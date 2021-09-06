Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин женской одежды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 144-я

Жительница Казани Ольга Улыбина — предприниматель со стажем. В конце 90-х она открыла свой первый магазин. Сегодня она успешная бизнес-леди и владелица шоурума EVITA, бизнес-аккаунт которого в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Детская забава переросла в бизнес

Как рассказывает Ольга Улыбина, ее любимым занятием в детстве было наряжать кукол. После окончания вуза это увлечение переросло в бизнес. Красиво и модно одевать она решила жительниц Казани. Так в столице Татарстана около 20 лет назад открылся первый магазин женской одежды EVITA. Это название она позаимствовала от имени первой леди Аргентины, актрисы и политика Эвиты Перон, жизнью которой всегда восхищалась Ольга.

В ее модном магазине наряд на выход или для повседневной носки может найти любая женщина, вне зависимости от возраста и типа фигуры. Коллекции обновляются в зависимости от сезона: если летом — это легкие платья, блузки сарафаны и деловые костюмы, то для зимы и осени Ольга Улыбина привозит теплые наряды. Она так любит то, чем занимается, что сама с большим удовольствием рассказывает о каждой модели одежды в постах инстаграм-аккаунта магазина.

Сегодня его аналитический разбор провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Повысить узнаваемость аккаунта в Сети поможет логотип

Описание профиля. По никнейму очень сложно понять, что это магазин одежды, так как сложно сопоставить первую леди Аргентины и магазин женской одежды в Казани. В имени профиля не хватает уточнения, что продажа только ЖЕНСКОЙ одежды в Казани. Если обратить внимание на старые публикации, то можно заметить симпатичный логотип, кажется, что его было бы уместнее использовать, чем портрет певицы Эвы Перон.

Шапка профиля отвечает на конкретные вопросы. Единственное, нужно верно указать время работы, поменять с «с 10 до 21 вскр до 19» на «Пн-Сб с 10:00 до 21:00, Вс с 10:00 до 19:00».

Ссылка переводит на WhatsApp. Как показывает опыт, лучше перевести аккаунт WhatsApp в бизнес профиль. В адресе не хватает конкретики, а точнее — названия улицы и номера дома. Сейчас указан только город. В контактах необходимо добавить номер телефона.

Актуальные есть, в количестве 10 штук. Единственный минус — отличается стиль заголовков — скорее всего, это сделано, чтобы обратить больше внимания на конкретные stories, и повторяется дизайн.

Наши рекомендации: обновить аватарку, поставить логотип, чтобы было больше узнаваемости среди офлайн аудитории. Обновить имя профиля и описание.

Визуальное оформление. Аватарка не ассоциируется с направлением аккаунта. На сертификатах в ленте присутствует логотип бренда, но он нигде не используется. Для повышения узнаваемости можно попробовать использовать логотип в оформлении постов.

Обложки хайлайтс также не ассоциируются с рубриками, что препятствует восприятию. Рекомендуем использовать тематические иконки или вынести название рубрик на обложки. Использование «живого» контента способствует вовлечению аудитории и приросту новых подписчиков. Также присутствие во всех постах владелицы аккаунта и постоянного интерьера создает единый узнаваемый стиль ленты.

Не стоит пренебрегать текстовыми описаниями

Контент-план. В актуальных аналогично дублируется контент из ленты, что может создать негативное мнение у пользователей, так как они просматривают один и тот же контент по нескольку раз. Есть отзывы, что вызывает больше доверия к бренду.

Похвально, что в каждой публикации указывается стоимость одежды: это упрощает навигацию и экономит время подписчиков.

Теперь о недостатках:

Понимаем, что основной формат в ленте — видео, в которых рассказывается об одежде. Да, это удобнее, но не стоит отказываться от текстовых описаний. Одно из решений — делать краткие выдержки из видео с достоинствами одежды. Можно рассказать о ткани, из которой, например, выполнены брюки.

Еще мы бы разнообразили контент и добавили информационных публикаций. Допустим, можно было бы опубликовать отдельный пост о времени работы магазина с призывом «Ждем вас на примерку каждый день».

Также незачем выделять отдельные слова капслоком — это выглядит неактуально, да и к тому же выбивается из общего оформления.

Оформление блока с контактной информацией тоже лучше заменить: в указании адреса лучше убрать инструкцию по тому, как найти магазин. В профиле и так есть отдельный хайлайтс «Нас найти» — его достаточно. Кстати, название этого хайлайтс лучше переименовать на «Адрес» или «Как найти».

Тексты богаты на ошибки: как на орфографические, так и на пунктуационные. Нередко встречаются опечатки. Важно проверять текст до и после публикации: если аккаунт выступает в роли эксперта, то нужно держать планку и следить за грамотностью. Согласны, что русский язык сложен и многогранен, поэтому рекомендуем пользоваться специальными сервисами по проверке текстов.

Наши рекомендации:

Продумать наполнение контента — основной упор сделать на продающие публикации, но желательно их разбавить советами, рекомендациями или сводкой актуальных тенденций. Видеть в каждом посте одно и то же — название одежды, размерный ряд и цену — неинтересно. Пользователей нужно привлечь чем-то новым, полезным. Советуем выделять абзацы в текстах с помощью пробелов или эмодзи. Тексты будет удобнее читать, да и внешне они станут выглядеть опрятнее. Тщательнее проверять свои тексты на наличие ошибок. Можно давать их читать кому-то из знакомых, поинтересоваться их мнением.

Реклама привлечет новый поток клиентов

Модерация. Комментарии есть, в основном, около 15-30 на пост. Отвечают только на вопросы пользователей. Лучше отвечать на комментарии с того профиля, которому задали их, так как сейчас на комментарии отвечают с личного профиля — у пользователей может возникнуть недопонимание.

Наши рекомендации: отвечать на комментарии только через аккаунт магазина. Лучше всего отвечать и на положительные, и на негативные комментарии, можно отправлять просто смайлик, чтобы поддерживать коммуникацию с подписчиками.

Аналитика в цифрах: публикуется около 15 постов в месяц, что кажется нам хорошим количеством для такого типа профиля. Иногда в день выходит по два поста, но следует поработать над контент-планом, чтобы четко выстроить работу с контентом, а не делать его ситуативно. Вовлеченность низкая — 0,82% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля хорошее — 57/100. Количество достоверной аудитории — 52%, из Казани 60% аудитории.

Наши рекомендации: запустить рекламные креативы с отзывами, ассортиментом и самим магазином, чтобы выстроить новый поток клиентов, которые еще не знакомы с магазином.