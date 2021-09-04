Модернизация ЕГЭ: как за ближайшие два года изменятся экзамены по основным предметам?

Рособрнадзор с 2022 по 2024 годы планирует внести изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам

Фото: Максим Платонов

Единый госэкзамен ждут серьезные перемены. Рособрнадзор за два года — с 2022-го по 2024-й — планирует вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам. Почему? Дело в том, что в 2022 году школу будут заканчивать ребята, которые пришли в первый класс 10 лет назад, когда как раз и были приняты действующие сейчас школьные стандарты. Но, как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, революционных изменений вводить не предполагается. В том, какие изменения ждут экзамены по основным предметам школьной программы, разбиралась «Российская газета».

«Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей»

«Все перемены будут поэтапно проходить в течение ближайших трех лет, — сказал руководитель Рособрнадзора. — Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей. Экзамены теперь будут больше не про заучивание формул и дат, а про умение применять знания на практике».

По словам Музаева, в этом году в ведомство поступило огромное количество предложений. Например, родители предложили проводить ЕГЭ в двух форматах: компьютерном и письменном. Причем так, чтобы школьники могли сами выбирать формат, который им удобен. Интересный акцент для ЕГЭ по иностранным языкам — отвечать в аудитории по одному.

От педагогов поступила идея зафиксировать количество экзаменов, на которых могут работать учителя. Есть просьбы увеличить продолжительность ЕГЭ по русскому языку, обеспечить сдающих экзамен психологической помощью и изменить некоторые формулировки в заданиях по истории. Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, было и такое: при рассмотрении апелляций о несогласии с результатами экзамена исключить возможность снижать количество ранее выставленных баллов.

На сайте Федерального института педагогических измерений уже опубликованы демоверсии ЕГЭ на 2022 год, где многое — по-новому. Рассказываем об основных новинках в самых популярных предметах.

Сильнее всего изменилась математика



Достаточно сильно поменялся профильный ЕГЭ по математике. Напомним, профильную математику сдают только те ребята, которые решили поступать в вузы. Ее в этом году выбрали почти 393 тысячи человек, большинство — выпускники текущего года. Средний тестовый балл по предмету составил 55,1, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 1,2 балла. 31 тысяча выпускников получили от 81 до 100 баллов, а максимальный результат в 100 баллов — 504 человека. Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, составило 7,6 процента, что меньше, чем в прошлом году.

Профильная математика требуется почти на половине всех специальностей: и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу...

Профильная математика требуется почти на половине всех специальностей. Фото: Максим Платонов

— Так вот, здесь больше нет заданий для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы, — говорят эксперты образовательной компании Maximum Education, которые проанализировали все изменения. — Теперь работа потребует более высокого уровня математических знаний, которые формируются на уроках алгебры и геометрии.

Появились и новые задания в части с короткими ответами. В части с развернутыми ответами тоже изменения — в баллах за некоторые ответы.

А вот экзамен по базовой математике поменяется незначительно. Скажем, одно задание теперь объединено с другим. Так уже делали в ОГЭ для девятиклассников в прошлом году. Добавлено задание на работу с геометрическими фигурами в реальной жизни. Появилось новое задание с задачей на темп или проценты. Итог: количество заданий практически не увеличилось, а максимальный балл за выполнение всей работы — 21.

А что еще?

Русский язык. По сути, тут в ЕГЭ появилось только одно новое задание: провести стилистический анализ текста. В части с сочинением все осталось на своих местах. Только чуть строже стала оценка пунктуации. Например, три ошибки в запятых или тире теперь стоят не два, а один балл.

История. Из экзамена исчезло историческое сочинение, но появилось новое задание на причинно-следственные связи. Вместо задания с кратким ответом по теме Великой Отечественной войны теперь будет содержательный анализ текстовых источников об этом событии.

Кроме того, ЕГЭ по истории стал короче — 180 минут вместо 235. Но и самих заданий стало меньше — 19 вместо 25.

Обществознание. Это традиционно один из самых популярных предметов по выбору в рамках сдачи единого государственного экзамена. Как и в случае с историей, этот экзамен стал короче — 180 минут. Убрали некоторые задания из обеих частей.

По сути, тут в ЕГЭ появилось только одно новое задание: провести стилистический анализ текста. Фото: Максим Платонов

Исключено из экзамена мини-сочинение. Зато в части 2 появилось задание с развернутым ответом по Конституции и законодательству РФ. Как считают многие эксперты, школьники сейчас не очень хорошо знают законы РФ. Поэтому появление заданий в ЕГЭ, связанных с развернутым ответом, как раз позволит изменить ситуацию: дети больше внимания будут уделять Конституции и законам. Максимальный балл изменен с 64 до 57 баллов.

Физика. В ЕГЭ по физике в 2022 году не будет заданий на астрофизику. Общее количество заданий уменьшилось — теперь их тридцать. В первой части появились два новых задания базового уровня сложности.

Изменена форма заданий на множественный выбор: если раньше надо было выбрать два верных ответа, то в 2022 году — все верные из предложенных пяти утверждений. Теперь во второй части гарантированно находятся задачи на электродинамику высокого уровня сложности. Добавлена задача на механику.

Литература. Всего в экзамене 12 заданий. Добавили авторов — Лескова, Платонова, Шаламова, расширили материал уже изучаемых поэтов (например, добавили стихотворения Жуковского и Державина, у Островского теперь надо прочесть другие пьесы). Добавился новый критерий оценки сочинения — грамотность. Это 5 баллов, которые добираются сверху за все сочинения, как и в ЕГЭ по русскому языку.

Проверять будут орфографию, пунктуацию, грамматические нормы. Теперь в сочинении нужно написать минимум 200 слов.

Нельзя делить физиков и лириков

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что нельзя отменять ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные направления в вузах.



— Не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, — сказал министр, выступая на Российской креативной неделе в Москве. По его мнению, выводить часть абитуриентов из системы ЕГЭ неправильно.

Валерий Фальков напомнил: вузы могут сами устанавливать и проводить дополнительные испытания для абитуриентов конкретных направлений.

— Система, которая есть, не лишена недостатков, как и любая другая, но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно выстраивать свою учебную траекторию, — пояснил Фальков. — Эту систему можно и нужно совершенствовать, в том числе и через дополнительные вступительные испытания.