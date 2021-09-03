«Ожидать новых рекордов доходности негосударственных пенсионных фондов не стоит»

Доходность НПФ опередила показатели ПФР, но эксперты просят не спешить переводить свои средства в эти фонды

Фото: Максим Платонов

Растущий фондовый рынок увеличил объем накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах. По данным Центробанка, во втором квартале 2021 года зафиксирован рост объема накоплений в НПФ до 3 триллионов рублей. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания разбирает причины такого роста и размышляет, насколько долго продержится данная тенденция, и стоит ли спешить переводить свои средства в НПФ.

Что говорит Центробанк

Совокупный портфель пенсионных средств в НПФ увеличился 1,3% до 6,5 триллионов рублей, причем в первом квартале роста не было вообще. Все три сегмента портфеля показали рост — пенсионные накопления выросли на 1,2% до 3 триллионов, пенсионные резервы на 1,4% до 1,5 триллионов, пенсионные накопления ПФР на 1,3% до 2 триллионов рублей.

Как устроен сегмент НПФ, такие фонды занимаются тремя видами деятельности:

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО);

Обязательное пенсионное страхование (ОПС);

Профессиональное пенсионное страхование (ППС).

НПО: в рамках своей деятельности НПФ собирают взносы, размещают пенсионные резервы и выплачивают пенсии. Полученные средства инвестируются в определенные типы активов (низкорисковые, перечень прописан в законодательстве). По достижении пенсионного возраста, лицо, в пользу которого осуществлялись взносы, получает дополнительную негосударственную пенсию.

По достижении пенсионного возраста, лицо, в пользу которого осуществлялись взносы, получает дополнительную негосударственную пенсию. Фото: mosreg.ru

ОПС: в рамках своей деятельности НПФ выступают страховщиками по ОПС, аккумулируют направленные на накопительную часть взносы и инвестируют их через управляющие компании. По достижении пенсионного возраста, лицо, в пользу которого осуществлялись взносы, получает накопительную часть.

ППС: ввиду отсутствия законодательства, регламентирующего систему для людей, работающих в опасных или вредных условиях, данный вид обеспечения фактически не предоставляется.

Законопроект о возврате накоплений

В целом, учет средств по трем вышеописанным направлениям ведется отдельно, то есть средства не перемешиваются в фондах. Плюсом является и то, что собранные для негосударственных пенсий средства не будут использованы для выплаты пенсий действующим пенсионерам. Структура и состав активов фондов четко регламентированы. Фонды не имеют права выступать поручителями по обязательствам третьих лиц, не могут передавать в залог средства пенсионных накоплений и резервов, не могут выпускать ценные бумаги и выступать учредителями организаций, если это ведет к полной имущественной ответственности. Пенсионные накопления и резервы не могут быть взысканы по долгам, на них невозможно наложить обеспечительные меры, такие как арест имущества, например.

Не так давно правительство внесло в Думу законопроект, обязывающий НПФ возвращать пенсионные накопления клиентам, если будет доказана в суде незаконность перевода в другие страховые компании. Таким образом, договор об обязательном пенсионном страховании признается недействительным, клиент получает обратно застрахованную сумму инвестиционного дохода, которую изъяли при досрочном переходе из одного НПФ в другой.

Правительство внесло в Думу законопроект, обязывающий НПФ возвращать пенсионные накопления клиентам, если будет доказана в суде незаконность перевода в другие страховые компании. Фото duma.gov.ru

Результаты работы НПФ во втором квартале, причины роста

Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ опережает показатели ПФР, за второй квартал текущего года она составила 5%. Рост доходности связан с возросшей динамикой рынка акций (рост индекса акций MCFTR Мосбиржи в первом полугодии вырос на 42,4% годовых) и замедлением падения рынка облигаций. Для сохранения структурных инвестиционных портфелей, НПФ реализовали часть акций, котировки которых росли в течение квартала. На вырученные средства были куплены государственные и субфедеральные облигации (например, правительства Москвы и ряда других субъектов).

Хотя, надо отметить, что НПФ ограничены по размеру вложений в акции (ЦБ это очень жестко регламентирует). На рынок акций приходится всего 6% пенсионных накоплений и 9,9% резервов. Основная часть портфелей фондов лежит в инструментах долгового рынка — облигациях. В частности, в структуре пенсионных накоплений во 2 квартале они занимали 51,4%, в структуре резервов 48%. В 1 квартале началось повышение процентных ставок по облигациям, что привело к падению стоимости долговых инструментов, и позволило фондам нарастить доходность своих вложений в облигации. Можно сказать, что это было разовое событие, связанное с ростом ключевой ставки ЦБ и ожидать новых рекордов доходности НПФ не стоит. Они двигаются вместе с рынками.

В целом, цифра 3 триллиона рублей накоплений в НПФ кажется огромной. Но, посудите сами, объем средств физических лиц на фондовом рынке составляет 4 триллиона рублей. Это говорит, что люди сами решают за себя и формируют свои портфели, которые не ограничены облигациями. Естественно, как всегда, такой подход сопряжен с дополнительными рисками.

Все это говорит о том, что рынок НПФ не так масштабен, как кажется, и цифры статистики потверждают данный тезис. По данным ЦБ, пенсионный накопления в НПФ формируют порядка 37 миллионов человек, причем есть тенденция к снижению, из квартала в квартал. Фонды, понимая, что доля рынка ограничена, стремятся привлечь физических лиц, которые ищут более доходные инструменты по сравнению с банковскими депозитами, и выводят на рынок новые пенсионные продукты, которые могут быть интересны клиентам. В частности, за счет наличия минимального гарантированного дохода и небольших сроков инвестирования.

По данным ЦБ, пенсионный накопления в НПФ формируют порядка 37 миллионов человек, причем есть тенденция к снижению. Фото cbr.ru

В заключение, надо отметить, что для рядовых клиентов НПФ это хорошие новости, ведь 5% доходность это средняя цифра по отрасли, есть НПФ, у которых доходность еще выше. Вопрос смогут ли фонды сохранить такие темпы в следующем году, так как они сильно зарегулированы в части структуры своих портфелей и не могут в полном объеме снять сливки с восстанавливающегося российского фондового рынка.

Артур Сафиулин