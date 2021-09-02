Айрат Фаррахов: «Мы прошли по краю пропасти»

Врач с 20-летним стажем и кандидат в депутаты Госдумы — о пандемии, изменениях в системе здравоохранения и Народной программе.

Фото: Максим Платонов

«Говорить о победе мы не сможем еще длительное время. Думаю, мы в середине пути», — так оценивает ход борьбы с пандемией Айрат Фаррахов, кандидат в депутаты Госдумы, номер 2-й в партийном списке «Единой России», врач. О том, как партия в своей Народной программе предлагает справиться с пандемией, поддержать медиков, обеспечить 100%-ную доступность первичной медпомощи и дать доступ к диспансеризации каждому жителю, — в интервью с кандидатом в депутаты.

Нам удалось остановиться у края пропасти

— И в прошлом, и в этом году наша медицина столкнулась с беспрецедентными вызовами. Речь идет о коронавирусной пандемии. На ваш взгляд, наше здравоохранение смогло достойно встретить и купировать тяжелые последствия этой угрозы?

— Пандемия коронавируса стала неожиданным и тяжелым испытанием для всего мира. Она продолжает влиять на все сферы нашей жизни. Ни одна система здравоохранения в мире заранее не готовилась к такому развитию событий. Но наша страна справляется лучше многих других. Хочу выразить слова благодарности всем, кто по сегодняшний день, рискуя собственным здоровьем, спасает тысячи наших соотечественников. Благодаря героическим действиям моих коллег: врачей, медсестер, водителей, техников, волонтеров — нам удалось остановиться у края пропасти. Мы увидели, насколько уязвимо наше общество. Слаженная работа системы охраны здоровья в нашей стране обеспечила прохождение пиков заболевания без жестких и длительных ограничений. Это позволило сохранить деловую активность, избежать тяжелых последствий остановки экономики. Именно поэтому мы поддерживали и дальше будем масштабно поддерживать медицинских работников. Система здравоохранения получит новые стимулы для развития. Основа для этого развития — приобретенный в период пандемии опыт и передовые технологии.



— Есть ли свет в конце тоннеля этой борьбы? Когда все это закончится и что для этого необходимо сделать?



— Свет в конце тоннеля мы увидели в первую очередь, потому что создали инструменты для снижения смертности от COVID-19 и уровня госпитализации. Это вакцины. Но говорить о победе мы не сможем еще длительное время, думаю, что мы в середине пути. По данным ВОЗ, когда глобальное распространение болезни берется под контроль, это уже не пандемия, а эпидемия. Как и в случае с гриппом 1918 года, вероятно, вирус SARS-CoV-2 продолжит мутировать и иммунная система человека в конечном итоге адаптируется. Например, грипп больше не считается пандемией, а относится к эндемичным, т.е. сезонным заболеваниям. Контроль над инфекцией устанавливается при быстрой вакцинации. Мы видим, что там, где уровень вакцинации высокий, нет смертности от новой коронавирусной инфекции.



Фото: Максим Платонов

Система здравоохранения получит новые стимулы для развития. Основа для этого развития — приобретенный в период пандемии опыт и передовые технологии.

Наша задача — построение эффективной и пациентоориентированной системы охраны здоровья

— Несмотря на достойный ответ пандемии, к отечественному комплексу здравоохранения есть немало вопросов со стороны наших граждан в части доступности и должного качества медицинских услуг по всему спектру заболеваний. Является ли ответом на эти вопросы выдвинутая партией «Единая Россия» Народная предвыборная программа?



— Мир быстро меняется, не только предоставляя доступ к новым возможностям, но и формируя серьезные вызовы. Наша задача — построение эффективной и пациентоориентированной системы охраны здоровья. Это будет невозможно без решения таких вопросов, как кадровый дисбаланс в российской системе здравоохранения, обеспечение 100%-ной доступности и качества первичной медицинской помощи, бесплатное лекарственное обеспечение, полная доступность инновационного лечения.



— Почему она называется Народная программа «Единой России»?



— Потому что она формировалась на основе наказов и запросов граждан. Была проделана большая работа в масштабах всей страны по сбору замечаний и предложений от наших граждан из всех регионов. Все это легло в основу предвыборной программы партии «Единая Россия».



Мы будем увеличивать государственные расходы на здравоохранение

— В чем состоят ключевые направления Народной программы «Единой России» в части системного развития сферы здравоохранения?



— Здоровье людей всегда было и остается приоритетом партии. Чтобы достигнуть этой цели, партия работает над тем, чтобы граждане независимо от места жительства получали качественную своевременную медицинскую помощь, были обеспечены необходимыми лекарствами. Опыт пандемии новой коронавирусной инфекции показал, что и сами медицинские работники нуждаются в эффективной защите и дополнительных мерах поддержки.



Мы будем увеличивать государственные расходы на здравоохранение, на прикладные и фундаментальные отечественные научные разработки, создавать и расширять собственное российское производство широкого спектра лекарств и современных тест-систем. В ближайших планах — создание новой и более справедливой системы оплаты труда в здравоохранении.



