлений от продаж лицензионных дисков, компьютерных игр, сувенирной продукции, прав на телетрансляцию.

В общем первый блин вышел комом и принес огромные репутационные потери такого рода проектам. Сейчас мы наблюдаем реинкарнацию фондов кинопроизводства. По мнению экспертов, на тот момент «Тройке» мешали регуляторные ограничения от ЦБ в формировании фонда. На сегодняшний день, используя комбинированные ЗПИФы, фонды могут приобретать интеллектуальную собственность на действующий продакшен, инвестировать на стадии создания через контракты.

Плюс ошибкой «Тройки» было наличие всего одного проекта в качестве актива фонда — как всегда, необходимо иметь несколько «корзин» для инвестирования. Удивительно, что такая мощная инвестиционная компания, как «Тройка», не подошла к этому более серьезно. Инвесторам нужны малобюджетные истории успеха, как «Ведьма из Блэр», с бюджетом 60 тыс. долларов и затратами на продвижение в несколько миллионов долларов, и с итоговой кассой в размере 248,6 млн долларов. Возможно ли такое на российском рынке кино, где правит бал государственный заказ? Однозначно, нет. Но рынки меняются, сериалы заняли прочные позиции и теперь гораздо успешнее обычных кинолент.

На коммерческих условиях в кино инвестируют такие компании, как «Кинопрайм» и «МТС Медиа». Фото facebook.com/eshgruppa

Что предлагает ЗПИФ

Активы фонда будут формироваться за счет приобретения прав на литературные произведения с целью экранизации, договоров финансирования промокомпаний, производства под быстрый возврат. В один проект будет инвестироваться от 10 до 50 млн рублей. Общий объем фонда составить порядка 1—1,5 млрд рублей. Целевая доходность — 20% годовых. В планах также закупка иностранного контента для распространения на территории СНГ, Восточной Европы. Плюс инвестирование в компании, которые занимаются обеспечением киносъемочного процесса техникой, павильонами, компьютерной графикой и другими ресурсами. На первый взгляд, ошибки «Тройки» учтены — нет ставки на масштабное кино, создано много «корзин». Но сможет ли фонд найти столько проектов?

В частности, на коммерческих условиях в кино инвестируют такие компании, как «Кинопрайм» и «МТС Медиа». Так вот, у обеих компаний темпы инвестирования оказались гораздо ниже планов именно из-за нехватки проектов в России. Тот же «Кинопрайм» имеет инвестиционную программу в размере 6 млрд рублей на период 2019—2021 годы. Можно сказать, что деньги на этом рынке есть, и ЗПИФ не будет чем-то уникальным в плане предложения финансирования. Чем будет заманивать фонд, не совсем понятно, снижать свои требования по доходности? Вполне себе возможно. Не стоит забывать и о государственной поддержке кинопроизводства в лице Фонда кино и Министерства культуры. «МТС Медиа» за все время инвестировала в восемь картин, в 2022 году поддержит еще 8—10 проектов из категории арт-мейнстрим. Похоже, что в компании ищут свой проект уровня «Ведьма из Блэр».

Перспективы

Идея в целом жизнеспособная, но существует один очень важный нюанс — сотрудники инвестиционной компании не являются специалистами в кинопроизводстве, а соответственно, будет крайне важен уровень менеджмента и экспертизы, которую придется привлекать и оплачивать услуги консультантов для оценки инвестиций в тот или иной проект (что ведет к увеличению накладных расходов по ведению фонда).

Еще одной проблемой может стать нежелание продюсеров потенциально успешных проектов пускать в них дополнительных партнеров, пусть даже и с большим кошельком. Продюсеры они на то и продюсеры, что имеют возможность находить необходимые средства и без ЗПИФ на горизонте.

Сейчас, в эпоху цифры, балом правят медиаплатформы типа Netflix и прочих, которые уже делают собственный контент. Фото: roem.ru

В целом по уровню риска инвестиции в кинопроизводство (любого вида) близки к венчурным инвестициям. Уровень неопределенности очень высок. Удачным решением было бы создание контента на экспорт, концентрация на российском рынке может сыграть злую шутку с создателями фонда. Глобальный рынок может дать необходимый уровень выручки. Опять же напрашиваются параллели с первым фондом от «Тройки». Для успешной итоговой деятельности такого фонда необходимо сотрудничество с крупной медиаплатформой, которая привнесет необходимые компетенции в производстве и продвижении контента. Не исключено, что такие планы у управляющей компании есть.

В заключение хотелось бы отметить, что такого рода фонд все-таки является экзотическим продуктом и инвестировать в него надо с большой осторожностью. Целевая доходность в 20% годовых явно свидетельствует о степени риска продукта. Это достаточно высокий показатель, сопоставимый, правда, с уровнем доходности аналогичных фондов за рубежом (в частности, фонды, которые специализируются на индийском контенте). Как альтернативу можно рассмотреть инвестиции в акции киностудий. Но сейчас, в эпоху цифры, балом правят медиаплатформы типа Netflix и прочих, которые уже делают собственный контент. Сколько протянут киностудии, вопрос остается открытым. Будет интересно понаблюдать за формированием данного ЗПИФ и дальнейшей работой, смогут ли менеджеры принести озвученный доход.

Артур Сафиулин