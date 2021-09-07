Как разработать стратегию региона с учетом глобальных, страновых и региональных особенностей?

Ключевая цель применения новых подходов к разработке стратегии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — формирование предложений, обеспечивающих высокие современные мировые стандарты качества жизни посредством формирования мощной, динамичной, устойчивой, глобально конкурентоспособной, социально ориентированной инклюзивной экономики. Способствуют достижению цели следующие задачи:

Применение комплексного подхода к разработке стратегии региона с учетом целей устойчивого развития, национальных целей, инклюзивного экономического роста, что позволяет интегрировать глобальные тренды, национальные цели и инициативы и особенности регионального развития. Фокус на управлении интернет-репутацией региона.

Главный результат — разработка стратегии региона как глобального международного игрока. Учет инклюзии. Переход от управления брендом к управлению репутацией.

Цифровизация экономических процессов становится всеобъемлющей тенденцией, охватывающей не только непосредственно информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности. Интернет-торговля, цифровое сельское хозяйство, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, персонализированное здравоохранение — какое бы направление мы ни рассматривали, всюду ощущается влияние набирающей обороты цифровой революции. В такой обстановке отдельные регионы и их объединения начинают активно включаться в процесс формирования и реализации стратегических решений в области цифровой экономики, стремясь обеспечить свои долгосрочные конкурентные преимущества на вновь формируемых рынках новых видов технологий, товаров и услуг.

Отмечается, что многообразие региональных условий, различия в ресурсных потенциалах, уникальные черты исторического развития, а также специфика социальной культуры образующих нашу страну территорий обусловливают необходимость применения дифференцированного подхода к реализации государственной региональной политики Российской Федерации, который на сегодняшний день не получил четкого правового оформления.

На сегодняшний момент времени явно не хватает теоретического освоения этого вопроса, соответственно, существует проблема разрыва в научном знании. Результативность данного подхода должна определяться адекватной системой стратегического, в том числе индикативного, планирования, учитывающей качество, сложность и высокую динамику процессов развития, происходящих как внутри региональной социально-экономической системы, так и во внешнем ее окружении.

Предлагаемый нами подход к разработке комплексной долгосрочной стратегии региона включает следующие элементы:

конкурентоспособность внешнеэкономической деятельности;

качество жизни (анализ проводился с учетом лучших международных практик, в том числе опыт Финляндии и Канады);

инклюзивный экономический рост (адаптация международного подхода, в основе которого максимальное влияние экономического роста на население и снижение дифференциации доходов);

репутация региона.

Новое методологическое содержание исследований проявляется прежде всего в ином подходе к выделению этапов развития стратегического планирования и особенностей каждого из них, а также в повышении уровня вовлеченности общественности и экономических агентов в процесс разработки и реализации региональных стратегий:

Особенность предлагаемого подхода — учет инклюзивного роста, который включает в себя следующие параметры:

Рост и развитие:

ВВП на душу населения;

производительность труда — ВВП на одного работника;

оОжидаемая продолжительность здоровой жизни;

занятость населения.

Инклюзивность:

коэффициент расслоения общества по доходам;

уровень бедности;

коэффициент расслоения общества по распределению богатства;

медианный доход.

Преемственность поколений и устойчивость развития:

скорректированные чистые сбережения;

парниковая интенсивность ВВП;

государственный долг;

коэффициент демографической нагрузки.

Еще одна особенность предлагаемого подхода — формирование стратегии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как глобального игрока. Данная особенность связана с учетом целей устойчивого развития.

С учетом представленных выше особенностей были сформированы сквозные принципы разработки комплексной долгосрочной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

С учетом представленного выше подхода было сформировано видение Югры 2050 : Югра 2050 — открытый, стабильный, экономически самодостаточный, хорошо известный в стране и мире регион с мощной, диверсифицированной и органично интегрированной в технологии четвертой промышленной революции креативной инновационной экономикой, вносящей существенный вклад в решение национальных задач и целей, мощный драйвер развития страны, уникальный центр притяжения талантов, неординарных, целеустремленных и волевых людей с предпринимательским характером, центр самопознания, воспитания и самореализации.

Энергетический центр страны и центр насыщения природной, духовной энергией Сибири.

Миссия региона:

В мире:

Мировой признанный научно-образовательный центр, вносящий существенный вклад в глобальные цели устойчивого развития в части:

«новой», «зеленой», «водородной» энергетики;

обеспечения рациональных моделей потребления и производства;

борьбы с изменением климата и его последствиями;

восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию, рационального управления лесами.

В стране:

Лидерская креативная территория, эталонная по стандартам качества жизни, вносящая существенный вклад в решение национальных задач и целей, мощный драйвер развития страны в части новых технологий и компетенций в сфере генерации и транспортировки энергии.

Для населения:

Единение с уникальной природой, сохранение и приумножение духовных и культурных российских ценностей: семья, вера, сплоченность, родина и справедливость. Эффективная самореализация: найти и понять себя, создать семью, обрести надежных друзей и реализовать свою мечту.

Предлагаемый подход позволяет сформировать долгосрочную стратегию, учитывающую международные проекты и инициативы, определить место Ханты-Мансийского автономного округа — Югры как глобального игрока, при этом сохранив особенности региона, усилить влияние экономического роста на население и снижение дифференциации доходов.