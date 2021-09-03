Бизнес-аккаунт дня: услуги азнакаевского косметолога

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 143-я

Индустрия красоты уже не один десяток лет считается неиссякаемым источником дохода и прибыльным бизнесом. У каждого поколения свои стандарты красоты, и, стремясь им соответствовать, женщины, а сейчас нередко и мужчины, становятся клиентами косметологических клиник и частных косметологов. Услуги по уходу за кожей и ее лечению в Азнакаево несколько лет назад начала оказывать Карина Миннегалиева. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все для красоты и здоровья кожи

Помочь своим клиентам решить проблемы кожи, обеспечить необходимый уход — с таким намерением Карина Миннегалиева решила два года назад стать косметологом. Девушка предлагает клиентам множество методик и процедур, которые помогают сохранить молодость лица. От кардинальных мер вроде подтяжки или операции лучше рекомендует отказаться. Антиэйдж-процедуры тоже в арсенале молодого косметолога.

Карина — дипломированный врач. В прошлом году окончила Казанский медуниверситет, и сегодня ее основное место работы — Азнакаевская поликлиника, а ее пациенты — маленькие жители города. В свободное от работы время она оказывает услуги косметолога. Проводит массаж лица, пилинги, чистку, мезотерапию кожи головы, биоревитализацию и другие уходовые и лечебные процедуры.

Сегодня аналитический разбор аккаунта косметолога провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Оформление аккаунта можно и нужно менять

Описание профиля. Ник дает полное понятие об аккаунте и человеке.

По имени пользователя сразу понимаешь, что это аккаунт косметолога из Азнакаево.

Аватарка соответствует своему критерию «кому я пишу», так как идет смесь личного вместе с бизнесом. Шапка профиля отвечает на основные вопросы, однако стоит добавить какое-нибудь УТП (уникальное торговое предложение), чтобы отстраниться от конкурентов. И можно убрать пробел перед «Казанский ГМУ». Ссылка ведет на WhatsApp — это один из лучших способов для связи. Актуальные есть, в количестве 7 штук.

Визуальное оформление. Аватарка, обложки хайлайтс и лента выполнены в разных стилях, нет связующих элементов, которые бы говорили о единой стилистике всего аккаунта.

Обложки хайлайтс на первый взгляд выполнены в едином минималистичном стиле, но из-за того что надписи разного размера, шрифта и «скачут» в плане выравнивания, то кажутся разными. Для создания единого стиля с лентой можно попробовать использовать в оформлении хайлайтс такой же «акварельный» стиль.

В ленте используется много личных фотографий и мало примеров работ, не хватает и визуалов из разряда «До/После», которые бы подтверждали квалификацию специалиста. Стиль оформления ленты часто меняется, хотя и встречаются посты, в которых прослеживается единая стилистика. Необходимо определиться со стилистикой и стараться придерживаться ее. Оформление аккаунта можно и нужно менять, но с определенной периодичностью.

Похвально, что в аккаунте присутствуют видео процесса процедур. Особенно это полезно для тех, кто не был у данного специалиста — это вызывает доверие у аудитории.

Изобилие эмодзи утомляет глаз, а конкурсы с отметкой друзей уже устарели

Контент-план. В актуальных основная информация, которая требуется в самом начале для клиента — портфолио, отзывы, графики работы, цены. В дополнение есть подборки продукции для ухода и часто задаваемые вопросы.

Основная ошибка в построении контента — использование бизнес-аккаунта в качестве личного блога. Интеграция постов-рекомендаций по косметическим процедурам с авторскими мыслями «Веселый вечер с замечательными людьми» смотрится неуместно. В рабочем профиле мы не рекомендуем совмещать бизнес-посты с личными: потенциальные клиенты хотят записаться на услугу, а не смотреть, как проводит свободное время владелец аккаунта.

Механика конкурсов, которая включает в себя отметку друзей, несколько устарела. Для того, чтобы повысить вовлеченность, лучше придумать тематический призыв оставить свой комментарий. Не нужно придумывать что-то сверхъестественное — достаточно спросить, на какую процедуру хотели бы попасть подписчики. Во-первых, в таком опросе комментарии будут качественными. Во-вторых, можно узнать, какие услуги пользуются большим спросом у вашей аудитории.

Вопрос по качеству текстов спорный. На первый взгляд кажется, что в них дается полная информация. При детальном же рассмотрении создается эффект «скачка» — это тот случай, когда в тексте существуют резкие переходы от одной мысли к другой, что создает чувство незавершенности. Понимаем, что в постах хочется дать как можно больше информации, но стоит придерживаться единого направления: если начали одну мысль, то ее нужно логически довести до конца.

Оформление текстов тоже вызывает вопросы: использование эмодзи в качестве маркеров для выделения абзацев — хорошо, но нужно знать меру. От обилия смайликов в публикациях сильно устают глаза, да и чтение текстов с таким количеством графических элементов не вызывает удовольствия.

Также есть проблема в типографике — лишние пробелы. Это не только мешающий символ, но и фактор неряшливо оформленного текста: между словом и знаком препинания не требуется пробел.

Орфографические ошибки, безусловно, не красят профиль. К сожалению, иногда они появляются в аккаунте Карины. К слову, про написание квалификации: врач-косметолог пишется через дефис. Из других ошибок — нарушение правила написания -ться и -тся.



Наши рекомендации:

Перестать использовать рабочий аккаунт в качестве личного блога.

Уменьшить объем текстов: пользователи не любят читать длинные посты. У нас есть лайфхак: если тема публикации объемная, то ее лучше оформлять в виде карусели. Такой формат не только удобнее для подписчиков, но еще он повышает охваты.

Нужно ответственнее подходить к оформлению текстов. Скорее всего, описание к постам пишется через телефон, в силу чего не соблюдаются правила типографики. Советуем установить специальную клавиатуру, в которой роль тире не выполняют дефисы.

Интерактивы и реклама с отзывами повысят вовлеченность и помогут продвижению

Модерация. Комментарии есть, но в большей степени, они касаются личного блога, а не бизнеса. Слишком мало вопросов по основному направлению аккаунта. При этом модерация работает хорошо — Карина отвечает быстро и грамотно.

Наши рекомендации: попробовать запустить интерактив среди аудитории, именно по основному направлению аккаунта. Например, можно спросить, какой продукцией пользуются подписчики для ухода за своей кожей. Это будет призывать к активному диалогу с подписчиками.

Аналитика в цифрах: публикуется около двух постов в месяц, что кажется нам недостаточным для такого типа профиля, в августе вообще не было постов. Вовлеченность средняя — 5,33% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 43/100. Количество достоверной аудитории — 47%, из Казани и Азнакаево 49% и 15% аудитории соответственно.

Наши рекомендации: советуем запустить рекламную кампанию с отзывами и примерами работ. Людям очень нравится рассматривать контент именно с процедур, поэтому рекомендуем протестировать и такие креативы.