Фото: Ринат Назметдинов

Мы будем увеличивать государственные расходы на здравоохранение, на прикладные и фундаментальные отечественные научные разработки, создавать и расширять собственное российское производство широкого спектра лекарств и современных тест-систем.

— Что предлагает «Единая Россия» в своей программе для увеличения доступности медицинской помощи?



— Наше предложение — обеспечить 100%-ную доступность первичного звена медпомощи: ликвидировать очереди и проблемы с записью на диагностику, к участковому врачу и профильным специалистам, с получением рецептов и больничных.



Уже сегодня благодаря работе, проделанной партией «Единая Россия», пациенты имеют возможность получить удаленную консультацию врача, оформить электронный больничный. Установлена выплата по больничному не меньше МРОТ, независимо от уровня зарплаты человека. Партия «Единая Россия» является инициатором предложения значительного роста материнского капитала, часть которого теперь можно использовать на приобретение товаров, услуг для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.



Необходимо также обеспечить регулярное обновление парка машин скорой помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов. Наше предложение — направить в регионы 500 мобильных медкомплексов и 5 тысяч машин скорой помощи в течение ближайших двух лет.



Все население будет иметь возможность пройти программу диспансеризации

— Та же пандемия показала, что лучше не болеть, а предотвращать болезнь. И что важна качественная реабилитация переболевших. Что о профилактике и реабилитации есть в программе?



— Предложение нашей партии — расширить программы профилактики. Мы разработаем меры поощрения здорового образа жизни и активного спорта. Уже заработало наше предложение о налоговом вычете на занятия спортом. И это только начало. Все население будет иметь возможность пройти качественную и эффективную программу диспансеризации, профилактических осмотров, принять участие в прививочных программах, при этом последние останутся добровольными.



Мы предлагаем повсеместно внедрить систему медицинской реабилитации, предусмотрев в федеральном бюджете на эти цели 100 млрд рублей, из них 60 млрд рублей — в ближайшие три года.



Фото: Максим Платонов

Необходимо разработать программу лекарственного страхования граждан на амбулаторном этапе лечения, включающую наиболее распространенные жизненно важные лекарства. В рамках такой программы пациенты смогут сами выбрать лекарственный препарат в любой аптеке.

— Как быть с расширением доступности обеспечения населения лекарствами? Лекарства стали дорогими и не всегда имеются в аптеке.



— Мы и дальше будем поддерживать отечественные разработки и локализацию производства субстанций и лекарственных препаратов. Необходимо разработать программу лекарственного страхования граждан на амбулаторном этапе лечения, включающую наиболее распространенные жизненно важные лекарства. В рамках такой программы пациенты смогут сами выбрать лекарственный препарат в любой аптеке, которая потом получит от государства стоимость отпущенного по льготному рецепту лекарства. И еще мы предлагаем создать сеть передвижных аптек и поэтапно вводить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.



Особое внимание мы обращаем на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Наша программа предлагает ввести единый электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации, лекарственных препаратов, медицинских изделий по выбору инвалида.



Хочу напомнить, что благодаря предпринятым партией «Единая Россия» усилиям стал возможен заказ безрецептурных лекарств с доставкой на дом. А за продажу лекарств по завышенным ценам введена административная ответственность.



— Часто люди жалуются на затруднения при проведении медико-социальной экспертизы. Что для решения этой проблемы планирует сделать ваша партия в своей программе?



— «Единая Россия» предлагает увеличить до 70% долю заочных медико-социальных экспертиз, внедрить дистанционную форму экспертизы.



Фото: Ринат Назметдинов

Все население будет иметь возможность пройти качественную и эффективную программу диспансеризации, профилактических осмотров, принять участие в прививочных программах, при этом последние останутся добровольными.

— В последнее время немало сделано для привлечения медицинских работников в сельскую местность. Но все равно пока на селе существует проблема кадрового дефицита. Как вы решите эту проблему?



— Решить проблему кадрового дефицита в сельском здравоохранении мы предлагаем за счет распространения принятых социальных гарантий на средний медицинский персонал, расширения программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Необходимо рассмотреть стимулирующие меры для медицинских работников, достигших пенсионного возраста, в случае их желания продолжить медицинскую деятельность. Они обладают уважением, бесценным опытом — государство изыщет меры стимулирования продолжения работы, если они выразят желание.



Уже на сегодняшний день при поддержке «Единой России» принято решение об открытии в каждом населенном пункте, где проживают более 100 человек, фельдшерско-акушерского пункта. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» молодым медикам, переехавшим работать в сельскую местность, выплачивается 1 млн рублей из федерального бюджета.



Народная программа партии — это комплекс мер и решений, которые призваны технологически обновить систему здравоохранения, укрепить ее кадровый потенциал, организовать всю ее работу вокруг человека. Выбирая «Единую Россию», вы голосуете за дальнейшее развитие системы здравоохранения и выполнение Народной программы!



Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».