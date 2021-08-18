Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 24 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 16 августа 2021 года.



Как поживает наш портфель?

+ Moderna : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 373,8 доллара за акцию (примерно 27 661 рубль по курсу 74 рубля за доллар). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 218,99 доллара на акцию (+142,45%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 15 996 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 82 983 рубля плюс 47 988 рублей, или 137%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 373,8 доллара за акцию (примерно 27 661 рубль по курсу 74 рубля за доллар). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 218,99 доллара на акцию (+142,45%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 15 996 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет + AMD: на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 107,48 доллара за акцию (примерно 7 953,52 рубля по курсу 74). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,97 доллара на акцию (+27,18%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 585,52 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 39 767,6 рубля. Плюс 7 927,6 рубля, или 24,89%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 107,48 доллара за акцию (примерно 7 953,52 рубля по курсу 74). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 22,97 доллара на акцию (+27,18%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 585,52 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 197,5 доллара за акцию (примерно 14 417 рублей по курсу 74). Общая стоимость нашего пакета 790 долларов (примерно 57 670 рублей по курсу 74). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 241,42 доллара на пакет (+44%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 16 335 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 57 670 рублей. Плюс 16 335 рублей, или 39,51%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 197,5 доллара за акцию (примерно 14 417 рублей по курсу 74). Общая стоимость нашего пакета 790 долларов (примерно 57 670 рублей по курсу 74). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 241,42 доллара на пакет (+44%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 16 335 рублей с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 584,67 доллара за акцию (примерно 42 680 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,21 доллара на акцию (+9,6%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 484 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 42 680 рублей. Плюс 2 484 рубля, или 6,18%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 584,67 доллара за акцию (примерно 42 680 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 51,21 доллара на акцию (+9,6%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2 484 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 22,10 доллара за акцию (примерно 1 613,3 рубля по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,8 доллара на акцию (-7,53%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 186,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 16 133 рубля. Минус 1 867 рублей, или 10,37%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 22,10 доллара за акцию (примерно 1 613,3 рубля по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,8 доллара на акцию (-7,53%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 186,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 3 831,5 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 872 рубля на акцию (-18,53%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 19 157,5 рубля. Минус 4 359,5 рубля, или 18,53%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 3 831,5 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 872 рубля на акцию (-18,53%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет + Tesla : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 709,67 доллара за акцию (примерно 51 805 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 34,17 доллара на акцию (+5,06%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 906 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 51 805 рублей. Плюс 906 рублей, или 1,78%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 709,67 доллара за акцию (примерно 51 805 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 34,17 доллара на акцию (+5,06%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 906 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 46,69 доллара за GDR (примерно 3 408,37 рубля по курсу 74). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,79 доллара на депозитарную расписку (-1,66%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 168,63 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 34 083,7 рубля. Минус 1 686,3 рубля, или 4,71%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 46,69 доллара за GDR (примерно 3 408,37 рубля по курсу 74). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,79 доллара на депозитарную расписку (-1,66%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 168,63 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 26,81 доллара за акцию (примерно 1 957 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 9,07 доллара на акцию (-25,27%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 746 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 19 570 рублей. Минус 7 460 рублей, или 27,6%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 26,81 доллара за акцию (примерно 1 957 рублей по курсу 74). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 9,07 доллара на акцию (-25,27%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 746 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 2 697,09 доллара за акцию (примерно 196 887 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 675,18 доллара на акцию (+33,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 44 537 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 196 887 рублей. Плюс 44 537 рублей, или 29,23%.

на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 2 697,09 доллара за акцию (примерно 196 887 рублей по курсу 74). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 675,18 доллара на акцию (+33,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 44 537 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет — EOG Resources: на момент закрытия рынка 16.08.2021 торговались по 71,62 доллара за акцию (примерно 5 228 рублей по курсу 74). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,3 доллара на акцию (-3,11%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 279,04 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 94 104 рубля. Минус 5 022 рубля, или 5,07%.

Промежуточные результаты

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Двадцать четыре недели спустя мы видим его рост до 648 285,2 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 154 093,2 рубля, или 31,2%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Двадцать четыре недели спустя — 8 880,77 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 326,84 доллара, или 35,47%.

Рубль ослаб в последние две недели с 73 до 74 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного вырос — примерно на 1%.

В целом надо отметить, что за двадцать две недели работы наш портфель показывает хороший прирост. Отлично себя чувствуют акции NVIDIA, AMD Moderna, Google (Alphabet Inc.), Service Now. Отыграла свое падение Tesla, мы вышли в небольшой плюс, возможно, стоит зафиксировать участие в этом эмитенте. Однозначными кандидатами на прощание являются — Spirit Airlines, Palantir Technologies, Ozon.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин