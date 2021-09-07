Как власти Елабуги «выбрали» перевозчика на городские маршруты вне конкурса

Чиновников Елабуги обвинили в нарушении антимонопольного законодательства за предоставление права перевозок по популярным городским маршрутам №7, №9, №106 без проведения открытого конкурса, а также за изменение траектории движения автобуса №10. Против городского исполкома в Татарстанском УФАС России завели дело по признакам нарушения закона о конкуренции, слушание назначили на 14 сентября. Без торгов возможность перевозить елабужан досталась известному городскому транспортнику ИП Карионову И.С., чьи маршруты теперь дублируются с маршрутами другого перевозчика — ИП Худан Л.И. Подробнее — в материале «Реального времени».



Маршруты вне конкурса

Елабужский исполком уличили в нарушении закона о конкуренции, что выразилось в предоставлении индивидуальному предпринимателю Карионову И.С. права на перевозки по маршрутам №7, №9, №106 без проведения открытого конкурса. Следствием этого стало «необоснованное внесение изменений в расписание движения автобусов», указали антимонопольщики. По их словам, порядок, регламентирующий проведение открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок, елабужские власти так и не приняли, а это приводит или может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции.

Кроме того, в Татарстанском УФАС усмотрели в действиях исполкома признаки нарушения антимонопольного законодательства в части изменения траектории движения автобусов по маршруту №10.

Как выяснили проверяющие, по нескольким маршрутам, которые обслуживает тот же перевозчик, аукционы в районе все же провели. Так, по результатам открытого конкурса между исполкомом и ИП Карионовым И.С. был заключен договор №3 на осуществление пассажирских перевозок по автобусным регулярным маршрутам Елабужского района: №2, №3, №8, №10, №12, №101, №103, не включенным в муниципальный заказ. Но срок действия указанного договора истек 1 августа 2016 года. Причем в документ вносили изменения, согласно которым новым заказчиком стал уже не районный, а городской исполком.

ИП Карионову И.С. власти выдали временные карты маршрутов, которые, согласно закону о перевозках, выдаются на срок действия ранее заключенных договоров с перевозчиками (в рассматриваемом случае — до 1 августа 2016 года). Затем владельцы карт должны получить свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по данному маршруту и новые карты. По закону эти документы выдаются на срок не менее пяти лет и начинают действовать с момента окончания срока действия договора.

ИП Карионову И.С. власти выдали временные карты маршрутов, которые, согласно закону о перевозках, выдаются на срок действия ранее заключенных договоров с перевозчиками. Фото elabuga-rt.ru

Елабужский исполком же выдал ИП Карионову И.С. новые карты маршрутов сроком действия на 5 лет (до 01 августа 2021 года). В частности, пять карт маршрута №8 и две карты маршрута №10.

Каждая из них представляет собой документ с данными о маршруте регулярных перевозок и об автобусе. Такая карта выдается на каждое транспортное средство. Таким образом, количество карт соответствует количеству автобусов, которые перевозчик задействует на маршруте.

Дублирующие маршруты

Карионов И.С. на основании открытого конкурса получил право на перевозки по маршруту №8 с использованием 5 автобусов, а по маршруту №10 — двух, на период до 1 августа 2021 года. На сайте Елабужского района был размещен реестр маршрутов, согласно которому описание схемы движения автобусов по маршруту №10 было приведено в следующем виде (по остановочным пунктам):

— Ипподром, Городской дворец культуры, НГДУ, ЕЦРБ, Александровский сад, пл. Ленина, гор. Электросети, ул. Тугарова, ул. М. Джалиля, Университет, Молкомбинат, ул. Г. Камала, РСУ, Развилка, Райпо, Магазин №40, Мечеть, ул. Тугарова, кафе Старый город, ул. Чапаева, Татэнерго, П. Голубой, Кинотеатр «Иллюзион», Центральный рынок, Гор. поликлиника, клуб «Манхеттен», г/о Факел, АТП, Гипермаркет «Магнит», Салон красоты «Цвет меди», ул. Марджани-2, ул. Марджани, пр. Мира 50, ул. Нечаева, УТТ.

В указанном реестре маршрутов также была описана схема движения автобусов по маршруту №8:

— ул. Нечаева, ул. Марждани, ул. Марджани-2, ул. Марджани (салон «Цвет меди»), ЕДУ, Налоговая инспекция, мкр. Колосовка, АТП, г/о Факел, мкр. Танайка-2, УТТ, Ипподром, Городской дворец культуры, НГДУ (вниз), ЕЦРБ, Александровский сад, пл. Ленина, Гор. электросети, ул. Тугарова, Покровский собор, ул. М. Джалиля, Университет, Молкомбинат, ул. Г. Камала, РСУ, Развилка, Магазин №40, Мечеть, ул. Тугарова (вверх), кафе «Старый город», НГДУ (вверх), ГДК, пр. Мира 50.

