Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 6 месяцев работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 30 августа 2021 года.



Как поживает наш портфель?

+ Moderna: акции компании в августе достигали уровня в 485 долларов (09.08.21) и после этого многие инвесторы поспешили зафиксировать свои прибыли на этих уровнях. Последовала распродажа и котировки ушли вниз до уровней 350—360 долларов. Этому падению способствовали и ряд экспертных мнений о том, что справедливая (фундаментально обоснованная цена лежит гораздо ниже (в районе 280 долларов за акцию). Всю вторую половину августа мы наблюдали волатильность в котировках этого эмитента и для сохранения уже накопленного дохода в нашем портфеле было принято решение зафиксировать участие, что и было сделано 23.08.2021, когда котировки вновь превысили психологическую отметку в 400 долларов за акцию. Мы продали все имеющиеся в портфеле три акции по цене 411 долларов за штуку (примерно 30 414 рублей по курсу 74). Приобрели мы три акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 256,19 доллара на акцию (+165,48%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавили 18 749 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna выросло до 91 242 рублей. Плюс 56 247 рублей или 160,72%.



Надо отметить, что вложения в акции этого эмитента полностью себя оправдали — компания очень успешная в плане бизнес показателей (отчет за второй квартал 2021 года подтверждает данный тезис), но огромный спекулятивный интерес к акциям со стороны инвесторов разогнал котировки до уровней, совсем не обоснованных фактическими показателями компании. Акции «перекуплены», плюс рынок играет в «шорт» против компании. По ощущениям, до конца года акции Moderna не будут расти, а будут находиться в диапазоне 350—400 долларов за штуку. Понаблюдаем за этой историей со стороны.



Теперь у нас высвободилась сумма в размере 1 233 доллара, которые необходимо разместить в акции других эмитентов. Об этом будет отдельная заметка.

+ AMD: на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 111,32 доллара за акцию (примерно 8 182,02 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 26,81 доллара на акцию (+31,72%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 814,02 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 40 910,1 рубля. Плюс 8 070,1 рубля или 28,47%.

+ NVIDIA : На момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 226,88 доллара за акцию (примерно 16 675,68 рубля по курсу 73,5). Общая стоимость нашего пакета 907,52 доллара (примерно 66 702,72 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 358,94 доллара на пакет (+65,43%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 26 382,09 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 66 702,72 рубля. Плюс 25 367,72 рубля или 61,37%.

На момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 226,88 доллара за акцию (примерно 16 675,68 рубля по курсу 73,5). Общая стоимость нашего пакета 907,52 доллара (примерно 66 702,72 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 358,94 доллара на пакет (+65,43%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 26 382,09 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 641,65 доллара за акцию (примерно 47 161 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 108,19 доллара на акцию (+20,28%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 6 965 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 47 161 рубль. Плюс 6 965 рублей или 17,33%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 641,65 доллара за акцию (примерно 47 161 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 108,19 доллара на акцию (+20,28%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 6 965 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 25,76 доллара за акцию (примерно 1 893,36 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,86 доллара на акцию (+7,78%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 93,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 933,6 рубля. Плюс 933,36 рубля или 5,18%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 25,76 доллара за акцию (примерно 1 893,36 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,86 доллара на акцию (+7,78%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 93,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 3 893,5 рубля за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 810 рублей на акцию (-17,22%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 19 467,5 рубля. Минус 4 049,5 рубля или 17,22%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 3 893,5 рубля за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 810 рублей на акцию (-17,22%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет + Tesla : на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 730,91 доллара за акцию (примерно 53 722 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 55,41 доллара на акцию (+8,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 823 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 53 722 рубля. Плюс 2 823 рубля или 5,55%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 730,91 доллара за акцию (примерно 53 722 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 55,41 доллара на акцию (+8,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 823 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 43,25 доллара за GDR (примерно 3 178,9 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,23 доллара на депозитарную расписку (-8,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 398,1 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 31 789 рублей. Минус 3 981 рубль или 11,12%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 43,25 доллара за GDR (примерно 3 178,9 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,23 доллара на депозитарную расписку (-8,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 398,1 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 24,86 доллара за акцию (примерно 1 872,21 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 11,02 доллара на акцию (-30,71%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 830,79 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 18 722,1 рубля. Минус 8 757,9 рубля или 32,4%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 24,86 доллара за акцию (примерно 1 872,21 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 11,02 доллара на акцию (-30,71%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 830,79 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 2 891,81 доллара за акцию (примерно 212 548 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 869,9 доллара на акцию (+43,02 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 60 198 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 212 548 рублей. Плюс 60 198 рублей или 39,51%.

на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 2 891,81 доллара за акцию (примерно 212 548 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 869,9 доллара на акцию (+43,02 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 60 198 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет — EOG Resources: на момент закрытия рынка 30.08.2021 торговались по 67,39 доллара за акцию (примерно 4 953 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 6,53 доллара на акцию (-8,83%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 554 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 89 154 рубля. Минус 9 972 рубля или 10%.

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Двадцать шесть недель спустя, мы видим его рост до 690 352 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 196 160 рублей или 39,7%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Двадцать шесть недель спустя 9 378,21 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 819,25 доллара или 43%.

Рубль укрепился в последние 2 недели, с 74 до 73,5 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного уменьшился — примерно на 0,5%.

В целом, надо отметить, что за двадцать шесть недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Прошло шесть месяцев с момента формирования, основными драйверами роста были акции Alphabet, Moderna, Game Stop, NVIDIA, AMD. Остальные эмитенты не порадовали, некоторые из них в стабильном минусе — от них придется избавиться, в любом случае. Наш портфель ждет небольшая перетряска, отчасти из-за освободившихся средств после выхода из акций компании Moderna.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин