«КАМАЗ» готов использовать Кубок России, чтобы заявить о себе

«Нефтехимик» подписал вице-чемпиона Европы

Чемпионат Футбольной национальной лиги стартовал два месяца назад, и за это время его участники успели провести по десять официальных матчей, включая чемпионат и Кубок России. В заочном споре «Нефтехимика» и «КАМАЗа» пока впереди дебютанты ФНЛ, набравшие на два очка больше, занимающие более высокое место и выигравшие в личном противостоянии на Кубок России. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин анализирует матчи «Лучшей лиги мира» с помощью с заместителя генерального директора по развитию ФК «КАМАЗ» Тимуром Феоктистовым, который дал нашему изданию эксклюзивное интервью.

Качели «Нефтехимика»

Нижнекамская команда, проводящая уже третий сезон в ФНЛ, и первый из них под руководством Кирилла Новикова, пока не может стабилизировать игру. Два ярких матча, выигранных со счетом — 5:0 у липецкого «Металлурга» и — 3:0 у воронежского «Факела», позволяют команде иметь отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 9:3, но при этом она занимает только девятое место на данный момент. Дело в трех поражениях, которые нефтехимикам нанесли астраханский «Волгарь», «Оренбург» и «Томь». С поражениями от «Волгаря» и «Оренбурга» еще можно, если не смириться, то хотя бы констатировать, что такое уже происходило в прошлом сезоне, но домашнее фиаско от «Томи» выглядит совершенно нелогично. «Томь» осталась в ФНЛ только благодаря тому, что из нее изгнали «Чайку» из Песчанокопского, сибиряки сейчас выглядят получше, чем в прошлом сезоне, но не намного. Проигрывать «Томи» сразу же, после разгрома «Факела», это просто неоправданно. Воронеж, кстати, входит в лидирующую четверку, и, если бы не Татарстан, представителям которого «Факел» уступил почти синхронно, то команда из Нечерноземья занимала бы место в двойке лидеров. В итоге матч с ними нижнекамцы провели на загляденье, а в следующем туре «выстрелили себе в ногу».

Нижнекамский клуб, как и многие конкуренты, продолжает селекционную компанию. Приглашен 31-летний Никита Чичерин, знакомый Новикову по московскому «Динамо», чьими воспитанниками они оба являются, но в последние годы изучавший географию нашей необъятной страны, по игре за многочисленные клубы Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В прошлом сезоне он был заявлен за тольяттинский «Акрон», и уже оттуда был делегирован в бедствующий «Тамбов», оказавшийся и без средств к существованию и без футболистов. Еще одно пополнение — это Ильмир Нурисов, уроженец Набережных Челнов, воспитанник блестящего детского тренера Геннадия Кадыльского (Игнатьев и Козлов, Ведутов и Мурадымов, Теленков и Борисов) В футбольной молодости Нурисова были и «Чертаново», куда приглашал уроженец Казани Дмитрий Поляцкин, и «Рубин», откуда выгонял Курбан Бердыев В активе Нурисова то, что он был серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров 2015 года в дружине Дмитрия Хомухи (Баринов, Головин, Шейдаев и Ко). В пассиве, что Ильмир не играл два последних сезона, проведя 2019 год в беларусском «Витебске».

Нижнекамская команда, проводящая уже третий сезон в ФНЛ, пока не может стабилизировать игру. Фото vk.com/fcneftekhimik

Дебютант «КАМАЗ»

В пассиве «Нефтехимика» и очередное поражение от «КАМАЗа» в рамках Кубка России, соответственно, эта победа, как и последующая виктория во Владимире находятся в активе челнинского клуба, вышедшего в групповой этап почетного трофея. Гостевую победу во Владимире принес точный удар Владислава Игнатенко, также приглашенного по ходу сезона в Набережные Челны, и отличившегося в первой же встрече. В конце октября предстоит домашняя игра с «Уралом» из Екатеринбурга, которая станет определяющей в плане дальнейшего выступления в Кубке.

Хотя перед началом сезона, напомним, челнинцы не то, что не замахивались на Кубок страны, они думали, что продолжат выступления в ПФЛ (ФНЛ-2). Об этом и не только мы поговорили с заместителем генерального директора по развитию ФК «КАМАЗ» Тимуром Феоктистовым.

— Если вспоминать ситуацию, сложившуюся в концовке прошлого чемпионата, то там вступила в дело психология. К фавориту «Тюмени» приехали ребята из команды, которой, по идее, ничего не надо было, поскольку это последний матч, и команда завершала свое существование. В итоге, когда фаворит матча повел в счете — 2:0, то его игроки успокоились, решив, что дело уже сделано. Тем более, что у соперника еще и игрока удалили. Нам важно лишний раз вспоминать об этом только потому, что мы пропагандируем концепцию клуба, согласно которой «КАМАЗ» борется все 90 минут игрового времени, а иногда и 120. Увы, иногда даже этого понимания не хватает, так мы потеряли два очка в стартовом матче с «Аланией», когда нам забивали ответный гол уже в добавленное время. Но это связано, в том числе, с нехваткой опыта, даже не личного, а общекомандного, поскольку «КАМАЗ» вступал в сезон ФНЛ, по сути, с тем же составом, который ранее выполнил задачу по переходу классом выше.

Сам переход, с одной стороны это приятные хлопоты, с другой — настоящий стресс, поскольку у лауреатов нет времени на то, чтобы доукомплектоваться для выступления классом выше. Опыт последних лет показывает, что с этим можно справляться. Как делали в 2019 году наши соседи из Нижнекамска, а в прошлом сезоне — наш соперник в первом туре «Алания». В остальном же практика показывает, что новичок ФНЛ практически на 80 процентов обновлял состав, чтобы быть конкурентным в классе выше. В это время приобретаются игроки с опытом игры в РФПЛ или той же ФНЛ. У нас же состав не менялся кардинальным образом, поскольку и правильнее было дать возможность сыграть тем, кто завоевывал это право, и было проведено точечное укрепление состава. И мы вряд ли бы добились тех результатов, которые сейчас имеем, если бы произвели серьезные изменения в составе. Я считаю, что нам помогла добиться полученного результата то, что называют «командной химией», когда все нацелены на достижение результата. Под словом все я имею в виду и команду с тренерским штабом, и руководство клуба с болельщиками.

Кубок России, как шанс сыграть с фаворитами

Если смотреть на старт чемпионата, то заметно, что пока челнинцам не удается добиться результата в домашних матчах. Ничья на старте с «Аланией», из-за мяча пропущенного уже в добавленное время, а также два поражения от хабаровского СКА и «Балтики» из Калининграда портят общую картину от дебюта в ФНЛ. Наш собеседник отметил, что в этих поражениях нет единой картины.

— Начнем с того, что «Алания» сама имела возможности побеждать, когда счет был равным, а в концовке нам не повезло, когда ошибся защитник, которого уже готовы были поменять. И потом надо соотносить уровень игроков нашей команды с соперниками, поскольку у всех перечисленных он повыше, что демонстрирует и турнирная таблица. Только «Балтика» по каким-то своим причинам не может реализовать свой потенциал в полной мере. Мы же еще одной ногой были в ПФЛ, где уровень сопротивления был меньше, скорости ниже, а время на раздумья перед принятием решения предоставлялось больше. И все это было каких-то три месяца назад, а сейчас нам необходимо адаптироваться к новым условиям. Мы уже сейчас прогрессируем хотя бы в том плане, что после случившегося с «Аланией», концовки остальных матчей были проведены достаточно зрело. Можно посмотреть игру с «Факелом» и победу в Кубке во Владимире, и там, и там мы контролировали игру в ее заключительной фазе. Все это приходит вместе с накоплением общекомандного опыта.

Фото vk.com/fckamaz

Касаемо Кубка, если говорить с точки зрения стратегии, то мы понимаем, что в ближайшее время нам очень сложно будет побороться за выход в РФПЛ. Этому помешают и отсутствие инфраструктуры, и отсутствие рынка, поскольку «КАМАЗ» это не только социальный проект, но и организация, которая пытается найти баланс между доходами и затратами. Мы живем, исходя из рыночных реалий. В этом плане Кубок России — это соревнование, которое дает возможность сыграть с кем-то из фаворитов, как произошло у нас в 2019 году, когда в Челны приехал «Спартак». Плюс это возможность обратить на себя внимание, максимально дальше продвигаясь по стадиям Кубка России, поскольку вслед за спортивными достижениями в клуб приходят экономические партнеры, способные подписать спонсорские контракты.

По селекции, и нашим приобретениям. В клубе существует некий трансферный комитет, который рассматривает потенциальных новичков с точки зрения определенных моментов. Это и финансовые условия, личные качества новичка, и взаимоотношения в коллективе. Сейчас уже можно сказать, что в «КАМАЗе» сложился коллектив единомышленников, о котором я говорил ранее. Также при комплектовании учитывается две степени дальнейшего развития. Либо это опытный игрок, способный помочь на короткой дистанции, либо молодой, который будет развиваться вместе с командой, расти, и получать возможность уйти в более сильную команду. Поскольку сопутствующих требований много, то игроков мы подбираем достаточно долго, но это оправдывает себя, хотя и приходится просматривать не только чемпионат России, но и чемпионаты ближайшего зарубежья, так мы вернули Виктора Свежова из чемпионата Таджикистана, Редвана Османова и Владислава Суслова из чемпионата Крыма. Тот же Игнатенко и Павел Евсеев вернулись в Челны, в котором играли ранее, значит, есть в клубе нечто такое, что оставляет о себе хорошую память.