В Татарстанском УФАС усмотрели в действиях исполкома признаки нарушения антимонопольного законодательства в части изменения траектории движения автобусов по маршруту №10. Фото: Роман Хасаев

Эта информация была размещена на сайте Елабужского района до 6 октября 2019 года, а в указанный день исполком города принял постановление №22, согласно которому схемы движения автобусов по маршрутам №8 и №10 изменились.

Так, по маршруту №10 были исключены следующие остановки: Татэнерго, П. Голубой, Кинотеатр «Иллюзион», Центральный рынок, Гор. поликлиника, клуб «Манхеттен» (в обратном направлении). Вместо них появились новые: Александровский сад, ЕЦРБ, НГДУ, ПРИКАМНЕФТЬ, Городской дворец культуры, Ипподром, УТТ (в обратном направлении).

А на маршруте №8 исключили остановочные пункты: Налоговая инспекция, мкр. Колосовский, ул. Тугарова (вниз), Покровский собор. В конечном итоге схема движения автобусов №10 стала выглядеть следующим образом:

— ул. Хирурга Нечаева, ТЦ «Березка», ул. Марджани, ул. Марджани (стоматология «Доктор-М»), ТЦ «Магнит», ГИБДД, г/о Факел, мкр. Танайка, УТТ, Ипподром, Городской дворец культуры, НГДУ ПРИКАМНЕФТЬ, ЕЦРБ, Александровский сад, пл. Ленина, ул. Стахеевых (по пр. Нефтяников), ул. Туганова (по пр. Нефтяников), ул. М. Джалиля (по пр. Нефтяников), Университет, ул. Советская (ШГД), ул. Г. Камала, ул. Кооперативная, УкупрПласт, Развилка, Мечеть, ул. М. Джалиля (по ул. Московской), ул. Туганова (по ул. Московской), ул. Стахеевых (по ул. Московской), Автостанция, ТЦ «Мираж», ул. Чапаева.

Схема движения по маршруту №8 стала выглядеть так:

— ул. хирурга Нечаева, ТЦ «Березка», ул. Марджани, ул. Марджани (стоматология «Доктор-М»), ТЦ «Магнит», ГИБДД, г/о Факел, мкр. Танайка, УТТ, Ипподром, Городской дворец культуры, НГДУ ПРИКАМНЕФТЬ, ЕЦРБ, Александровский сад, пл. Ленина, ул. Стахеевых (по пр. Нефтяников), ул. Туганова (по пр. Нефтяников), ул. М. Джалиля (по пр. Нефтяников), Университет, ул. Советская (ШГД), ул. Г. Камала, ул. Кооперативная, УкупрПласт, Развилка, Мечеть, ул. М. Джалиля (по ул. Московской), ул. Туганова (по ул. Московской), ул. Стахеевых (по ул. Московской), Автостанция, ТЦ «Мираж».

— Таким образом, в результате принятия Исполнительным комитетом постановления №22 схемы движения автобусов по маршрутам №8 и №10 стали дублировать друг друга. Изменение схем движения по указанным маршрутам произошло таким образом, что именно траектория движения по маршруту №10 стала дублировать траекторию движения по маршруту №8. Кроме того, в результате изменений длина маршрута №10 увеличилась с 27,4 километра до 34 километров, — указали в УФАС.



Следовательно, если ранее мог задействовать на маршруте №8 лишь 5 автобусов, то в связи с изменениями в траектории движения получил возможность использовать 7 автобусов (+2 автобуса с 10-го маршрута).

Кроме того, антимонопольщики уточнили, согласовывал ли исполком внесение изменений с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. Фото inkazan.ru

«Позиция Исполнительного комитета является ошибочной»

Татарстанское УФАС России запросило у елабужских чиновников письменные пояснения относительно изменений в траектории движения автобусов по маршруту №10: «Укажите, с какой целью указанное изменение было внесено, представьте документы, подтверждающие необходимость и обоснованность такого изменения (например, обследования пассажиропотока по маршрутам №8 и №10)».

Кроме того, антимонопольщики уточнили, согласовывал ли исполком внесение изменений с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. Городские власти ответили, что изменения в маршрут №10 не вносили, а поправки в маршрутную сеть Елабужского района предусмотрены документом территориального планирования о регулярных перевозках, в том числе в маршрут №10. А согласование с Миндортрансом не требуется, так как это компетенция органа местного самоуправления.

Елабужские власти также заверили, что не получали жалоб и обращений граждан и юридических лиц по работе маршрута №10.

— Татарстанское УФАС России находит, что позиция Исполнительного комитета является ошибочной, а необоснованные изменения в траектории движения транспортных средств по маршрутам №8 и №10 имеют признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, — указали в надзорном органе. Осуществляя перевозку по нерегулируемым тарифам, перевозчик получает выручку исключительно от продажи билетов за проезд в автобусе. Оплата перевозок по нерегулируемым тарифам из государственного (муниципального) бюджета действующим законодательством не предусмотрена.

По мнению ведомства, любое изменение в расписании движения автобусов, протяженности маршрута, появление нового перевозчика на смежных участках двух и более маршрутов может привести к перераспределению пассажиропотока между перевозчиками, что в свою очередь может привести к уменьшению выручки у одних и увеличению выручки у других предпринимателей.

В УФАС пришли к выводу, что исполком внес изменения в траекторию движения автобусов необоснованно и с нарушением Порядка изменения маршрутов. Фото elabuga-rt.ru

— Следовательно, любое действие уполномоченного органа (в данном случае им является Исполнительный комитет), которое может привести к перераспределению пассажиропотока, должно быть законным и обоснованным, — подчеркнули в УФАС.

Исполком так и не представил доказательств того, что изменения вызваны отсутствием устойчивого пассажиропотока на маршруте №10 или осуществлены вследствие неудовлетворительного состояния улиц, по которым проводят маршруты, либо вследствие того, что указанные маршруты не соответствуют требованиям, установленным правилами безопасности перевозок.



В УФАС пришли к выводу, что исполком внес изменения в траекторию движения автобусов необоснованно и с нарушением Порядка изменения маршрутов. Отмели и довод, что согласование изменений не требуется, поскольку маршруты №8 и №10 имеют два и более остановочных пункта.

— Необоснованное изменение траектории движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок может привести к негативным последствиям для конкуренции, — считают проверяющие.

Ведь маршрутная сеть и пассажирооборот оказывают существенное влияние на доходы и затраты перевозчика и, соответственно, на ценообразование стоимости проезда.

Между тем маршрут №10 в новой редакции стал дублировать маршруты №1, №5, №6, которые обслуживает ИП Худан Л.И. на следующих участках движения:



по маршруту №1: от остановки «Площадь Ленина» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении);

по маршруту №5: от остановки «Александровский сад» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении);

по маршруту №6: от остановки «Площадь Ленина» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении).

— Необоснованное появление на маршрутах ИП Худан Л.И. автобусов ИП Карионова И.С. может привести к необоснованному изменению пассажиропотока в пользу ИП Карионова И.С., что не обеспечивает равных условий осуществления перевозок, — считают антимонопольщики.

Татарстанское УФАС России направило в адрес исполкома Елабужского района предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства путем отмены постановления об изменении траекторий движения по маршрутам №8 и №10 и опубликования на сайте реестра маршрутов этих автобусов в прежней редакции.

Предупреждение необходимо было исполнить в течение 30 дней, а именно, не позднее 29 апреля 2021 года. 27 апреля елабужские власти сообщили, что отменили указанное постановление и вернули прежние схемы движения автобусов. Однако предписание антимонопольщиков было исполнено лишь наполовину, то есть реестр маршрутов так и не был опубликован на сайте муниципалитета.

Учитывая это обстоятельство, в УФАС пришли к выводу, что фактически автобусы Карионова по-прежнему ходят по измененным схемам движения. По этой причине в управлении завели дело по признакам нарушения закона о конкуренции, следующее заседание назначено на 14 сентября.

В управлении завели дело по признакам нарушения закона о конкуренции. Фото vrubcovske.ru

Виновного в дублировании маршрутов могут дисквалифицировать

В ответ на запрос «Реального времени» антимонопольщики подтвердили, что снованием для возбуждения дела cтало неисполнение исполнительным комитетом Елабужского района предупреждения Татарстанского УФАС России:

«Предупреждение было выдано в связи с наличием в действиях органа местного самоуправления признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в необоснованном изменении траектории движения автобусов по маршруту №10, который обслуживает ИП Карионов И.С. В результате траектория движения автобусов по маршруту №10 стала дублировать маршрут №8, который также находится на обслуживании у ИП Карионова. Индивидуальный предприниматель получил возможность увеличить количество транспортных средств по обслуживаемому им маршруту №8 (с 5 до 7), что предоставило ему конкурентные преимущества.

Кроме того, маршрут №10 в новой редакции стал также дублировать маршруты №1, №5, №6, обслуживаемые ИП Худан Л.И.

В соответствии с предупреждением исполнительному комитету надлежало отменить постановление, закрепляющее изменения траектории движения маршрутов, и прекратить нарушение антимонопольного законодательства

Дублирование маршрута №10 происходило с маршрутом №8, а также совпадало с маршрутами, обслуживаемыми ИП Худан:

по маршруту №1: от остановки «Площадь Ленина» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении);

по маршруту №5: от остановки «Александровский сад» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении);

по маршруту №6: от остановки «Площадь Ленина» до остановки «НГДУ» (в обратном направлении).

Должностное лицо исполнительного комитета в случае признания за ним вины в нарушении антимонопольного законодательства будет привлечено к административной ответственности. За нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» применяется мера ответственности в виде штрафа на должностное лицо в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Вместе с тем отметим, что, если в ходе рассмотрения административного дела будет установлено, что должностное лицо привлекается к ответственности повторно, в отношении него может быть применена такая мера ответственности, как дисквалификация».



Запрос издания также приняли в работу в исполкоме Елабужского района, но ответ пока не поступил. Комментарий будет опубликован по получении.